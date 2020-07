Presentaron el programa “Hogares con Garrafa” a Defensa del Consumidor

Se llevó a cabo una reunión del Consejo Federal del Consumo (CoFeDeC) en la cual estuvo representada la Provincia de La Pampa a través de la Dirección General de Defensa del Consumidor. La titular del organismo provincial, Florencia Rabario, comentó que en la reunión, que por la pandemia tuvo el carácter de virtual, “se conformó una Mesa de Diálogo, junto a la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Nación, la cual explicó la situación del sector y se presentaron los nuevos términos del programa HOGAR (Hogares con Garrafa)”.

“El programa Hogares con Garrafa (HOGAR), mediante el que el Estado Nacional subsidia o compensa de manera directa a titulares de hogares de bajos recursos, consumidores de gas envasado, en zonas no abastecidas por el servicio de gas por redes o no se encuentren conectados a la red de distribución de gas de su localidad, para que dichos usuarios cuenten con ingresos adicionales para acceder al producto”, agregó.

También aclaró que “el monto mensual del subsidio, que no cubre la totalidad del precio de las garrafas, es fijado por la Secretaría de Energía y varía en función del grupo familiar, la ubicación de la vivienda y del calendario estacional. Resulta una medida de gran importancia en el umbral del invierno que redundará en un alivio indispensable para numerosas familias argentinas”.