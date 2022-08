Red de agua potable: “una solución esperada por Villa Mirasol”, destacó el intendente Castaldo

“No paro de sorprenderme y agradecer lo que esta gestión del gobernador Ziliotto hace por Villa Mirasol”, expresó el intendente Ariel Castaldo al conocer la noticia de que el gobierno de La Pampa licitará, el 9 de septiembre, la segunda etapa de la obra: “Adecuación de la Red de Distribución de Agua Potable” de localidad. Se trata de una inversión de $75.500.000, que se ejecutará con fondos del Tesoro Nacional.

El intendente de Villa Mirasol, Ariel Castaldo aseguró que esta obra es “algo más de todo lo que este gobierno provincial aporta a nuestra comunidad. No paro de sorprenderme y agradecer lo que esta gestión del gobernador Ziliotto hace por Villa Mirasol”.

También explicó que las obras vienen gestionadas desde los tiempos del intendente anterior y se hacen efectivas en esta gestión. “Todo lo que sea en beneficio de la localidad y de la población intentamos hacerlo -enfatizó- y no tengo más que palabras de agradecimiento por este apoyo”.



Reactivación económica y mano de obra local

Esta adecuación no sólo asegurará caudales y presiones adecuadas en cada punto de consumo; sino que también, en los 120 días de su plazo de ejecución, garantizará la contratación de mano de obra local, causando un importante impacto en la economía de Villa Mirasol, que cuenta con una población aproximada de 700 habitantes.

”Es un aporte importante al movimiento del pueblo. Porque tratamos de hacer todo lo que podemos con mano de obra local y comprar los materiales en la localidad. A veces se nos pone complejo, porque tenemos en este momento la construcción de un edificio de Argentina Hace, y en Villa Mirasol no hay hoteles, ni casas para alquilar. Pero de alguna manera le metemos para adelante y tratamos de conseguir alojamiento”.



Una grata sorpresa

“Hoy me sorprendió la celeridad con la que se decidió la licitación y enhorabuena que así sea”. En ese sentido, Castaldo destacó el apoyo permanente de la Administración Provincial del Agua y el Ministerio de Obras Públicas, “venimos haciendo muchos trabajos -detalló- limpieza de canales, la construcción de una cisterna porque peligraba el tanque de agua por roturas. Y siempre están disponibles para escucharnos”, concluyó.



La red de agua potable

Las obras, que cubrirán las necesidades de la población para los próximos 20 años, tienen como objetivo continuar la renovación y ampliación de la red de agua potable comenzada en 2021, reemplazando tramos de cañería obsoleta y/o de diámetro insuficiente.

En esta segunda etapa, que se licitará el 9 de septiembre, se colocarán 6.033 metros de cañería de PVC, se vincularán al sistema 185 conexiones domiciliarias y se instalarán 11 hidrantes para protección contra incendios.El proyecto incluye la reparación de veredas y pavimentos que sean afectados por las tareas.