Arrancó Liga de Veteranos

Este sábado 7 de marzo se jugó la primera fecha de la Liga de Veteranos en las cuatro categorías, con los siguientes resultados:

SENIOR

Matienzo 0 – Ferro de Pico 2

Costa Brava (L) 0 – Estudiantil 2

Cultural Argentino 3 – Costa Brava 0

Libre: Pico Fútbol

POSICIONES

Cultural Argentino 3

Estudiantil 3

Ferro de Pico 3

Matienzo 0

Costa Brava (L) 0

Costa Brava 0

Pico Fútbol 0

Próxima fecha:

Costa Brava – Matienzo

Ferro de Pico – Costa Brava (L)

Estudiantil – Pico Fútbol

Libre: Cultural Argentino

MAXI SENIOR

Caleufú FBC 0 – Racing de Castex 1

Ferro de Alvear 0 – Cultural Argentino 3

Costa Brava 2 – Rivadavia de Arata 0

POSICIONES

Cultural Argentino 3

Costa Brava 3

Racing de Castex 3

Caleufú FBC 0

Rivadavia de Arata 0

Ferro de Alvear 0

Próxima fecha

Ferro de Alvear – Caleufú FBC

Cultural Argentino – Rivadavia de Arata

Costa Brava – Racing Club

SUPER SENIOR

Ferro de Alvear 2 – Pico Fútbol 2

Ferro de Realicó 1 – Agrario de Parera 1

Rivadavia Arata 1 – Deportivo Unión 1

Sp. Independiente 2 – All Boys 1

Costa Brava 2 – Ferro de Pico 2

POSICIONES

Sp Independiente 3

Ferro de Alvear 1

Ferro de Realicó 1

Agrario de Parera 1

Rivadavia de Arata 1

Deportivo Unión 1

Pico Fútbol 1

Costa Brava 1

Ferro de Pico 1

All Boys 0

Próxima fecha

Costa Brava – Ferro de Realicó

Ferro de Pico – Sp. Independiente

All Boys – Ferro de Alvear

Pico Fútbol – Rivadavia de Arata

Deportivo Unión – Agrario Argentino

MASTER

Rivadavia de Arata 0 – Deportivo Ranqueles 0

Ferro de Alvear 2 – Sportivo Realicó 2

Cult. Argentino 6 – Deportivo Unión 0

Costa Brava 1 – Estudiantil 1

Ferro de Pico 0 – All Boys 2

Libre: Belgrano de Villa Mirasol

POSICIONES

Cult. Argentino 3

All Boys de Trenel 3

Ferro de Alvear 1

Sp. Realicó 1

Costa Brava 1

Estudiantil 1

Rivadavia de Arata 1

Dep. Ranqueles 1

Ferro de Pico 0

Dep. Unión 0

Dep. Belgrano 0

Próxima fecha

All Boys – Costa Brava

Estudiantil – Cult. Argentino

Dep. Unión – Ferro de Alvear

Sp. Realicó – Rivadavia de Arata

Dep. Ranqueles – Dep. Belgrano

Libre: Ferro de Pico