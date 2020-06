Covid-19: La Pampa limita horarios de circulación social

Desde las cero horas de mañana viernes 26 de junio estará prohibida la circulación de personas entre la 1:30 horas y las 7 de la mañana durante toda la semana. Los encuentros familiares y sociales continuarán siendo los días viernes y sábados de 8 a 24 horas, pero de domingos a jueves se limitó el horario 8 a 20. Se pondrá en marcha un programa de “Prevención focalizada” y se anunció la vigencia de la Ley que habilita “multas y clausuras” a quienes no cumplan con los protocolos de prevención dispuestos por el Covid-19. “Para cuidarnos cada día más hemos decidido dos medidas vinculadas a disminuir la circulación social”, sostuvo el Gobernador quien enfatizó que “las decisiones tomadas no afectan las actividades económicas y esperamos no tener que llegar a dar marcha atrás con ellas”.

En rueda de prensa junto al vicegobernador Mariano Fernández y al ministro de Salud, Mario Kohan, el mandatario informó que se prohibirá la circulación de personas entre la 1:30 horas y las 7 de la mañana, “algo que habíamos dejamos librado a la responsabilidad social, acotando horarios solo de actividades económicas”.

En este sentido dijo que se apeló a la responsabilidad social, pero “vimos excesos en distintos episodios y con la medida que hoy adoptamos buscamos justamente limitar esos excesos resguardando a la gente que hace bien las cosas y que necesita ir a trabajar todos los días para llevar un plato de comida a su casa”.

Encuentros familiares y sociales

La otra medida tendiente a evitar la circulación de personas en horarios en los que no hay actividades económicas en marcha dispone que “los encuentros familiares y sociales continuarán siendo los días viernes y sábados de 8 a 24 horas, pero de domingos a jueves el horario estipulado será 8 a 20 horas”.

“El objetivo es disminuir al mínimo la circulación social de personas. Tratar de tener el mínimo contacto con las personas que sí o sí tienen que venir de otras jurisdicciones a trabajar a la provincia de La Pampa”, expresó el gobernador.

A párrafo seguido enfatizó que «la misma responsabilidad le estamos exigiendo a quienes por trabajo deben entrar y salir de la Provincia. Por eso son los operativos de búsqueda activa, porque acá no se trata de estigmatizar a nadie, sino de cuidarlos a ellos, a sus familias y a toda la sociedad”.

Programa de prevención focalizada

En el marco de la rueda de prensa el gobernador anunció la puesta en marcha de un programa de prevención focalizada, que inicialmente se desarrollará en Santa Rosa para seguir luego con el resto de las localidades pampeanas.

“Vamos a llegar a los barrios, tratando de ver posibles inconvenientes para mantener el aislamiento por falta de elementos o de información”, detalló y señaló que “así como desarrollamos la búsqueda activa en grupos específicos, en lo que es la prevención focalizada actuaremos de la misma forma”.

Escenario de creciente complejidad

Precisó que día a día se presenta un escenario más complejo en la evolución de la pandemia, tanto a nivel nacional como a nivel local y detalló que “salvo en la provincia de San Luis hay casos en todas las provincias que rodean a La Pampa”.

“No somos una provincia con circulación local del virus, pero sí tenemos mucha circulación de personas que vienen de áreas donde hay circulación viral, donde además han aumento los porcentajes de transmisión”, expresó.

Sostuvo que resulta imposible parar el tránsito de personas afectadas a actividades esenciales, “por eso consideramos que es el momento de tomar medidas para cuidarnos cada día más”.

“Vemos que en la principal área del país se descuenta que van a volver a fase uno. Nosotros no podemos dejar de mirar lo que pasa alrededor y en función de ello debemos tomar medidas de prevención”.