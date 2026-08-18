SEMPRE actualizó los valores de medicamentos

El Servicio Médico Previsional (SEMPRE) informó que, a partir del 15 de agosto, comenzarán a regir los nuevos valores de medicamentos correspondientes al nuevo Formulario Terapéutico.

Esta actualización tiene como objetivo amortiguar el impacto de los aumentos de precios de los medicamentos en la economía de las familias afiliadas, en un contexto marcado por la falta de políticas regulatorias efectivas sobre el mercado de medicamentos.

Se recordó que SEMPRE autoriza los medicamentos por principio activo, estableciendo un monto fijo de cobertura. Al momento de la compra, cada afiliada y afiliado puede elegir libremente la marca comercial, de acuerdo con sus necesidades y posibilidades económicas.

El valor de la marca elegida determinará el monto del copago a su cargo. La elección de una marca de menor precio permite aprovechar en mayor medida la cobertura de la obra social, que en determinados casos puede alcanzar hasta el 100 % del valor total del medicamento.

Las farmacias adheridas, a través de sus profesionales, deberán informar a las personas afiliadas todas las alternativas comerciales disponibles, indicando para cada una su precio de venta al público, el monto de cobertura y el copago correspondiente.

Asimismo, las afiliadas y los afiliados podrán consultar las distintas opciones comerciales y el porcentaje de cobertura disponible para cada medicamento a través de la página web del Instituto de Seguridad Social (ISS) – SEMPRE: www.isslapampa.gov.ar.

De esta manera, SEMPRE busca brindar mayores alternativas de elección, información clara y herramientas que permitan reducir el impacto del costo de los medicamentos en las economías familiares.