Educación y Salud, pilares insoslayables a sostener ante la “tormenta perfecta”

Tanto la ministra de Educación, Marcela Feuerschvenger, como su par de Salud, Mario Kohan, coincidieron en resaltar varios tópicos del mensaje del Gobernador. A cargo de dos carteras donde el Gobierno pampeano puso la mirada al momento de decidir inversiones en recursos humanos, tecnológicos e infraestructura, se preparan para redoblar acciones para los próximos años.

La ministra no dudó en señalar que el Gobernador, Sergio Ziliotto, “presentó el escenario general donde fue muy claro”. En contacto con la Agencia Provincial de Noticias la funcionaria recordó que, coincidentemente con la fecha de apertura de las Sesiones Legislativas 2024, La Pampa puso en marcha el Ciclo Lectivo.

“Comenzamos con total normalidad. Hace días que vengo diciendo la inversión que se está haciendo en infraestructura, en cargos docentes, en condiciones de materiales y de recursos humanos para poner en marcha todo el Ciclo Lectivo, y que esto está dentro de una gran planificación del sistema educativo, con la Sala de 3, planificación para el nivel primario, secundario, la formación profesional, la formación docente inicial y la formación docente continua. O sea que el sistema educativo está en marcha”.

En cuanto al incentivo docente, “el Gobernador dejó en claro respecto a la expectativa que tenemos que vuelva a ser Ley, a partir de los proyectos presentados por nuestros diputados provinciales. Este mes no se depositaron los fondos porque no se hizo el aporte desde Nación. En el mes de enero la Provincia se hizo cargo, pero al no haber marcos legales y respuesta del Gobierno nacional, era probable que sucediera esto. No solo no recibimos el Fondo de Incentivo Docente, sino que no estamos recibiendo de ninguno de los programas nacionales como infraestructura, programas que tienen que ver directamente con el desarrollo de la política educativa, para la extensión de jornada que implementamos en las escuelas primarias, tampoco llegan los fondos y la Provincia se sigue haciendo cargo, lo mismo que para comedores respecto al Plan Alimentario Nacional, la Provincia está poniendo los recursos”.

Elementos

La ministra indicó que la entrega de los kits escolares está en proceso, “estamos recibiendo en estos días las mochilas de secundaria, la semana pasada recibimos las de primaria, por eso decimos que será progresivo y que queremos llegar a los sectores de la sociedad que están necesitando el kit. Ya hicimos una distribución masiva de guardapolvos y de indumentaria”.

Pidió a las familias paciencia, “ya que tampoco las fábricas nos entregan a nosotros. Ayer llegaron 3000 zapatillas más, inmediatamente avanzamos con la distribución. Tenemos identificada la población a la que tenemos que llegar”.

Las escuelas de jornada completa cuentan con comedores, “eso ya está instalado y por supuesto tenemos mejores condiciones que en los 90, porque se hizo mucha inversión en infraestructura para que esto esté así. En estos días depositamos los gastos de funcionamiento para todas las escuelas de jornada simple para que los y las alumnas tengan las colaciones. Sabemos muy claramente que tendremos que reforzar esas colaciones y el envío de fondos. Estamos de manera permanente trabajando en esto”.

“Estamos generando condiciones para que la escuela vaya a suplir muchas cosas por la crisis que estamos atravesando, pero no puede perder su eje que es el de enseñar. Tenemos la gran posibilidad de achicar estas brechas de desigualdad adentro de escuela, porque justamente es generadora de igualdad de oportunidades”, concluyó.

Salud

“Fue un mensaje muy sólido. El Ministerio de Salud toma con mucha responsabilidad y mucho agradecimiento las palabras del Gobernador. Creo que se tiene muy claro las prioridades de la ciudadanía pampeana, y no importa la pertenencia política. El tener salud pública de calidad es prioridad. Teniendo en cuenta el trabajo durante los años de pandemia, no se logró torcer el rumbo y el Sistema de Salud Pública se consolidó muy fuertemente” dijo Kohan.

Hitos

“Logramos inaugurar el Hospital René Favaloro hace un año con tres o cuatros servicios funcionando en esa primera etapa. Hoy, cumplido el año, está funcionando en su totalidad y sin tener una certeza de cuál va a ser su techo porque crece mes a mes”, indicó.

Sobre la inversión en obras para el Sistema de la Salud, repasó que “no se frenaron, ni se frenarán. Se está construyendo un hospital de nivel 4 en La Adela, un hospital nivel 3 en Santa Isabel y otro en General Pico, y se mejoran todas las cuestiones edilicias posibles de los ya existentes. El esfuerzo es enorme y se trabaja con mucha responsabilidad”, dijo.

El funcionario, indicó que Sergio Ziliotto en su discurso, “dio un dato de mucha relevancia como es el Centro Sanitario Oncológico para prácticas de terapias radiante con equipamiento de última generación, que va a ser un antes y un después. Al mismo tiempo, el Hospital de Complejidad Creciente, “René Favaloro”, va a receptar enfermos que hoy son derivados, como es el caso del oeste de la provincia de Buenos Aires que frecuentemente recurre a nosotros. El esfuerzo de la Provincia en materia de Salud, nos hace redoblar las apuestas en materia de trabajo y compromiso”, concluyó.