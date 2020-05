Ziliotto autorizó el reencuentro familiar para este domingo

El 17 de mayo podrán realizar en La Pampa “Encuentros Familiares”, entre las 10 y las 18 horas. Serán en domicilios particulares dentro del ámbito de la provincia y no más de 10 personas en una misma vivienda. La novedad la dio a conocer el gobernador Sergio Ziliotto en declaraciones a Canal 3, donde ratificó la idea de “juntar la familia sin dejar de cuidarla” y pidió “compromiso, solidaridad y responsabilidad social”.

La medida dispuesta a través del decreto N° 925/2020 tiene el claro objetivo de permitir que este domingo los pampeanos pueden “retomar la tradicional costumbre de los encuentros familiares”, que se vieron interrumpidos por la cuarentena que se impuso en el país debido a la pandemia de COVID-19.

“Esta posibilidad estaba prevista implementarla el domingo 24 de mayo, pero las condiciones climáticas que tendremos este fin de semana, lo que se visualiza como lo que podría ser un inicio del pico de contagio en el Área Metropolitana de Buenos Aires y su posible onda expansiva, nos llevó a que con el Comité de Crisis dispusiéramos que los “Encuentros Familiares” se concreten este domingo 17”, afirmó.

El gobernador reclamó “compromiso, solidaridad y responsabilidad social”, para evitar que lo que se constituirá en un hecho de “alegría para la familia pampeana” no termine siendo el motivo para que el virus circule en la provincia y “se dilapide el esfuerzo hecho hasta el momento para lograr el buen status sanitario logrado”.

El decreto no habilita a movilizarse a quienes presenten cualquier tipo de sintomatología compatible con la enfermedad de Coronavirus y establece una serie de recomendaciones basadas en medidas sanitarias y epidemiológicas.

En este sentido se promueve el uso de cubre boca, nariz y mentón y se establece que los encuentros no podrán exceder las diez personas. Asimismo se indica que los encuentros se realicen en lugares abiertos, o cerrados que cuenten con suficiente espacio y ventilación.

Asimismo se sugiere no compartir mates, infusiones, utensilios ni vajillas, además de respetar el distanciamiento social sugieren los organismos mundiales de salud para evitar la diseminación del virus.

Una de las herramientas fundamentales de prevención de contagios es el lavado frecuente de manos con agua y jabón o el uso de alcohol diluido al 70 %, o en formato de gel. Por este motivo se recomienda contar con estos elementos en el domicilio en el que se vaya a realizar el encuentro familiar.

Tampoco se debe perder de vista el hábito de toser o estornudar en el pliego del codo, ni el de usar pañuelos descartables como forma de preservar la buena salud de todos.

Finalmente el gobernador Ziliotto exhortó a la sociedad pampeana a “disfrutar de la familia con responsabilidad” y enfatizó que “es el momento en demostrar con actitudes responsables el amor y el cuidado de nuestros seres queridos”.

Los detalles del decreto en el siguiente link:

https://normativacovid.lapampa.gob.ar/images/DECRETO_925_-_ENCUENTRO_FAMILIAR.pdf