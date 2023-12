Santa Isabel: viviendas entregadas y etapa final para 25 del Plan Mi Casa 3

Para Norma Cerrante y su familia de Santa Isabel el mes de octubre del corriente año no será un mes más en sus vida, ya que luego de años de esfuerzos para afrontar gastos de alquiler y un periodo como postulante en el IPAV, finalmente resultó adjudicataria de una vivienda del Plan Pampeano Mi Casa.

Mi Casa, Plan pampeano de viviendas sociales

El intendente de Santa Isabel, Guillermo Farana, destacó el Plan de viviendas sociales del Gobierno Mi Casa, presente en toda la Provincia, con el fin que cada familia pampeana tenga la oportunidad de contar con su casa propia, la construcción de viviendas es constante en toda la Provincia, la finalización y entrega de las realizadas dan la oportunidad para el inicio de las siguientes. De esta manera, se mantiene un circuito de ocupación pleno de mano de obra y circulación económica en cada localidad.

«Podemos decir que con el programa provincial de viviendas entregamos 10 y se están construyendo otras 25 viviendas del Plan Mi Casa 3. Es un plan que tiene características especiales, las casas están muy equipadas, tienen un sistema de construcción muy controlado, que otorga muchas garantías tanto en su proceso como en el producto final».

Mano de obra local

En este sentido el jefe comunal sostuvo que “estos planes han sido una de las formas que tuvimos los intendentes para dar trabajo a la gente del pueblo, nosotros avalamos y destacamos estos programas de construcción de viviendas sociales porque además de llegar a cubrir la necesidad habitacional de las familias, durante su proceso constructivo son muchos los puestos de empleos que se generan y el movimiento económico. Para un pueblo como Santa Isabel tener ocupación plena es muy satisfactorio”.

Más adelante, Farana puntualizó que «tenemos prevista la finalización de estas 25 casas para antes de fin de año. La palabra de nuestro gobernador, Sergio Ziliotto, casa terminada, casa iniciada, nos invita a soñar con la posibilidad de continuar con otras, porque construir y entregar viviendas a las familias del lugar es fundamental, por el significado que tiene para todos el tener su casa propia, un techo digno a partir del cual proyectarse”.

“En Santa Isabel, la casa propia soluciona muchos inconvenientes y hace que puedan radicarse de forma permanente en el lugar, hay núcleos familiares de varias edades. Tenemos unas 40 personas que trabajan en la construcción, ellos son partícipes de unas casas muy bien terminadas con todos los detalles”.

Para finalizar, Farana manifestó que “para esta gestión colaborar en la obtención de casas con las familias es darle dignidad a la gente, un espacio propio donde radicarse para la crianza de sus hijos y el crecimiento de la familia. Obtener tu casa es obtener tranquilidad, saber que ese lugar te pertenece con solo haber asumido el compromiso de pagar una cuota razonable”.

Un sueño hecho realidad

“Vinimos acá en un cambio de vida con mi esposo y mis hijos la verdad, nos gustó y nos quedamos. Era todo muy tranquilo aun teníamos los chicos pequeños, acá tenemos todo lo que necesitamos, la gente es amena, atenta, siempre vamos de visita a familiares, pero queremos volver pronto a casa, es algo muy bonito lo que nos pasó”, recuerda Norma.

“El día que me entregaron la llave no paré de llorar, nos abrazamos y vinimos inmediatamente a nuestra casa, esa misma tarde nos mudamos no lo puedo creer, aún paso por la calle, miro y digo si es mi casa, es increíble”, aseguró.

En tanto, su marido Rodolfo González aseguró que “fue una espera muy larga siempre nos preguntaban cuándo nos iba a tocar la casita de barrio y bueno no sabía qué decir. Pero somos creyentes y junto a mi mujer sabíamos un día nos iba a tocar a nosotros, como padre es total la alegría y agradecimiento a todas las autoridades que están en estos temas, ahora tenemos qué dejarle a nuestros hijos, la cuidamos y pagamos la cuota para que más familias como nosotros puedan tenerla».