Pedehontaá: “Hay que escribir otra página dorada en la historia de lucha y reivindicaciones”

El secretario de Trabajo, y Promoción del Empleo, Marcelo Pedehontaá, realizó un balance de la realidad que atraviesa el mundo laboral en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajador. “Expresan que es un héroe el que no invierte o genera trabajo, sino el que evade y fuga dinero al exterior. Estamos en una situación de mucha peligrosidad” adelantó.

Marcelo Pedehontaá, en contacto con la Agencia Provincial de Noticias, se remontó a la histórica lucha de la clase obrera en la conquista de derechos adquiridos y el rol del Estado en defensa de éstos. “La clase trabajadora siempre tiene responsabilidad social y encuentra en un su poder de resiliencia una salida a las situaciones de ataques como los que está sufriendo en este tiempo. El 1° de Mayo no es una cuestión de celebración, sino que se conmemora la gesta de aquellos trabajadores de Chicago quienes entendieron que la lucha los iba a llevar a una mejora clara de sus condiciones de trabajo. Pasado tanto tiempo, pareciera que hoy los trabajadores nuevamente van a tener que salir en defensa de su propia existencia, como clase”, continuó.

Políticas públicas para sostener el empleo

“En este marco, decirles a todas las y los trabajadores del Estado provincial, que desde la responsabilidad del trabajo y la prestación que ellos hagan, va a ser un ícono para poder sustentar a todos aquellos pampeanos que por el ataque furibundo de las políticas nacionales, por ejemplo la obra pública, no van a estar en una discusión de mejora salarial sino en la búsqueda de un nuevo trabajo. Cuando uno piensa que estábamos en un mundo del 6% del desempleo, de un crecimiento sostenido a tasas chinas en La Pampa donde no había actividad económica que no creciera, donde había políticas de fomento a la inversión como FoGaPam, Banco de La Pampa, Ministerio de la Producción, I-COMEX para poder tener una vidriera en el mundo, hoy vemos en el Estado provincial, cómo hacemos políticas para sostener”, manifestó.

En referencia a la situación que se avecina en materia de desempleo y crisis social, el funcionario remarcó que “lo que evidentemente va a surgir de esto que es una fuerte crisis social, con márgenes de desempleo en el que a corto plazo hablaremos de dos dígitos. Esta es la nueva realidad, es la situación que planteó un Gobierno voraz, con una transferencia de recursos escandalosa de los que menos tienen a los que más tienen. Además ha convertido la tranquilidad y la visión de un trabajador desde su puesto de trabajo por una lucha de la condiciones salariales, en una crisis inédita”, indicó.

El rol del Estado del lado de los poderosos

El secretario de Trabajo remarcó lo peligroso en la denotada posición del Gobierno nacional, del lado del sector patronal por sobre los derechos de la clase trabajadora. “Quien tiene que cuidar y velar por los derechos de los trabajadores, que es el Estado, deliberadamente se ha puesto del lado de los poderosos. El Estado en el mundo laboral es el elemento fundamental para mantener el equilibrio entre los poderosos y los trabajadores. En la relación laboral siempre hay un poderoso que es el dueño del emprendimiento, la patronal, y no en términos negativos sino en términos reales. Hoy estamos en una nueva situación de un Gobierno nacional que junta a lo más rancio de la aristocracia actual argentina en un hotel de Bariloche (Río Negro) como es el mítico Llao-Llao, y expresan que es un héroe el que no invierte o genera trabajo, sino el que evade y fuga dinero al exterior. Estamos en una situación de mucha peligrosidad”, sostuvo.

Argentina como ejemplo mundial

El funcionario informó que hace meses atrás, Argentina fue reconocida mundialmente por las condiciones laborales que prestaba. “Hay un detalle que quiero destacar este 1 de mayo, hace siete meses atrás Estados Unidos tomaba a la Argentina como una cuestión ejemplar para el Programa Manpower, es una decisión de EEUU de reconocimiento en relación a los derechos y garantías individuales y colectivas del mundo laboral argentino, que lo hacían líder en la región.

La Organización Internacional del Trabajo había reconocido como miembro informante a la Argentina y no era casual, fue el fruto de una lucha en el país que tiene íconos, desde Juan Domingo Perón a la fecha, del reconocimiento a lo que podía ser la fuerza laboral y aquella visión del 50 y 50 y hoy estamos muy lejos. Pero cada vez se va a acentuar más esa diferencia de unos pocos se van a llevar lo producido de la relación laboral, y unos muchos van a plantear cada vez más su inconsistencia en una vida de realizaciones”, remarcó.

Sobre las conquistas en derechos para la sociedad trabajadora, el secretario se refirió al acceso libre y de calidad a la educación universitaria. “Hubo un legislador afín al presidente de la Nación, Javier Milei, que sin ponerse colorado dijo que ´es un lujo que un obrero mande a un hijo a estudiar´. No me gusta ser autorreferencial, yo soy parte de ese obrero que tuvo la posibilidad de acceder a la universidad y hacer dos carreras universitarias gracias a que en la Argentina la distribución y la dignificación de los trabajadores, también pasan por un ascenso social de su propia descendencia.

Es un 1° de Mayo donde todos los trabajadores tienen que estar muy atentos y predispuestos a continuar y escribir otra página dorada en la historia de lucha y reivindicaciones, ante un Gobierno nacional al que no le importa someter financieramente a una provincia con tal de poder instaurar un modelo que va a favorecer a los que más tienen”, mencionó.

Mensaje referencial

A modo de mensaje para el sector trabajador, el funcionario indicó que “por suerte en La Pampa hay un gobernador como Sergio Ziliotto, que no está mirando encuestas o proyecciones personales de ningún tipo. Está mirando su propio origen y consistencia ideológica como es ponerse al frente de la defensa de los que hoy están siendo empujados a la exclusión en el mundo laboral. Hoy quien tiene trabajo formal, perdió casi 80 puntos en su poder adquisitivo, quien no está en el mundo laboral está siendo sometido a una historia de realización por fuera de cualquier sistema, atentos a que la reforma laboral no prevé una sanción para quienes han ocultado de todo derecho. Para quienes hace seis meses tenían trabajo y tenían una proyección de realización individual y familiar, decirles que vamos a trabajar para que vuelva a entrar en el sistema y no pase a ser un simple número en la seguridad social, la cual también va a ser atacada”, concluyó.