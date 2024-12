Ziliotto en Colonia Barón: inauguración del CDI y licitación para refaccionar el Colegio Secundario

El Centro de Desarrollo Infantil inaugurado es una obra que abandonó el Gobierno nacional y que se finalizó con fondos provinciales. En la licitación para la refacción del Instituto José Hernández, incorporado a la gestión estatal este año, se presentaron ocho ofertas. «Vamos a seguir en el mismo camino, trabajando en conjunto, porque tenemos en claro cuál es el rol que nos dio la ciudadanía: trabajar para mejorar la calidad de vida en cada rincón del territorio provincial», aseguró el Gobernador.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto encabezó este lunes en Colonia Barón el acto de inauguración del Centro de Desarrollo Infantil de la localidad y la apertura de ofertas de la licitación para la «Refacción Integral del Instituto José Hernández».

«Esta es una jornada de acciones significativas que marcan lo que pasa en el país real: si no hay Estado no hay calidad de vida», afirmó.

Además de Ziliotto, participaron la vicegobernadora Alicia Mayoral; la intendenta, Mónica Stadler; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati; el senador Daniel Kroneberger; el subsecretario de Asuntos Municipales, Alfredo Schanton; el subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Pablo Bonino; la subsecretaria de Educación, Sandra Gálvez; legisladores y demás autoridades provinciales y municipales.



El Centro de Desarrollo Infantil (CDI) dará contención a infantes de entre 45 días y 3 años, donde reciben atención integral que contempla lo relativo a su educación, alimentación y afectos, teniendo en cuenta las características de cada uno, además se les ofrece estimulación temprana para favorecer su desarrollo. La obra demandó una inversión en 356 millones de pesos.

Por otro lado, se presentaron ocho ofertas en la licitación para realizar la “Refacción Integral del Instituto José Hernández de Colonia Barón”. El presupuesto oficial es de $ 347.699.371 y un plazo de trabajos de 240 días.

Las refacciones responden a la necesidad de solucionar filtraciones en distintas áreas de los techos producto del deterioro de las membranas en las cubiertas planas, así como en las combinaciones de los techos para el escurrimiento de aguas pluviales, lo que provocó deterioros en cielorrasos, revoques, carpinterías, pintura, entre otros, del interior del edificio.

El Colegio Secundario de Colonia Barón fue de gestión privada hasta el pasado 1 de mayo, momento en que por la Ley 3566 pasó a ser de gestión estatal, junto a otras siete instituciones.

Ziliotto: «Vamos a seguir en el mismo camino»

El gobernador Sergio Ziliotto, durante su discurso, dijo que «esta es una jornada de acciones significativas que marcan lo que pasa en el país real: si no hay Estado no hay calidad de vida. Aquí donde el Mercado no puede estar, es el Estado el que tiene que seguir dando respuestas, buscando una rentabilidad, pero social».

«Más allá del signo político, tenemos muy en claro que hay ciudadanos que necesitan de un Estado que tiene que estar siempre cuando el mercado no puede», insistió y afirmó: «Vamos a seguir en el mismo camino, trabajando en conjunto porque tenemos en claro cuál es el rol que nos dio la ciudadanía, y es trabajar para mejorar la calidad de vida en cada rincón del territorio provincial».

Agregó que «tiene que haber una articulación entre el Gobierno nacional, el Gobierno provincial y los Gobiernos municipales. Lamentablemente, en esa trilogía hoy estamos solos el Gobierno provincial con los municipios. Hoy el Gobierno nacional hizo una retirada de absolutamente todas sus responsabilidades: la salud, la educación, la seguridad, la justicia, la contención social, la alimentación».

«Hoy estamos dando una muestra de lo que debe ser, no hay otra manera de trabajar articuladamente. Estamos dándole a nuestras infancias la mayor cantidad de herramientas para enfrentar la vida y para lograr, a partir de la contención la educación y la formación, un futuro mejor, enfatizó.

«Rol indelegable del Estado»

Ziliotto agradeció «profundamente a aquellas personas que durante muchos años se pusieron al hombro la educación a partir de la gestión privada. No pudieron y ahí tiene que estar el Estado. A través de una Ley de la Cámara de Diputados estatizamos este instituto secundario y otros institutos de gestión privada». «Nos hicimos cargo de la gestión de la educación, un rol indelegable del Estado», aseguró.

Sobre la licitación para refaccionar el Colegio Secundario, explicó es «la primera etapa de lo que es puesta en valor del Instituto José Hernández. Esa obra está planificada en tres etapas, no la vamos a discontinuar, inmediatamente tengamos avanzada la primera etapa vamos a seguir, porque estamos poniendo en valor algo que es parte de garantizar el futuro que es la formación».

Stadler: «sin distinción política»

La intendenta Mónica Stadler destacó la decisión política del gobernador Sergio Ziliotto de darle continuidad a las obras que abandonó el Gobierno nacional en la localidad y remarcó «el trabajo articulado entre la Provincia, el municipio y sus intendentes, sin hacer ningún tipo de distinción política».

«Hace un año había tres obras asignadas y en ejecución: una con financiamiento del Gobierno provincial que continuó durante todo el año y está muy pronta a finalizarse, que es la renovación de la red de agua potable; y dos obras que tenían financiamiento del Gobierno nacional que en un momento quedaron totalmente paralizadas», repasó.

Agregó que «transcurrido un tiempo, el señor gobernador de La Pampa tomó la decisión política de hacerse cargo de financiar y de culminar estas obras en todas y cada una de las localidades. Por eso quiero recalcar la importancia de hoy estar inaugurando el Centro de Desarrollo Infantil que va a beneficiar a muchas familias y que tiene una función social muy importante, las primeras infancias de nuestra localidad van a poder contar, a partir de ahora, con un lugar adecuado a sus necesidades, donde van a poder desarrollarse, estimularse y compartir lindos momentos».

«El camino es este, el del trabajo en conjunto, el trabajo articulado entre la Provincia, el municipio y sus intendentes, sin hacer ningún tipo de distinción política», cerró.