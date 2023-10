Autoridades recorrieron el tendido de fibra óptica en el norte provincial

Este martes autoridades nacionales y provinciales recorren el tendido de fibra óptica que mejora la conectividad en varias localidades del norte de La Pampa.

Recibidos por el intendente de Metileo, Juan Carlos Pavoni, el director Nacional de Usuarios y Delegaciones del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Javier Forlenza, el presidente de EMPATEL, Andrés Zulueta, el secretario General de FOEESITRA y diputado provincial, César Montes de Oca, el delegado de ENACOM en La Pampa, Guillermo Rechimont, la gerenta del IPAV, Romina Montes de Oca, junto a integrantes de los equipos de trabajo, mantuvieron una charla en la sede del Concejo Deliberante de la mencionada localidad.



En diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, Javier Forlenza expresó su satisfacción de estar en La Pampa y en particular en Metileo “donde llega el Estado nacional junto a las cooperativas y pymes y a la empresa estatal con el objetivo de reconocer ese derecho humano fundamental que es la conectividad”.

A partir de la obra se benefician 200 nuevas familias, “eso implica mejores condiciones de vida, porque a partir de la conectividad accedemos a nuevos derechos. En definitiva, estar recorriendo esta obra es el abrazo del Estado, que llega con inversión pública”.



En ese marco, el funcionario nacional hizo hincapié en el rol estatal, “estas obras serían imposible si no llegara el Estado, en articulación nacional, provincial y municipal, porque en definitiva donde no es rentable el negocio para las grandes empresas, si no llega el Estado con inversión pública la gente no accede a un derecho humano fundamental que hoy nos cambia la vida porque implica educación del siglo XXI, teletrabajo, productividad para empresas, porque cuando una empresa tiene conectividad es más competitiva en el mercado interno y en el mercado internacional, y eso es lo que venimos a impulsar desde el Estado nacional en conjunto con el Gobierno de la provincia de La Pampa.

Entendemos que cuando hay conectividad hay más competitividad y eso se traduce en más derechos y sobre todo en ciudades muy bien planificadas, y quiero destacar a Metileo, que se nota que es una localidad que está diseñada, que está pensada con perspectiva de futuro y entendiendo que hay un proyecto superador a un gobierno o gestión, hay un proyecto de cuidad que es mucho más amplio, y la conectividad es transversal”.



A modo de cierre Forlenza se refirió al trabajo entre Nación, Provincia y Municipio, “es algo que nos pidió nuestro candidato a presidente Sergio Massa, que en definitiva cada hogar conectado es una familia más con inclusión digital y sobre todo con igualdad de oportunidades, ese es el desafío que tenemos por delante y es la Argentina que venimos a proponer”.

Andrés Zulueta

El presidente de EMPATEL explicó que aprovechando la visita del funcionario nacional se está mostrando el avance de las obras y el impacto de las mismas, “hablamos sobre cómo va a beneficiar a la gente de Metileo la llegada de la fibra óptica, el ahorro que van a tener en la posibilidad de poder elegir una opción mucho más económica en lo que tiene que ver con el servicio de televisión, además de los beneficios con internet, así que muy contentos porque es una obra que está casi terminada y próxima a inaugurar”.

Destacó la coordinación entre los diferentes estamentos y remarcó el trabajo del intendente anfitrión de la fibra óptica, “fue uno de los que la pidió, impulsó y facilitó todo, desde la posibilidad de tener un lugar para guardar la fibra cuando llegó el camión, y siempre el rol de los intendentes como facilitadores es muy importante”.



Finalmente contó que la recorrida continuará por General Pico, con la visita a las oficinas de un proveedor, y luego por Trenel, que es la otra localidad beneficiada con esta obra.