Prórroga de impuestos provinciales y formas de pago

El subsecretario de Ingresos Públicos de la Provincia, Alejandro Vicente, se refirió a la prórroga del pago del impuesto inmobiliario rural, producto de la situación generada por la pandemia de COVID-19. Asimismo, informó respecto al inmobiliario urbano y las formas de pago.“El impuesto inmobiliario rural se prorrogó hasta el día 30 de abril, sea la cuota 1 o el pago anual, ya que el vencimiento de ambas es simultáneo”, expresó Vicente, quien en relación al impuesto inmobiliario urbano, viviendas o condominios,contó que “se ha prorrogado el vencimiento de la primera cuota de más de 60.000 partidas para el mes de octubre, cuando la suma de las valuaciones fiscales de sus titulares sean de hasta 481.938 pesos”.

En ese marco, aconsejó consultar la página web de Rentas (www.dgr.lapampa.gob.ar), “ya que ahí encontrarán, entre otros iconos, uno que menciona “Medidas COVID 2019” donde se encuentra cargado el listado de partidas prorrogadas. En el resto de la página están todos los ítems específicos de consulta, el modo de pago, descarga de boleta, modalidades y lugares de pago, lo cual agilizará mucho al trámite al usuario”, agregó.

El funcionario provincial pidió a los usuarios que se fijen si sus partidas han sido prorrogadas o no, “para que puedan aprovechar el beneficio que otorgó la Provincia. En segundo lugar, les aconsejamos que si no han sido beneficiados y siguen teniendo que abonar el día 12 de mayo, los pagos que tengan que realizar los hagan en lo posible de manera electrónica, ya que ésto evita tener que hacer una cola en el banco, ir al correo a buscar las boletas, estar en contacto con mucha gente y lo que buscamos en este momento tan importante es mantener el distanciamiento social que se viene pidiendo frente a esta cuarentena, sobre todo en aquellas personas de mayor edad, y aquellas que están en grupos de riesgo».

Vicente hizo hincapié en prestar colaboración a quienes son cercanos a adultos mayores, para que los ayuden con los accesos a las páginas y los pagos electrónicos, “porque sabemos que los adultos mayores son los que más dificultades tienen frente a los nuevos sistemas y que, como son muy cumplidores, cuando no les llega la boleta por correo tratan de ir a buscarlas a la Dirección General de Rentas, la cual no está atendiendo al público».

Finalmente, el subsecretario remarcó que “gracias a un trabajo de varios años en materia de informatización y accesibilidad, todos los servicios están habilitados a través de internet y no es necesario la presencia física, ni de los empleados, que siguen trabajando desde sus casas, ni de los contribuyentes. Debemos entender que debemos cuidar y cuidarnos entre todos, hasta que, en el momento que sea, volver a la normalidad del trabajo”.