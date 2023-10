Ziliotto advirtió que se elige entre “crecer o resistir”

El gobernador Sergio Ziliotto subrayó que en las elecciones del próximo 22 de octubre se elige entre dos modelos, “uno donde el Estado está presente” y que encarna Sergio Massa, o el que busca dejar “todo librado al mercado”, representado por los candidatos de la derecha y ultraderecha. El mandatario dijo que aguardará hasta noviembre para enviar el proyecto de Presupuesto a Diputados porque, “en función de quien gobierne el país, vamos a definir si será un esquema que nos permita hacer una gestión con más inversión pública en producción, obras públicas y trabajo o un esquema para resistir y cuidar lo conseguido”.

El gobernador Sergio Ziliotto advirtió hoy que en las elecciones del próximo domingo «está en juego cuál es el futuro de La Pampa». “Hemos dicho más de una vez que para la provincia de La Pampa no da lo mismo quién va a gobernar la República Argentina. Nosotros tenemos un esquema de gestión que necesita de una Argentina que piense más en la producción y el trabajo, y no tanto en la especulación ni en el mercado», aseguró durante una rueda de prensa realizada en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno.

«Sabemos que necesitamos un Gobierno que mire a la República Argentina en forma armónica, que plantee igualdades, igualdad de oportunidades e inclusión en cada territorio, y lo que está en juego en la provincia de La Pampa no es cualquier cosa”, afirmó.

“Yo debo decirle al pueblo de la provincia de La Pampa qué es lo que voy a poder hacer con un Gobierno y qué voy a poder hacer con otro. La gente votó el 14 de mayo un modelo de Provincia. Ese modelo de Provincia se abastece de, no solo de una gestión provincial, sino también de una mirada nacional, como les decía anteriormente, que contenga a todos. No va a ser lo mismo. Y en ese sentido, cada uno, cuando vote el día domingo, sabrá que no solo está en juego la elección de un presidente o presidenta, sino que está en juego el futuro de la provincia de La Pampa”, dijo.

Insistió en que “yo no voy a poder hacer la misma gestión que hicimos hasta ahora, pensando de qué manera crecemos, cómo llevamos adelante una política de producción y trabajo con una gran presencia del Estado, si la opción que elige la ciudadanía es claramente una posición anti-Estado”.

«Muchas veces no hay tiempo para arrepentirse… entonces, creo que el principal objetivo que hemos diseñado en esta campaña, que están llevando adelante nuestros militantes, es ir a hablar con cada ciudadana y cada ciudadano para explicarles lo que está en juego, que no solo es elegir un presidente y una presidenta, sino también entender que hay mucho en juego para la provincia de La Pampa», reiteró.

Coparticipación

Sobre una de las propuestas del candidato de ultraderecha de eliminar la coparticipación, alertó sobre el impacto que tendrá en la gestión provincial, ya que no se podrá continuar con el plan de obras públicas. “Vamos a garantizar prestaciones en virtud de nuestra solvencia financiera, vamos a resistir, pero no sabemos si vamos a poder seguir creciendo”, advirtió.

“Yo no voy a poder hacer la misma gestión que hicimos hasta ahora, pensando de qué manera crecemos, cómo llevamos adelante una política de producción y trabajo con una gran presencia del Estado, si la opción que elige la ciudadanía es claramente una posición anti-Estado. Entonces creo que mi mayor responsabilidad es decirle a la sociedad qué necesito para gobernar los próximos 4 años en base a tener la responsabilidad que la misma sociedad me dio el 14 de mayo. Y creo que cuando hablamos de campaña de concientización, es eso. Yo creo que cada uno debe hacerse responsable que está nada más ni nada menos que en juego cuál es el futuro de la provincia de La Pampa y en lo que tiene que ver con este gobierno cuál va a ser el eje de la gestión”, dijo.

Presupuesto

El gobernador Ziliotto anunció que se retrasará el envío del proyecto de Presupuesto 2023 para después del bolotaje, que en caso de producirse sería el 19 de noviembre. “Cuando planteo de qué país va a votar la gente, tendrá que ver también con qué herramientas me encuentro yo para gobernar los próximos cuatro años. Y eso tiene que ver con cuál va a ser la estructura de un presupuesto provincial y también cuál va a ser el eje de la gestión”, explicó.

Agregó: “tengo la enorme responsabilidad de mantener el principal activo que se construyó en la provincia de La Pampa desde la vuelta de la democracia, que es el orden financiero. Tengo que mantener la soberanía política que siempre nos distinguió a los gobiernos provinciales de siempre tomar decisiones de apoyar o no una medida nacional en el marco de la defensa de La Pampa. Ese activo no lo voy a dilapidar. Yo creo que para tener soberanía política es necesario tener independencia económica. La fortaleza financiera de la provincia de La Pampa no la vamos a entregar bajo ningún punto de vista”, puntualizó.

“No es campaña del miedo, es la realidad. Nunca van a tener, en mi palabra, que voy a engañar a la sociedad. El 20 de noviembre estaremos mandando un presupuesto a la Cámara de Diputados en virtud de la provincia de La Pampa para los próximos cuatro años. ¿En virtud de qué? De nuestra fortaleza financiera para garantizar una prestación de derechos, pero no para seguir creciendo. Y esto lo quiero plantear crudamente. Vamos a plantear un presupuesto y a su vez un esquema de gestión, contestando a tu pregunta, lo cual va a ser la estructura de gobierno que nos permita hacer una gestión para que cada vez haya más inversión pública en producción, en obra pública y en trabajo, o vamos a armar un esquema para resistir y cuidar lo conseguido”, completó.

Acueducto

Consultado sobre la continuidad del acueducto del norte (General Pico), Ziliotto dijo que “cuando uno analiza si está garantizado o no el acueducto del norte, depende del presidente de turno. Son obras que dependen de la remisión de un pago de certificados, depende de la voluntad del presidente de turno. Si un candidato plantea que la obra pública no es una herramienta que va a tener su gobierno, la respuesta se cae de maduro. La obra está en el presupuesto, pero ya nos pasó con el presidente que estuvo en 2017, estaba en el presupuesto, pero no se pudo hacer porque el presidente no lo quiso”, dijo en alusión al gobierno de Mauricio Macri que dejó a La Pampa sin obra pública.

“El 22 de octubre se elige presidente, ya se determinaron los candidatos en una elección donde se votó con bronca. Solo hay un candidato (Sergio Massa) que plantea un Estado presente, a favor de la producción, del trabajo, de los que menos tienen. El objetivo es llegar al balotaje. Como en el fútbol, queremos ganar siempre. Los otros candidatos son los de la derecha y la ultraderecha”, afirmó.

Salario y trabajo

El Gobernador dejó en claro que la elección también definirá si «el año que viene sigamos discutiendo salarios y no que pasemos a discutir trabajo», en referencia a que se registra un nivel de empleo histórico y una desocupación de solo 6%.

«Sin el FMI tendríamos más soberanía política para decidir cuáles son nuestras herramientas. Estamos sujetos a una devaluación que nos impuso el Fondo Monetyario Internacional. Cuando uno golpea la puerta de las casas, el escenario que uno se encuentra es de bronca. Quién no vuelve con bronca cuando va al supermercado? El mayor desafío es que la gente vote con racionalidad. Uno ve un escenario de salida, generando producción y trabajo.

En un escenario de inflación, uno ve día a día, mes a mes se incrementa la generación de trabajo privado, hay mayor inversión pública, porque hay una política productiva para salir por donde corresponde. Esa es la tarea militante, te entiendo, a la mamá o al papá que no puede llegar a garantizar las 4 comidas del día, está mal, si es cierto, pero pueden estar peor. Hoy por hoy en La Pampa discutimos salario pero el día de mañana vamos a discutir trabajo. Hoy la gente que no le alcanza el salario tiene trabajo», comentó.

“Por qué planteamos la importancia de haber ingresado a los BRICS, porque nuestros principales socios exportadores como provincia son China y Brasil. Y resulta que los principales otros dos candidatos de la oposición nos plantean ir con EEUU, sabiendo cómo nos fue en esa sociedad. La independencia económica en Argentina la vamos a tener si la ponemos en función del país y no para que se la lleven unos pocos. De esto depende que el año que viene sigamos discutiendo salarios y no que pasemos a discutir trabajo. Es momento de discutir salarios, no de volver a discutir cómo se genera trabajo”, concluyó.