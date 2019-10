Provincial: Alvear Fútbol con chance, Ferro de Alvear eliminado

Se jugó esta tarde la anteúltima fecha del Torneo Provincial de Fútbol y con los resultados registrados clasificaron a cuartos de final All Boys de Santa Rosa, Sportivo Independiente, Racing de Castex e Independiente de Doblas, éste último venció a Ferro de Alvear y el conjunto de nuestra localidad quedó eliminado del torneo, mientras que Alvear Fútbol, que empató en su cancha con Deportivo Rivera, todavía mantiene chances de entrar entre los ocho como uno de los tres mejores segundos. Para ello debe ganar el clásico por buena diferencia de goles y esperar por otros tres resultados favorables.

























Síntesis de la jornada

ZONA A

Belgrano de Santa Rosa 1 – Estudiantil 2

Goles: Martín Larrea (B), Arturo Gehl y Brian Caser (E)

Arbitro: Cristian Rubiano

Cancha: Belgrano de Santa Rosa

Ferro de Pico 3 – Deportivo Winifreda 1

Goles: Esteban Camerlinckx, Nicolás Camerlinckx y Tomás Sartori (FP); Agustín Pieraligi (DW)

Arbitro: Marcelo Aredondo

Cancha: Ferro de Pico

POSICIONES

Ferro de Pico 10

Estudiantil de Castex 10

Deportivo Winifreda 7

Belgrano de Santa Rosa 1

Ultima fecha:

Deportivo Winifreda – Belgrano

Estudiantil de Castex – Ferro de Pico

ZONA B

Sp. Realicó 1 – All Boys de Santa Rosa 2

Goles: Lucas Solari (SR), Tenca Hernández y Brian Latorre (AB)

Expulsados: Martín Priotti (AB); Emilio Sartori (SR)

Arbitro: Mauricio Navarro

Cancha: Sportivo Realicó

Independiente de Aráuz 2 – Costa Brava 1

Goles: Gustavo Labourié, Emanuel Martiní (I), Agustín Katz (CB)

Arbitra: Malvina Schiel

Cancha: Independiente de Arauz

POSICIONES

All Boys de Santa Rosa 12

Costa Brava 7

Sportivo Realicó 5

Independiente de Aráuz 4

Ultima fecha:

Costa Brava – Sportivo Realicó

All Boys – Independiente de Aráuz

ZONA C

Atlético Macachín 2 – All Boys deTrenel 1

Goles: Agustín López Alducín, Maximiliano Cantoni (AM); Nicolás Pildain (AB)

Arbitro: Martín Lobo

Cancha: Atlético Macachín

Racing de Castex 0 – Villa Mengelle 0

Goles: no hubo

Arbitro: Cristian Ramonda

Cancha: Racing de Castex

POSICIONES

Racing de Castex 10

Atlético Macachín 7

Villa Mengelle 6

All Boys de Trenel 4

Ultima fecha:

Villa Mengelle – Atlético Macachín

All Boys de Trenel – Racing de Castex

ZONA D

Huracán de Guatraché 2 – Sp. Independiente 1

Goles: Nicolás Leonard, Rodrigo Bugard (H); Matías Narvallo (SI)

Arbitro: Cristian Meritello.

Cancha: Huracán de Guatraché

Cultura Integral 1 – Pampero de Guatraché 0

Goles: Daniel Acuña

Explulsados: Hernán Alecha (P), grabirel pèrez

Arbitro: Marcos Díaz

Cancha: Cultura Integral de Colonia Barón

POSICIONES

Sp. Independiente 12

Cultura Integral 9

Pampero de Guatraché 4

Huracán de Guatraché 4

Ultima fecha:

Pampero de Guatraché – Huracán de Guatraché

Sp. Independiente – Cultura Integral de Barón

ZONA E

Alvear Fútbol 3 – Deportivo Rivera 3

Goles: Facungo Calaggio -autogol-, Tobías Barrios, Facundo Montero (A), Sebastián Fernández -penal-, Matías Polanco -penal- y Luis Cuero Mina (DR)

Arbitro: Martín Gubar

Cancha: Alvear Fútbol

Independiente de Doblas 2 – Ferro de Alvear 0

Goles: Emilio Ardohain, Federico Wilberger

Arbitro: César Benvenuto

Cancha: Independiente de Doblas

POSICIONES

Independiente de Doblas 12

Deportivo Rivera 6

Alvear Fútbol 5

Ferro de Alvear 4

Última fecha

Ferro de Alvear – Alvear Fútbol

Deportivo Rivera – Independiente de Doblas