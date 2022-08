Viviendas: intendencias resaltaron la gestión de Gobierno provincial para revertir los déficits

Intendentes e intendentas del interior provincial pusieron de relieve los anuncios del Gobierno provincial respecto al estado de situación de los planes de viviendas. El informe pormenorizado del IPAV les permitió clarificar un panorama concreto para el corto, mediano y largo plazo.

Los y las representantes de las comunas presentes ayer en el anuncio del gobernador Sergio Ziliotto junto al titular del IPAV, Jorge Lezcano, mostraron pensamientos positivos en cuanto al desarrollo de los distintos programas de viviendas activados en La Pampa. Sin lugar a dudas, lo transmitido en La Campiña aportó certezas y tranquilidad, especialmente en comunas que hasta hace poco tiempo veían cómo se diluían las esperanzas de retomar los planes de construcción de viviendas que, en la Provincia, distinguieron las sucesivas gestiones de Gobierno.

Ziliotto dejó en claro que La Pampa no dejará de construir viviendas para confrontar el déficit existente y reconocido. Y en ese camino, el Gobernador también marcó la seguridad de que el criterio de adjudicaciones nada tiene que ver con los signos políticos del eventual jefe o jefa comunal, sino que la consigna es y será favorecer a las familias, en todos los escenarios del territorio provincial.

En diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, intendentes e intendentas dejaron el mensaje de esperanza por lo que está construido y por lo que se construirá. Además, en un hecho que no es menor, señalaron que la puesta en marcha y continuidad en las construcciones moviliza económicamente las localidades y genera mano de obra en cada una de ellas.



Guillermo Farana (Santa Isabel)

“Fue interesante lo que dijo el Gobernador porque nos marca el rumbo de cómo se están haciendo 5000 viviendas. Para la Provincia y para nuestra localidad es un paso fundamental” señaló Guillermo Farana, intendente de Santa Isabel. Y siguió, “para nosotros que se hagan 85 casas en el segundo semestre, con diferentes planes, que se liciten, que dé trabajo a mucha gente, nos da mucha felicidad por la posibilidad de tener un despegue a nivel laboral, de asegurar trabajo pleno. Con estas casas vamos a tener toda la localidad trabajando, es muy buena la posibilidad”.

“Tenemos un déficit de 205 viviendas según anotados en el IPAV, sabemos que hay un poco más porque en el Instituto hay que cumplir con ciertos requisitos. Esto de hacer más viviendas da posibilidad de ampliar la expectativa de viviendas, de ver los terrenos que tenemos disponibles, cómo los incorporamos al ejido urbano y cómo podemos urbanizar más sectores. Al tener la opción de Mi Casa III nos da la posibilidad de hacer cinco casas en un sector, otras 10 en otros, nos da mucha amplitud. Vamos a pegar un salto de calidad incorporando las viviendas”, dijo.

“Hacía mucho que estábamos postergados, por un motivo o por otro, había 40 viviendas que se habían frenado en la gestión pasada del Gobierno nacional y ahora volverlas a poner en escena desde Santa Rosa es un factor de desarrollo importante para nuestra comunidad”, concluyó.



Julio Gerez (Puelches)

“Es un informe de gestión que claramente está a disposición de la ciudadanía y que como pampeanos nos satisface porque se volvió a retomar el ritmo de viviendas, porque en La Pampa no se había mostrado compromiso del Gobierno anterior”.



Viviana Bongiovanni (Realicó)

“Muestra el compromiso del Gobernador y de esta gestión en el sentido que donde hay una necesidad, existe un derecho y la vivienda es algo que en La Pampa teníamos un déficit habitacional muy alto, propio de los últimos años que no se habían hecho”.



Federico Ortiz (Miguel Riglos)

“Cualquier tipo de vivienda es bienvenida, pero este Programa particular es superador en términos de lo que deja la economía de la obra en las localidades, porque los municipios le asignamos a constructores locales, compramos el 90% de los materiales en la localidad, entonces económicamente produce un impacto muy fuerte, más allá del objetivo final que es paliar la falta de viviendas”.



Patricia Lavín (Ingeniero Luiggi)

“Que nos hayan convocado para escuchar un informe de lo realizado y ejecutado, en cuanto a política habitacional, es importante. Es una necesidad que los intendentes hemos planteado y el Gobernador supo entender la demanda y necesidad de la Provincia. Hoy vemos que se están llegando a más de 5 mil respuestas habitacionales a lo largo de la gestión, con pandemia de por medio”.



Adriana García (Winifreda)

“Los planes Mi Casa funcionaron todos, dieron la gran posibilidad de hacer viviendas y también de generar mano de obra local. Empresas más chicas que no tienen el capital o que no pueden participar de una licitación, también pudieron hacer esas viviendas”.

Hernán Viano (Rancul)

El intendente manifestó su felicidad por el pueblo de Rancul a partir de los anuncios del gobernador Sergio Ziliotto y el presidente del IPAV, Jorge Lezcano. “Trabajamos desde el día uno junto al IPAV en la problemática habitacional, siempre encontramos una respuesta con el Gobierno provincial. Nos brindaron un cupo, más allá de las 8 ya entregadas a través del Plan Mi Casa I, son 20 del Casa Propia y 25 del Mi Casa III, a las que se suman 2 viviendas de servicio, por las que habíamos hablado con el ministro de Seguridad, así que muy contentos por las respuestas para Rancul”, expresó.

Finalmente agradeció al Gobierno, “con quien trabajamos en conjunto, desde el comienzo afrontamos la pandemia y ahora con esta política habitacional, siempre apoyándonos y dando respuestas a la gente, que es lo más importante”.



Rubén Müller (Alpachiri)

El jefe comunal calificó el anuncio como “muy bueno” ya que la localidad venía de 5 años sin viviendas al asumir su gestión, “logramos terminar casas en la gestión de Carlos Verna, después la promesa de Macri de 12 viviendas para Alpachiri que nunca llegaron, así que el Plan Mi Casa nos trajo soluciones, y sumado al anuncio de ayer refleja una realidad de construcción de viviendas nuevamente en La Pampa así que más que la alegría como intendente es la felicidad de la gente porque significa que se van a ir solucionando los problemas habitacionales”.

De concluir el cupo de 20 viviendas, en 8 años de gestión se entregarán 80 viviendas, “la verdad que estoy muy contento porque entregar a razón de 10 viviendas por año es realmente muy bueno”.



Ariel Boggino (Embajador Martini)

El intendente destacó el trabajo provincial desde el inicio de la gestión y en lo particular explicó que los nuevos cupos permiten achicar mucho el número de inscriptos.

“Es un hermoso anuncio, se suma una vivienda de servicio para la Policía, ya habíamos arreglado una, y serán 7 para comenzar a ejecutar, ya hicimos 11 del Plan Mi Casa, que comenzó Verna y mejoró Ziliotto ya que la Provincia se hace cargo de la totalidad del costo de la casa. Además, generamos mano de obra y un importante movimiento económico”, sostuvo.

“De 2015 a 2019 no tuvimos casas, cuando surge el Mi Casa le contamos a la gente que volvía la posibilidad de acceder a una vivienda, cambió todo muchísimo, este es un plan bárbaro para los municipios chicos como el nuestro”, continuó Boggino, quien a modo de cierre reiteró: “lo peor que nos puede pasar como intendentes es decirle a la gente que no van a haber casas, nos pasó cuando de Nación no enviaron casas allá por 2016, 2017, el Mi Casa nos permitió dar respuestas”, finalizó.