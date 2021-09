Poli Altolaguirre: “El domingo damos el paso para frenar al Gobierno Nacional”

Este jueves por la tarde, los postulantes al Congreso de la Nación por la lista 502A Democracia y Consenso –parte del frente Juntos por el Cambio- brindaron una conferencia de prensa a modo de balance sobre la campaña electoral, donde desarrollaron sus propuestas y dialogaron con la prensa en relación a sus expectativas de cara a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este próximo domingo 12 de septiembre.

De la misma participaron los postulantes Poli Altolaguirre y Cintia Gette, precandidatos a senadores nacionales; Hugo Pérez y Luis Evangelista, precandidatos a diputados nacionales; y Florencia Zumel, suplente. Acompañando a los candidatos, estuvieron presentes el actual senador nacional Juan Carlos Marino y la intendenta de Eduardo Castex Mónica Curutchet, además de aquellos seguidores que participaron de la conferencia a distancia, vía redes sociales, teniendo en cuenta la situación sanitaria.

“A nadie puede escapársele el difícil momento que atravesamos. Si bien la pandemia jugó su parte, la manera en que se la enfrentó dejó mucho que desear. Mientras los argentinos no podían ver a sus seres queridos o despedir a los fallecidos, en la Quinta de Olivos andaban de festejo y se organizaban vacunaciones vip para los amigos. La realidad es que hay mucho desempleo, comercios que cerraron o que luchan por mantenerse a flote y la gente no llega a fin de mes.

El problema es la inflación, no la carne, que es la más barata de Latinoamérica. Los salarios son de los peores de la región y por eso está caro todo. La situación es verdaderamente apremiante y las señales desde el gobierno nacional han sido cortoplacistas y no han estado a la altura del esfuerzo que hicieron y hacen los argentinos.

Soy optimista y creo que hay posibilidades de acordar entre todos los partidos algunas medidas centrales de cara al futuro. Pasamos de un 33 a un 50% de pobres. No podemos esperar a llegar a un 60 o 70%. Debemos trabajar en políticas de estado, de nada sirve echar culpas a unos u a otros. En países vecinos como Uruguay o Paraguay pudieron hacerlo y han crecido, más allá de ser gobernados por uno u otro signo político. La educación, la generación de empleo, la salud o la seguridad deberán ser los primeros ejes de ese debate. Para esto nos preparamos, si creyera que es una tarea imposible sería mejor que me quede en casa” dijo Altolaguirre al referirse a la actualidad del país.

Sobre las razones que lo llevaron a participar por primera vez en una instancia electoral, Poli expresó: “Mi involucramiento tiene que ver con el convencimiento de que puedo hacer una contribución para mejorarle la vida a los pampeanos. Con 44 años estoy convencido que es el momento justo. La sociedad está cansada de palabras vacías, de que venga un tipo que vivió toda su vida de la política y les diga que viene a renovar no se qué… En nuestro espacio nos hicimos eco de esa exigencia y la pusimos en práctica con hechos, con una lista que combina jóvenes que nunca han ocupado cargos, con profesionales y dirigentes de experiencia. Estamos muy contentos con lo que hemos logrado, creo que haremos un gran aporte a Juntos por el Cambio en el Congreso. La buena política está para cambiar las cosas.”

A su turno, Hugo Pérez reafirmó el compromiso como lista: “No vamos a votar ninguna ley que ponga en riesgo a la propiedad privada o que ataque a la Justicia. Tampoco vamos a avalar ningún nuevo impuesto, ni que se avance contra la educación. No necesitamos más impuestos, ni más retenciones. Vamos a trabajar por la apertura de los mercados, por más empleo.”

Altolaguirre desarrolló algunos de los temas sobre los que ya están trabajando junto a su equipo para llevar al Congreso: “Creemos en la educación como pilar fundamental y herramienta de movilidad social. Como hijo de la educación pública no puedo más que defenderla y buscar que su nivel sea el mejor posible. No podemos permitir que por ser pública sea de menor calidad que la privada, como algunos parecen querer o sugerir., tampoco que se cierren las escuelas. Debemos apostar por la capacitación, por recuperar las escuelas técnicas que posibilitan salidas laborales a muchos jóvenes, y acompañar a los docentes que hacen un gran esfuerzo por educar a los chicos. Sin educación no hay futuro posible” afirmó sobre uno de sus estandartes.

Otro de los aspectos que ha surcado de punta a punta la campaña de Democracia y Consenso ha sido la del desarrollo productivo: “Entendemos que para desarrollar verdaderamente nuestra producción el único camino posible es fomentar las inversiones. Es por ello que uno de nuestros primeros proyectos será una Ley de Reparación Histórica, que compense a La Pampa por ser declarada tardíamente como Provincia, factor que la postergó frente a sus vecinos y permitió que nos quiten los ríos, entre otras desventajas. Es una iniciativa similar a la que posibilitó a San Luis ser hoy lo que es, ejemplo en muchos aspectos como su infraestructura o desarrollo industrial. Los fondos derivados de esta Ley se destinarán a infraestructura y potenciación de emprendimientos en partes iguales. La pensamos como el puntapié inicial para hacer despegar a nuestra agroindustria que, junto a los trabajadores formados por las escuelas técnicas, permitirá generar nuevos emprendimientos y apuntalar a las pequeñas y medianas empresas. El talento de los pampeanos está, solo hay que ayudarlo a crecer, propiciando las condiciones.”

“Sumado a esto último, y complementariamente, vamos a proponer modificaciones en la legislación laboral, para que realmente defienda a los trabajadores e impulse la contratación. Hoy se declama esto a los cuatro vientos pero en la práctica no sucede. Tenemos que convocar a todos los sectores: la administración pública, los sindicatos y representantes de empresas de todos los tamaños, para así diagramar leyes que se adapten a los tiempos que corren. Nos guste o no, la Argentina ya no es la misma que hace varias décadas, y el mundo tampoco. Debemos aggiornar las leyes que rigen las relaciones laborales y volver a la cultura del trabajo. Junto con la educación y la honestidad son los tres pilares que hicieron grande a este país.” agregó.

Finalmente, Altolaguirre se expresó sobre las elecciones que tendrán lugar este domingo: “Estamos convencidos de que vamos a superar las PASO, tenemos las mejores expectativas. Nuestros adversarios no son las demás listas, nuestros enemigos son la falta de empleo, la falta de oportunidades para educarse o la inseguridad. Que haya varias opciones es algo bueno para la democracia y beneficioso para los pampeanos, que podrán dirimir quiénes serán sus candidatos para la elección general de noviembre. Pueden elegir entre continuidad, si entienden que las cosas están bien así como están, o la renovación, no solo de palabra, sino concreta, encarnada por una lista de varias personas que nunca hemos participado por un cargo electivo. En otras boletas ya han sido una, dos o hasta tres veces legisladores. Somos el verdadero cambio, la lista que representa a todos los pampeanos. El domingo damos el paso para frenar al Gobierno Nacional.”