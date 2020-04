Ziliotto anunció créditos por 1000 millones de pesos a tasa cero para pagar salarios

El gobernador Sergio Ziliotto anunció que, en el marco de las medidas para paliar los efectos económicos de la pandemia de coronavirus, las pequeñas y medianas empresas que pague sus salarios a sus empleados a través del Banco de La Pampa van a poder acceder a créditos a tasa cero, a 12 meses y con tres meses de gracia. Ofrecerán hasta 1000 millones de pesos.

En rueda de prensa, el gobernador Sergio Ziliotto, anunció que el Banco de La Pampa dispondrá una cartera de crédito de 1.000 millones de pesos a tasa 0%, para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que podrán destinar al pago de salarios de sus trabajadores o para adquirir capital de trabajo. Lo empezarán a devolver a los 90 días.

El noticia la dio a conocer junto al ministro de Hacienda y Finanzas, Ernesto Franco y al titular del Banco de La Pampa, Alexis Iviglia.

“Estamos poniendo una nueva herramienta a través del Banco de La Pampa que se complementa con las que ya hemos puesto en marcha” señaló el mandatario quien detalló que “cada micro, pequeña y mediana empresa que pague salarios a sus empleados a través del Banco de La Pampa va a poder acceder al equivalente a una masa salarial, que aplicarán a sueldos o capital de trabajo. Para eso disponemos una cartera de crédito de 1.000 millones de pesos a tasa cero, a doce meses y con tres meses de gracia”.

Afirmó que la operatoria permitirá garantizar la sustentabilidad del comercio, la empresa o el pequeño emprendimiento y al mismo tiempo asegurará el pago a los trabajadores.

“Valoremos nuestro banco”

Valoró la defensa que históricamente han hecho los gobiernos provinciales, no solo de los pampeanos sino del Banco de La Pampa, porque “hoy una vez más, nuestro banco, cuando los pampeanos lo necesitan está al lado de ellos, no se esconde como lo hizo la mayor parte del sistema financiero argentino”.

“Quiero invitar a la banca privada a hacer lo mismo que el Banco de La Pampa, ponerse a la altura de nuestro banco, prestando a tasa cero. Demasiadas ganancias tuvieron cuando la timba financiera era moneda corriente en el país”, enfatizó.

Detalles de la operatoria

El presidente del Banco de La Pampa, Alexis Iviglia, dijo que en cuanto se abran las puertas de la entidad, posiblemente el 13 de abril próximo, podemos a disposición de los clientes “una línea de crédito a doce meses de plazo, con tres de gracia y a tasa cero. El monto para cada empresa dependerá de la nómina que trabaja con el banco y no solo incluye los salarios brutos de los trabajadores sino también las contribuciones patronales”.

Finalmente indicó que “una vez que pase esta situación provocada por el coronavirus y a pedido del gobernador estamos pensando otras acciones que nos permitirán contribuir a la reactivación del comercio en la provincia”.