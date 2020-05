Juan Cruz Barton y Vanesa Aceso, intendente y viceintendenta, respectivamente, salieron rápidamente a responder el contenido de un escrito que anoche envió a El Norte en movimiento el bloque de concejales del Frente Vecinal Alvearense. “No creo que todos estén de acuerdo con ese comunicado. Y ese título llega en un mal momento”, dijo el jefe comunal, “he hablado con todos, conozco como piensan, por eso estoy seguro que no es la apreciación del bloque. Para mí son palabras propias de un solo concejal”, afirmó.

Por su parte, Vanesa Acedo sostuvo que “le falta el respeto a todos los profesionales que trabajan en la red social y a las instituciones que representan”. “La verdad que nos digan que no es necesario capacitar y brindar herramientas es propio de un gran desconocimiento de la situación de nuestra sociedad y mucha falta de empatía hacia las problemáticas sociales”, enfatizó.

El primero en tomar la palabra fue el intendente Barton: “La verdad que estoy realmente molesto, primero porque no es momento de sacar este tipo de tema cuando la función del equipo de Acción Social del municipio es brillante. Conozco a cada uno de los miembros del Frente Vecinal Alvearense que integran el Concejo y si bien se firma como bloque en sí, no creo que todos estén de acuerdo con ese comunicado. Es el pensamiento de unos pocos. Y ese título llega en un mal momento”, indicó.

“Si pedís eficiencia, estás tratando de ineficiente al grupo de trabajo, a muchos profesionales, incluso a todos los que tenía el Freveal en las gestiones anteriores. Todas las asistentes sociales siguieron con nuestro gobierno, por citar un ejemplo, nosotros solo pusimos una profesional a cargo de Acción Social que está llevando adelante una gran tarea. Que quedó muy bien plasmado en la última reunión que hicimos. Amira (Poblete) hizo un análisis estupendo de la asistencia que se hizo y se hace en esta época de pandemia. Teníamos 400 familias asistidas y hoy quedarán alrededor de 100, bien focalizadas y con conocimiento exacto de sus necesidades. Eso se llama trabajo en serio, pero muy en serio, ¿cuál es la eficiencia que se pide ese comunicado?”, se preguntó.

“Yo creo que él…perdón el bloque está pidiendo otra cosa, nada que ver con lo que se necesita en este momento. Si es una mesa de trabajo con demás instituciones, hasta que no se levante esta pandemia no podemos llamar a las iglesias, clubes y todos aquellos que pueden aportar a este gran proyecto que construyó el bloque de concejales justicialistas con Vanesa (Acedo) a la cabeza. Hoy la urgencia es brindar asistencia alimentaria, cruzar información con otros actores del voluntariado local para conocer como se asiste y muy especial que llegue como debe llegar de acuerdo a las necesidades de cada familia. Cuando surgió esto de la red social comunitaria el bloque de la oposición siempre fue citado a las reuniones y fue partícipe de decisiones y soluciones que se han tomado.En la nota primero tira la pelota y después se abraza al Ejecutivo diciendo que está de acuerdo con lo que se hizo”.

Intendente es la segunda vez que habla de una sola persona cuando se refiere al comunicado de la oposición…

“Puede ser…porque para mí son palabras propias de un solo concejal, porque que no es el pensamiento al menos de otros dos concejales vecinalistas”, reiteró

“Y si quiere hacer política con todo esto que está pasando, no es el momento, que la haga después que pase esta emergencia sanitaria y por el resto de nuestro período de gobierno”.

“Por encima de todo, ese texto pone en tela de juicio la gran la labor de profesionales idóneos en el tema, que es lo que más me preocupa. Y si algo quedó en evidencia del gobierno anterior fue precisamente el camino erróneo en cuanto a la asistencia y contención social teniendo tan buenos profesionales, que hoy trabajan con nosotros pero con otra decisión política. Lo terminamos de visibilizar durante la campaña y apenas asumimos no pusimos con esa tarea”.

Para terminar dijo “y que no me pongan en duda hacia donde van los recursos, está todo bien claro. Por ahora en el Concejo están con balances de setiembre del año pasado, ya les llegarán nuestros balances para que puedan analizarlos», culminó el intendente.

“Falta de empatía hacia las problemáticas sociales”

Luego prosiguió la asistente social Vanesa Acedo, viceintendenta y a cargo de la Sub Delegación local del Ministerio de Desarrollo Social de La Pampa. “Piden una red social integral y es justamente lo que se está haciendo, la verdad no entiendo esa parte del comunicado. El contacto con Amira (Poblete), a cargo de Acción Social municipal, con Juan Cruz es a diario, recibo mensajes de colegas de Salud, de Educación, y también muchas devoluciones de gente en la calle. Los vecinos conmigo siempre han sido sinceros a la hora de plantearme una cuestión social y las quejas siempre eran las mismas, que no eran atendidos en el gobierno anterior, que no eran escuchados, que no los ayudaban y ahora agradecen. Es un trabajo que venimos haciendo hace tiempo desde la delegación que lo trasladamos al municipio y que ahora ha potenciado el Poder Ejecutivo. La verdad que nos resultó cómodo trabajar así, en equipo, y los buenos resultados surgieron enseguida, porque fueron muchas herramientas juntas para la gestión”, subrayó.

“Ese comunicado es una falta de respeto hacia mis colegas, colegas porque me ayudan en este trabajo comunitario, le falta el respeto a todos los profesionales que trabajan en la red social y a las instituciones que representan”, enfatizó.

“Esta red social tiene permanente cambios, está en proceso de evolución por eso la importancia de los encuentros semanales. Ya lo dijo Juan, si otros sectores no fueron invitados es por las limitaciones que nos impone esta pandemia, hay protocolos para respetar. La mesa de gestión que se pide hoy está reemplazada por el Comité de Crisis, hay mesa de trabajo, y al bloque del Freveal nunca se lo excluyó de ningún espacio”, aseguró

“Volviendo a la red comunitaria, lo que me interesa en este momento, se está desarrollando en constante interacción. Hay personas que trabajan desinteresadamente por otras familias, por eso insisto y coincido con Juan Cruz en la falta de respeto en un comunicado que llega de muy mala manera y en el momento inoportuno. Me corro del ámbito político para responder, me desagrada que no se valore el trabajo de tanta gente”, dijo la viceintendenta.

“Además, piden por capacitaciones y es lo que comenzamos a hacer en la segunda reunión de la red, son fundamentales y está muy claro en nuestro proyecto. En el próximo espacio esas capacitaciones estarán enfocadas en el trabajo hacia la violencia intrafamiliar. La verdad que nos digan que no es necesario capacitar y brindar herramientas es propio de un gran desconocimiento de la situación de nuestra sociedad y mucha falta de empatía hacia las problemáticas sociales”, expresó para terminar.