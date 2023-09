Eduardo Castex: se inauguró el Centro de Desarrollo Infantil N°45 de La Pampa

La provincia de La Pampa ya cuenta con 45 Centros de Desarrollo Infantil, con el que fuera inaugurado, este viernes, en Eduardo Castex. La ministra de Desarrollo Social de la nación, Victoria Tolosa Paz, su par de La Pampa, Diego Álvarez, el vicegobernador, Mariano Fernández, y la intendenta local, Mónica Curutchet, encabezaron el acto esta mañana mediante el cual quedó formalmente inaugurado el CDI, en Eduardo Castex.

El nuevo edificio cuenta con una superficie de 220 metros cuadrados, contempla distintas salas según edades y espacios de recreación al aire libre. La edificación está prevista para albergar a 48 niños y niñas por turno. Responde a la atención primaria de la niñez, el cuidado integral para su desarrollo incluyendo asistencia nutricional, estimulación temprana y psicomotricidad, atendiendo así la demanda local, permitiendo contar con un edificio que gestione un adecuado desarrollo infantil.



Tolosa Paz destacó la gestión social del equipo que encabeza el gobernador Sergio Ziliotto, al tiempo que reflexionó “¿Qué sería de los vecinos y vecinas de las ciudades de Santa Rosa y de Pico y de cada una de las localidades si no aparece el Estado dotando de esta infraestructura al sostenimiento de su personal? ¿Realmente queremos vivir en una provincia de La Pampa en donde dejemos al libre albedrío la posibilidad de que niños y niñas no tengan posibilidad de tener acceso a una política de cuidados?. Yo estoy convencida que la gran mayoría de pampeanos cree en la potencia del Estado para igualar en oportunidades, cree en el sistema de educación pública y de calidad, cree en el sistema sanitario público”.

“Nosotros defendemos lo público y en esa defensa creemos que defendemos la voluntad de poder construir una Argentina más igualitaria en cada rincón de la patria. Pero también como tercer eje que nos propusimos con Diego (Álvarez) fue sostener la política de inclusión laboral, porque creemos en el trabajo como cree y como indica esta Provincia”, agregando que La Pampa tiene ”los niveles más bajos de planes sociales de toda la Argentina”.



Más Centros en construcción

Por su parte, el titular de la cartera de Desarrollo Social provincial expresó que “el gobernador Sergio Ziliotto sigue el camino que aprendimos en estos 40 años de democracia, en estos 40 años de gobernar La Pampa: que no hoy pueblo chico ni grande, cerca ni lejos, que no importa el color político de los gobiernos municipales…porque nosotros vemos a pampeanas y pampeanos, y tenemos claro que si existe una necesidad, también un derecho para paliarla”.

“Este CDI es el número 45 de la provincia de La Pampa, distribuidos en 33 localidades de nuestro territorio. 3.000 niños y niñas, desde los 45 días hasta los 3 años, son atendidos en estos centros. Y en ellos trabajan aproximadamente 500 personas, entre maestras de Nivel Inicial, profesionales, técnicos, cuidadores y cuidadoras”, añadió. También informó que hay 14 edificios similares al inaugurado en procesos de construcción y licitación para distintas localidades provinciales.



El vicegobernador, Mariano Fernández, trazó un discurso donde resaltó la importancia de la presencia del Estado en este tipo de acciones para la comunidad. “Quiero agradecer una vez más todo lo realizado por el Ministerio. De nación a esta sinergia entre Provincia. Y municipios no importa el partido al qué pertenezca. No importa a qué ideología”, dijo.

Trabajo conjunto

La intendenta Curutchet consideró que “es importante que las autoridades nacionales reformen el territorio nacional y que conozcan las realidades de los pueblos. Un pueblo chico como Castex, que dentro de La Pampa es grande, pero que seguimos siendo muy chico dentro de lo que es el contexto nacional. Gracias por tenernos en cuenta a usted y al Gobierno de la provincia también por haberte llegado hasta acá. Desde el Gobierno municipal trabajamos mucho con lo que es el crecimiento de nuestra localidad, por eso es muy importante aplicar políticas que tengan que ver con las priorizar lo que es el interés colectivo y de esa manera hemos trabajado junto al Gobierno de la Provincia y al Gobierno nacional, gestionando todo aquello que tenga que ver con mejorar la vida de las bases. De esta manera hoy vamos a poder firmar convenios con el gobierno que nos mejoran la vida de los castenses y también”.



Firma de convenios

Previo a la inauguración, se firmaron convenios entre distintos municipios, el Gobierno provincial y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Con la rúbrica realizada, se ampliarán los programas de “Fortalecimiento a Proyectos Estratégicos Para el Desarrollo Social y Productivo”; con la Comisión Nacional de Microcréditos; Programa “Banco de maquinarias, herramientas y materiales -Línea INSUMOS”; “Abrazar Argentina”; “Acompañamiento en Situaciones de Emergencias”; y Plan Nacional de Primera Infancia”.



Del acto participaron también el ministro de Gobierno, Justicia y DDHH, Ariel Rauschenberger; el director nacional de Seguimiento de Gestión, Luis Sannen; el subsecretario de Obras Públicas de la provincia, Alfredo Intronati; el de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Pablo Bonino; y las subsecretarias de Economía Social, Yolanda Carrizo; y de Políticas Sociales, Graciela Salvini.