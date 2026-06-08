Ziliotto anunció exenciones de Ingresos Brutos y flexibilizaciones del SIRCREB

El Gobernador anunció la exención del Impuesto a los Ingresos Brutos para las operaciones de Compre Pampeano.

También dio a conocer que los monotributistas locales de las categorías A y B quedarán excluidos de los alcances del SIRCREB.

Asimismo, se dispuso la exclusión del padrón correspondiente al mes de junio de todos aquellos contribuyentes que registraron deuda en sus declaraciones juradas durante 2025.

Las novedades fueron dadas a conocer durante la reunión del Consejo Asesor de la Agencia I-COMEX, donde además se presentaron nuevas herramientas para promover la inversión, la producción y el empleo.

El gobernador Sergio Ziliotto anunció este lunes nuevas medidas de alivio fiscal destinadas a fortalecer la actividad económica provincial, durante la reunión del Consejo Asesor de la Agencia I-COMEX realizada en Casa de Gobierno junto a representantes de 14 cámaras empresariales y entidades vinculadas al sector productivo.

Exención de Ingresos Brutos

En ese marco, Ziliotto anunció también que todas las operaciones realizadas a través de la operatoria «Compre Pampeano» del Banco de La Pampa quedarán exentas del impuesto sobre los Ingresos Brutos, con el objetivo de reducir costos y fortalecer el acceso al financiamiento para empresas y comercios pampeanos.

Flexibilización y exclusión del SIRCREB

El Gobernador informó una nueva flexibilización del Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (SIRCREB).

A partir del 1 de julio quedarán excluidos de los alcances del sistema los contribuyentes locales inscriptos en las categorías A y B del Monotributo que tributen como Obligados Directos. La medida alcanza a 18.731 contribuyentes registrados en esas categorías en la Provincia.

Además, se dispuso la exclusión del padrón correspondiente al mes de junio de todos aquellos contribuyentes que registraron deuda en sus declaraciones juradas durante 2025, una decisión orientada a aliviar la carga financiera sobre sectores afectados por la actual coyuntura económica.

Apoyo al sector privado

Al referirse a estas medidas, el mandatario destacó que «este nuevo esfuerzo del Gobierno provincial, a través del Banco de La Pampa, se enmarca en la decisión política de seguir sosteniendo la actividad económica provincial».

Como ejemplo del acompañamiento que realiza el Estado provincial al sector privado, señaló ue las promociones impulsadas por el Banco de La Pampa «le cuestan a la entidad la suma de 3.270 millones de pesos por mes, a valores de abril de 2026”.

El costo financiero mensual de $3.270 millones mencionado anteriormente se compone de las promociones vigentes para la compra de alimentos ($1.253.997.000), combustibles ($478.562.000), farmacias ($310.511.000), restaurantes ($162.280.000), pasajes ($68.055.000) y librerías ($22.959.000).

Asimismo, forma parte de ese esfuerzo financiero el subsidio de tasas destinado a las operaciones de Consumo préstamo tarjeta, en 4 y 20 cuotas, cuyo costo asciende a $973.619.000 mensuales.

Ziliotto Indicó que «este considerable aporte tiene como objetivo paralelo sostener también el empleo privado, como lo hacemos con el sector público.”

Y agregó que, “así como fortalecemos el poder adquisitivo del salario estatal vía paritarias, propiciamos el mejor salario privado posible sosteniendo la actividad económica.”

Proceso de flexibilización del SIRCREB

La nueva medida se suma a una serie de modificaciones implementadas por el Gobierno provincial en los últimos años para reducir el impacto del Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (SIRCREB) sobre contribuyentes, comercios y sectores productivos.

En marzo de 2020 se creó un régimen de exclusión automática para contribuyentes locales con buen comportamiento fiscal durante 12 meses y alcanzados por una alícuota del 0,01%.

Posteriormente, en febrero de 2021, se incorporaron exclusiones generales para acreditaciones vinculadas a subsidios, asignaciones sociales, la Tarjeta Alimentar, la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y depósitos realizados en cuentas en dólares.

En octubre de 2023 se instrumentó la Ventanilla Fiscal, una herramienta que permite compensar automáticamente saldos a favor generados por retenciones y percepciones, simplificando los trámites para los contribuyentes.

En septiembre de 2024 se redujo de 12 a 6 meses el plazo requerido para acceder a la exclusión del sistema, agilizando el beneficio para quienes regularizan su situación fiscal.

Más tarde, en octubre de 2025, a partir de la entrada en vigencia de la Resolución General 20/25, se incorporó un mecanismo de control automático que permite disminuir de oficio las alícuotas aplicables a los contribuyentes que cumplen con los parámetros establecidos.

Finalmente, en abril de 2026 se sumaron nuevas exclusiones para acreditaciones originadas en transferencias entre cuentas de un mismo titular en billeteras virtuales, rendiciones de ventas realizadas con tarjetas de crédito, devoluciones de impuestos y reintegros por revocación de compras.

Nuevas herramientas para el desarrollo

Durante el encuentro, el Gobierno provincial presentó una serie de instrumentos impulsados en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Productivo 2026-2030, orientados a fortalecer la articulación público-privada y generar condiciones favorables para la inversión y el crecimiento económico.

El titular de la Agencia I-COMEX, Sebastián Lastiri, explicó que las iniciativas forman parte de una estrategia integral de desarrollo económico provincial. Precisó que dos de los proyectos ya están siendo analizados por la Legislatura provincial -la ampliación de la Ley de Incentivos Fiscales y la creación del Parque de Actividades Económicas de General Pico- mientras que las propuestas referidas a consorcios camineros y al Régimen Pampeano para la Inversión Público-Privada serán enviadas en las próximas semanas para su tratamiento parlamentario.

Lastiri también se refirió a la presión tributaria y remarcó que diez de los doce impuestos que más recaudan en el país corresponden al Estado nacional.

Entre las iniciativas presentadas se encuentra la ampliación de la Ley N.º 3304 de Incentivos Fiscales, que incorpora como sectores estratégicos al software y la economía del conocimiento, la generación distribuida de energías renovables y la educación técnico-profesional.

La propuesta contempla créditos fiscales de hasta el 100% de la nómina salarial para empresas vinculadas al software y la generación distribuida de energía, además de beneficios para quienes realicen aportes destinados al fortalecimiento de instituciones públicas de educación técnica de La Pampa. El objetivo es mejorar la competitividad, reducir costos operativos, promover la incorporación de tecnología y fortalecer la formación de perfiles técnicos vinculados a las necesidades productivas provinciales.

Otro de los proyectos expuestos fue la creación del Parque de Actividades Económicas de General Pico, concebido como una plataforma productiva integral para ordenar el crecimiento y atraer inversiones. El proyecto contempla 188 hectáreas afectadas y permitirá desarrollar áreas industriales, comerciales, semiindustriales, de servicios, energías renovables e infraestructura, generando nuevas oportunidades para radicaciones empresariales y encadenamientos productivos locales.

También se presentó la propuesta para la conformación de consorcios camineros público-privados destinados a la construcción, conservación, mejora y ampliación de la red terciaria provincial. La iniciativa apunta a complementar recursos entre el Estado y el sector privado para optimizar la infraestructura rural y mejorar la eficiencia en la gestión de los caminos vecinales. Además, prevé créditos fiscales para los aportantes privados.

Finalmente, se expuso el Régimen Pampeano para la Inversión Público-Privada, una herramienta destinada a promover la participación del sector privado en proyectos de interés público vinculados a infraestructura social y productiva, energía, vivienda, servicios, innovación, actividades productivas y explotación de recursos.

El régimen contempla tanto iniciativas impulsadas por inversores privados como proyectos promovidos por el Estado provincial. En todos los casos se prevén instancias de admisibilidad, evaluación integral, declaración de interés público y procesos de compulsa que garanticen transparencia, concurrencia y control estatal, asegurando la selección de las alternativas más convenientes para la Provincia.

Articulación para enfrentar el contexto económico

Durante la reunión también se analizó el escenario económico nacional y su impacto sobre las provincias, la actividad productiva y el consumo.

En ese marco, se señaló que las provincias pasaron de recibir el 58% de los recursos coparticipables en 1988 a percibir alrededor del 47% en la actualidad. A ello se suma una caída del poder adquisitivo y del nivel de actividad económica. Según datos expuestos durante el encuentro, los salarios privados acumulaban a marzo de 2026 una caída interanual real del 3,9%, mientras que las ventas reales en supermercados registraban una baja del 13,2%.

Asimismo, un relevamiento de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa indicó que el 73,8% de los comerciantes encuestados reportó una disminución de ventas respecto del mismo período del año anterior y que el 60,5% anticipó posibles reducciones de personal en los próximos meses.

Frente a este escenario, el Gobierno provincial ratificó la necesidad de profundizar la articulación entre el sector público y el privado como herramienta para sostener inversiones estratégicas, optimizar recursos y generar nuevas oportunidades para el desarrollo productivo de La Pampa.