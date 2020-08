Ziliotto anunció reprogramación de vencimientos y más asistencia económica del BLP

Se informó la reprogramación para enero de 2021 de las cuotas de créditos otorgados a empresas y cooperativas por más de $350 millones cuyos vencimientos operaban este mes de Agosto. Para micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas de servicios y prestadoras de salud privadas se continuará con la línea de créditos a tasa 0 para pago de sueldos. Asimismo se creará un registro de actividades económicas no habilitadas para que puedan acceder a créditos a largo plazo de devolución y tasa 0%. El gobernador Sergio Ziliotto realizó los anuncios en rueda de prensa junto al titular del Banco de La Pampa, Alexis Iviglia.

El mandatario pampeano sostuvo que la FASE 1 que se debió reimplantar para frenar el brote de COVID-19 originado en Catriló, con nexo epidemiológico en Pellegrini, “no fue inocua para el sector económico y por eso, como lo hicimos más de una vez, acudimos en asistencia, porque tenemos en claro que el sector privado es uno de los principales motores de la economía pampeana”.

Créditos otorgados

Ziliotto informó que la operatoria de los créditos a tasa 0% que se puso a disposición de las empresas para afrontar el costo salarial otorgó más de 845 millones de pesos, que beneficiaron a 2.629 empresas con lo que se cubrieron 17.761 sueldos de trabajadores pampeanos.

Prorroga a 20121

Los créditos otorgados comenzaban a vencer en el presente mes de agosto, “pero en virtud de la crisis económica que como sabemos es anterior al inicio de la pandemia, vamos a permitirle al sector privado y a las cooperativas de servicios que los vencimientos que iniciaban este mes, se trasladen a enero de 2021 y así sucesivamente”, expresó el gobernador.

Detalló que la decisión de prorrogar los vencimientos implica postergar el pago de más de 354 millones de pesos que “indirectamente serán una inyección de dinero para la actividad económica. Las previsiones que los empresarios habían realizado para al pago de los vencimientos de los créditos podrán tener otro destino, como el mejoramiento de la rentabilidad de sus negocios”.

Línea para salarios

El titular del Banco de La Pampa fue el encargado de informar sobre la reimplementación, a partir del próximo jueves, de préstamos para el pago del 50 % de la nómina salarial.

Serán a tasa 0%, con 15 meses de plazo, 6 de gracia y con pago de la primera cuota pautado para el 1° de marzo.

Está destinado a micro y pequeñas empresas; medianas empresas con actividades no esenciales; cooperativas de servicio y prestadores de salud privada.

Asistencia para actividades no habilitadas

El gobernador indicó que por la situación epidemiológica del país y la provincia no es aconsejable que algunas actividades económicas reinicien, porque “están directamente vinculadas al aglomeramiento de personas”.

Dentro de este sector se incluyen cines y teatros, organización y producción de eventos, espacios de recreación (peloteros y otros juegos infantiles), canchas de fútbol reducido y otras actividades no habilitadas.

Indicó que “si bien de alguna forma han recibido beneficios nacionales o provinciales a través del Banco de La Pampa, hemos resuelto desde el Gobierno Provincial darles un tratamiento diferencial”.

En este sentido detalló que se habilitará a partir del próximo jueves un registro de estas actividades “para establecer cuáles son las medidas de salvataje y acompañamiento y así poner a su disposición créditos a tasa cero, con muy largo plazo de devolución y la particularidad que recién lo van a empezar a devolver seis meses después del reinicio de sus actividades”.