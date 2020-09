Ziliotto firmó la adhesión de La Pampa al Plan Nacional de Suelo Urbano

Se avanza en la vinculación de la política de suelo urbano con el desarrollo territorial contemplando la posibilidad de regular el mercado. La adhesión se formalizó a través de una videoconferencia entre el gobernador Sergio Ziliotto y la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa.

Ziliotto valoró la adhesión al Plan porque “permite dar una condición de vida óptima, no solo con el acceso a la tierra sino con la infraestructura necesaria,dando las mismas posibilidades para que una vivienda social tenga todo para ser un hábitat con mayúsculas y con las condiciones humanas que tiene que tener un hogar más que una casa”.

Del encuentro virtual entre el mandatario pampeano y la titular de la cartera nacional de Desarrollo Territorial y Hábitat también participaron por La Pampa el ministro de Obras y Servicios Públicos de La Pampa, Juan Ramón Garay y el titular del IPAV, Jorge Lezcano. Junto a Bielsa estuvieron el subsecretario de Política de Suelo y Urbanismo, Luciano Scatolini y el director nacional de Política de Suelo, Juan Ignacio Duarte.

El gobernador pampeano recordó que durante el gobierno de Carlos Verna se creó por Ley un Banco de Tierras “que nos permite expropiar para romper el negocio inmobiliario de aquellos que compran tierras a dos pesos y luego buscan venderlas a precios exorbitantes. En el acceso a la tierra tenemos una política muy clara y los municipios también ya que han hecho ordenanzas acordes a la ley provincial”.

“Bienvenido este tema -continuó- porque nos interesa mucho participar con el Gobierno nacional y estar presente en cada una de las intervenciones que se hagan en los municipios para no perder eficiencia y hacer una asignación quirúrgica de los fondos”, señaló.

Planteó la necesidad de trabajar mancomunadamente entre la Nación, la Provincia y los 80 municipios pampeanos “sin ningún tipo de distinciones” y recordó que La Pampa viene “de 4 años de castigo de un Gobierno nacional que decidió penar nuestra eficiencia. Venimos de construir un promedio de 1.200 viviendas por año y durante el Gobierno de Macri sólo se hicieron 63”.

Se refirió al Plan Provincial «Mi Casa», financiado por la Provincia y gestionado por los municipios, a través del cual “hemos lanzado la construcción de mil viviendas para localidades menores de 1.000 habitantes, en tanto que las localidades de más de 10.000 vamos a hacer licitaciones de no más de 50 o 60 viviendas por empresa para darles trabajo a las PyMES”

Finalmente ratificó la necesidad de “emplear eficientemente los fondos públicos tomando decisiones cerca de la gente” y aseguró que el camino es “avanzar en la agenda federal que propone el presidente Alberto Fernández con igualdad de oportunidades para todos”.

Bielsa: justicia territorial

“El tema del suelo y de accesos ha sido una problemática. Queremos trabajar con un espíritu federal, Queremos que cada familia se arraigue en su lugar de origen llegando con la distribución de los bienes y servicios”, afirmó la ministra Bielsa.

En este sentido ratificó la decisión del Gobierno nacional de potenciar “aquellos gobernadores, gobernadoras, intendentes e intendentas que están comprometidos con esta manera de ver las cosas. Queremos una justicia territorial, y que en cada lugar haya las mismas oportunidades”.

Finalmente Bielsa valoró la forma en que está trabajando la Provincia y sostuvo que “tener un banco de suelo debe ser premiado” al tiempo que ratificó que “en la anterior gestión nacional hubo provincias que se vieron perjudicadas y no pudieron atender situaciones de los más vulnerables más allá de haber sido eficientes”.