Rucanelo contará con un nuevo Centro de Salud Nivel I integrado a la red provincial

La localidad de Rucanelo avanza con la construcción de su nuevo Centro de Salud Nivel I, una obra clave para el fortalecimiento del sistema sanitario local y su integración a la red provincial de salud pública. La iniciativa responde a una demanda histórica de la comunidad y reafirma los objetivos fundamentales del Estado provincial en todo el territorio pampeano.

En ese marco, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati, destacó el compromiso sostenido del Gobierno de La Pampa con la salud pública. “El Gobierno de la Provincia está presente en todo lo pertinente a salud en cada rincón pampeano. Esto se ha demostrado desde el inicio de la pandemia y continúa hoy con un compromiso inquebrantable para llegar a cada habitante del suelo pampeano, garantizando un servicio de salud integral que cumpla con las necesidades y expectativas de las y los ciudadanos”, expresó.

El funcionario explicó que la construcción del nuevo centro de salud “responde a una necesidad concreta que tenía la localidad de Rucanelo de contar con un edificio propio, con las prestaciones necesarias y proyectado a futuro, con posibilidad de ampliaciones para incorporar nuevos servicios”.

Asimismo, Intronati subrayó que la obra se inscribe en una estrategia sanitaria integral. “Las nuevas infraestructuras forman parte de un sistema de salud organizado en red a nivel provincial. Esto permite generar mayor capacidad resolutiva en el lugar donde se producen los eventos de salud, con el acompañamiento y el asesoramiento correspondiente a través de herramientas como la telemedicina”. En ese sentido, remarcó que “la salud ha sido y sigue siendo una prioridad para el Gobierno provincial, con una fuerte inversión en capacidades tecnológicas e informáticas que permiten trabajar en red de manera óptima y eficiente en toda la Provincia”.

Empleo local y sentido social de la obra

La obra también genera un impacto positivo en el empleo local. Santiago Devia, vecino de Rucanelo y trabajador de la empresa constructora, valoró la oportunidad laboral y el significado social del proyecto. “Hoy, como está la situación económica, este trabajo me sirve mucho. Me gusta, aprendo, y junto a mi pareja podemos salir adelante”, señaló. Además, destacó que “lo que estamos construyendo le va a generar un gran beneficio al pueblo, porque va a tener muchas prestaciones y va a poder ayudar a más gente. Este trabajo me genera vida, amistades y estabilidad económica”, resumió.

Expectativas del personal de Salud

Desde el ámbito sanitario, la obra genera entusiasmo y alivio. Marcela Liñieira, enfermera profesional del centro de salud de Rucanelo, expresó su satisfacción por la concreción del nuevo edificio.

“Es un orgullo enorme. Hace años que esperábamos tener un lugar propio, porque el centro actual funciona en un espacio prestado del ámbito educativo”, explicó. Nacida en Rucanelo y con una trayectoria de diez años en Conelo, la profesional decidió regresar a su localidad para fortalecer la atención sanitaria. “El nuevo centro va a ser muy importante para la población. Todavía no imagino del todo cómo será trabajar ahí, pero sabemos que hay muchas cosas por hacer”, sostuvo, y agregó que la comunidad “recibió la noticia con mucha alegría. Rucanelo es todo para mí: orgullo, tranquilidad, paz y armonía”, concluyó.

Características de la obra

El proyecto contempla la construcción del edificio del Centro de Salud Nivel I sobre la calle Río Negro de la localidad de Rucanelo.

La superficie total a construir es de 156 metros cuadrados cubiertos y 20 metros cuadrados semicubiertos.

El nuevo establecimiento contará con área de recepción y atención, sala de espera, consultorio médico, sector de odontología, sala de observación, enfermería, farmacia y servicios comunes que incluyen sanitarios, cocina y lavadero. Los espacios semicubiertos estarán destinados a la cochera de ambulancia y al acceso principal al edificio.

La edificación se realizará con sistema constructivo tradicional, cubierta inclinada de chapa con estructura de perfiles metálicos, cielorrasos suspendidos -monolíticos en áreas médicas y modulares en sectores de circulación-, carpinterías exteriores de aluminio blanco e interiores de madera con marcos de chapa, pisos interiores y exteriores de granito y revestimientos cerámicos en los locales sanitarios.