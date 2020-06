Venía de Trenque Lauquen esquivando controles fue demorado en Alvear

Un empleado rural de Trenque Lauquen fue demorado en el día de hoy por la policía de Intendente Alvear en el puesto de control instalado en ruta provincial 2 (foto). Le secuestran el vehículo por no contar con la debida documentación para conducir. Luego fue trasladado hasta el límite con provincia de Buenos Aires, en cercanías de Villa Sauze, donde era esperado por la patronal para su regreso a la ciudad mencionada

De acuerdo a la información recabada en la Departamental de nuestra localidad, esta persona cumplía con una diligencia de su empleador, por la cual se trasladaba hasta Bernardo Larroudé para recoger a dos personas para llevarlas hasta la explotación agropecuaria bonaerense. Su paso fue interrumpido a la altura del kilómetro 18 de ruta provincial 2 por efectivos policiales alvearenses, en donde el conductor no pudo justificar su ingreso a La Pampa y tampoco contaba con los permisos correspondientes para circular.

En la comisaría de Intendente Alvear se le inició una causa judicial por el artículo 205 del Código Penal Argentino, que contempla el delito de violación de medidas oficiales para impedir la introducción o propagación de epidemias. Además le retuvieron la camioneta al no contar con la licencia habilitante para conducir este tipo de rodado, tenía en su poder el carnet para manejar motocicletas y maquinarias agrícolas.

Una vez completados los trámites judiciales fue trasladado en un móvil policial hasta el límite con provincia de Buenos Aires, en cercanías de Villa Sauze donde era esperado por la patronal para su regreso a Trenque Lauquen.