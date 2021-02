Pichi Huinca ya cuenta con un Puesto Digital de DNI y tendrá su propio Juzgado de Paz

A partir de este miércoles, Pichi Huinca se sumó a la nómina de localidades pampeanas que cuentan con un Puesto Digital de tomas de trámites documentarios. Próximamente también tendrá su propio Juzgado de Paz.

“Estos son dos hechos importantes para la localidad y para la zona. Es un aporte para la igualdad de oportunidades en toda la Provincia”, comentó el ministro de Gobierno, Justicia y DD HH, Daniel Bensusán, quién concurrió a la localidad junto al secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, y a José Sappa, miembro del Superior Tribunal de Justicia.

El integrante del gabinete provincial entregó al intendente local, Carlos Ferrero, el Decreto por el cual se crea el Juzgado de Paz en Pichi Huinca.

También dijo que “este proceso, de equidad para todos los pueblos de La Pampa, se inicia con la ley de descentralización, de Carlos Verna, y se sigue ampliando con la gestión del gobernador Sergio Ziliotto, que interpretó la realidad social de esta zona y decidió firmar el Decreto creando el Juzgado. Este Gobierno mira a pampeanas y pampeanos que deben nacer, crecer y vivir con equidad, con facilidades para acceder a mejoras en su calidad de vida”.

“Estamos recorriendo continuamente la Provincia, como nos dijo Sergio Ziliotto, estando en el territorio junto a los intendentes, y los vecinos. El equipo de Gobierno provincial gestiona en un momento de crisis mundial. Sumada a que en Argentina veníamos de una situación delicada, producto de las políticas de exclusión del anterior Gobierno nacional. Estamos recuperando terreno y no hemos parado con la pandemia, al contrario, hubo importantes avances de obra públicas, como la que se realiza acá nomás en la ruta 4”, añadió.

Más adelante agregó que La Pampa “no tuvo un parate económico por coronavirus. Al contrario, la actividad económica continuó y somos ejemplo a nivel nacional. Hablando de ejemplo productivo, dentro de La Pampa, debemos reconocer y destacar el caso de Pichi Huinca. Las autoridades locales apostaron por la producción local de vinos y hoy es una realidad. No solo eso, también generar trabajo a partir de esta actividad y la vinculación con otras actividades productivas, como el turismo, vinculado a los viñedos locales”.



Nuevos beneficios para la localidad

Por su parte, el intendente Ferrero dijo estar “contento y orgulloso de poder tener el Decreto de creación del Juzgado de Paz para nuestra localidad. Estamos agradecidos con el Gobierno provincial, que siempre está presente y colabora para que podamos crecer”.

“Gestionar es hacer que las cosas sucedan, y esto sucede cuando se trabaja en equipo. Nosotros hacemos nuestra parte, y el gobernador Sergio Ziliotto está dispuesto a ayudar para que todas las localidades sean iguales”, añadió.

El jefe comunal consideró que el puesto digital de DNI y el Juzgado de Paz “suman beneficios a los vecinos de la localidad, para que no tengan que viajar tanto para hacer sus trámites. Esto se agrega al cajero automático que ya tenemos instalado. Vamos sumando nuevos beneficios para toda la población de Pichi Huinca”.

Dignificar a la población

El ministro del Superior Tribunal de Justicia, José Sappa, se convirtió en el primer ciudadano en gestionar su Documento Nacional de Identidad en el puesto digital de Pichi Huinca. El funcionario judicial tiene raíces familiares en esa localidad, y fue el gestor, ante el gobernador Sergio Ziliotto, de la creación de este Juzgado.

“Me genera un enorme orgullo estar en esta localidad y cumplimentar el trámite del DNI en el Registro Civil local”, comentó Sappa.

También detalló que los Juzgados de Paz “son para el Poder Judicial la primera mesa de entradas. El Juez de Paz es lo que ve la gente en cada localidad como primer referente judicial. En estos Juzgados no solo se certifican firmas, sino también en pequeñas contiendas o mediaciones. También pueden intervenir en un gran flagelo que tenemos como sociedad, que es la violencia de género, para lo que tenemos desde el STJ una oficina que se dedica puntualmente a estos temas”.

“Esto es acercar la Justicia a cada una de las localidades de La Pampa. Acá no había Juzgado de Paz, y tenerlo es una forma de dignificar a la población”, concluyó