El gobernador firmó el contrato para el inicio de la obra del Banco de Sangre

Asimismo, junto a varios intendentes del norte provincial, Sergio Ziliotto rubricó el Acta Acuerdo para la creación de la Unidad de Gestión del Acuífero Norte integrado por las localidades de Vértiz – Speluzzi – General Pico – Dorila – Metileo.

Esta mañana, en el Edificio Médano de la ciudad de General Pico, el gobernador de la Provincia, Sergio Ziliotto, encabezó la firma del contrato para el inicio de la obra de ampliación y refacción general del Banco de Sangre y Hematología ubicado en el Hospital Gobernador Centeno y la rúbrica del Acta Acuerdo para la creación de la Unidad de Gestión del Acuífero Vértiz – Speluzzi – General Pico – Dorila – Metileo.

Formaron parte del acto el ministro de Obras y Servicios Públicos, Juan Ramón Garay, el ministro de Salud, Mario Kohan, el secretario de Recursos Hídricos, Néstor Lastiri, el senador nacional, Daniel Lovera, la diputada nacional, Melina Delú, los jefes comunales de Metileo, Juan Carlos Pavoni, de Vértiz, Luis Giacomino, de Speluzzi, Luis Fredes, de Dorila, Natalia Hollmann, concejales, demás autoridades provinciales y municipales, quienes fueron recibidos por la intendenta local, Fernanda Alonso.

La obra de ampliación del Banco de Sangre y Hematología contempla la intervención general del edificio existente. Los trabajos mejorarán y optimizarán la prestación del servicio, dado que el edificio presenta un deficiente estado de conservación, fallas en su conformación constructiva y funcional. La empresa contratista para dichas tareas es Torales Alderete Pedro y López Jorge S.H IASER.

La firma estuvo a cargo del ministro de Obras y Servicios Públicos y el representante legal de la empresa, Jorge Luis López, además, fue refrendado por el gobernador.



Gobernador

Tras agradecer el recibimiento, el mandatario pampeano saludó a las autoridades presentes, haciendo particular hincapié en el personal de Salud, del que dijo “como siempre, parece que pasa desapercibidos pero tiene un lugar estratégico y muy valorable. Sepan que el pueblo pampeano va a tener una deuda muy grande con ustedes, lo material seguramente no va a alcanzar para darle el reconocimiento que se merecen”.

Una vez más, Ziliotto destacó el hecho de poder salir al interior y llevar inversiones que brindan soluciones y mejoras en la calidad de vida, “más aún venir a General Pico. Hemos venido a tratar de fortalecer la infraestructura sanitaria, que demanda no solo el avance de la ciencia, de la tecnología, sino también la demanda de la ciudadanía para que sea el sistema público de salud el que siga dando respuestas, en época de pandemia es donde más se resalta la importancia del por qué estratégicamente los gobiernos no pueden olvidarse que la prestación de la salud debe ser una política de estado”, continuó.

En relación a la inversión en Salud, Ziliotto sostuvo que se debe seguir avanzando en mayor infraestructura hospitalaria sin resentir la prestación del servicio de salud. En dicho contexto, contó que dialogó con los ministros Kohan y Garay para comenzar a ampliar, reparar y refuncionalizar al Hospital de Intendente Alvear, “y planificando para ver de qué manera vamos a dar respuesta en los próximos años al crecimiento de la demanda en General Pico, no solo con la ampliación del Centeno sino con una política transversal de descentralización, para ampliar la capacidad prestacional que tenemos en cada una de las postas sanitarias que están diseminadas en todo el territorio”.

Sobre la puesta en marcha de la unidad de gestión para el Acuífero, el gobernador sostuvo que dicha acción tiene que ver “con la coherencia y la consecuencia de gobiernos provinciales que tienen en claro que el recurso del agua potable es estratégico, pero también tiene andamiaje y una historia de lucha de todos los pampeanos, potenciada en las gestiones de nuestro ex gobernador Carlos Verna, que tiene que ver con defender el patrimonio hídrico de la provincia de La Pampa”.

Agregando que La Pampa tiene antecedentes que permiten salir a pelear fuera de la provincia por nuestros ríos, el gobernador reiteró que se trata de “un recurso que nosotros defendemos, lo protegemos y hacemos estudios para hacer uso eficiente; por eso esta unidad de gestión es la segunda, la primera la firmamos en Santa Rosa-Toay”.

A modo de cierre, explico que los reclamos y luchas no son peleas líricas o pelear por sí solos, “como nos tienen catalogados en otras provincias. Es exigir nada más y nada menos que lo que es nuestro, y estos actos son los que reivindican la posición de gobiernos anteriores y también la lucha, transversal a toda la sociedad, por nuestros recursos hídricos. Con estos pequeños pasos que estamos dando estamos demostrando que somos coherentes, de la misma manera que demostramos en Buenos Aires cuando exigimos federalismo, lo predicamos hacia adentro. Con una ideología de entender que en el territorio hay ciudadanos a los cuales les asiste el derecho de tener el acceso a todos los servicios e igualdad de oportunidades, también lo estamos dando, en este caso, en reclamar lo que nos corresponde, pero siempre con una coherencia y eso es lo que nos tiene que dejar tranquilos a nosotros como gobierno pero también satisfechos como ciudadanos, porque la provincia tiene una coherencia y así como la tenemos en distintas áreas la tenemos en los reclamos de lo que nos corresponde, seguramente, en algún momento, todos estos antecedentes, toda esta trayectoria, toda esta coherencia nos va a llevar a tener éxito y que volvamos a tener nada más y nada menos que lo que nos quitaron”.



Fernanda Alonso

La intendenta de General Pico tuvo a su cargo las palabras de bienvenida, oportunidad en la que agradeció la visita y agradeció la presencia y oportunidad de que la ciudad cuente hoy con estas dos posibilidades de mejorar la calidad de vida de los pampeanos.

“Sé lo que significa para el Hospital Gobernador Centeno y para el norte de la provincia de La Pampa poder contar con las instalaciones adecuadas de un Banco de Sangre y de un Servicio de Oncohematología que viene a dar respuesta a algo que iniciamos hace mucho tiempo, en gestiones varias, y que me tocó como diputada provincial, oportunamente, acompañar el pedido de algunas de las autoridades que siguen estando en este ámbito, Roberto, Esteban, Fernanda, Nicolás, Eduardo, hoy es una realidad”, sostuvo la jefa comunal, quien expresó su felicidad de “hacer posible esto y sentirme orgullosa de que sea nuestro gobernador quien concreta esta posibilidad”.

Respecto a esta Acta Acuerdo, Fernanda Alonso manifestó: “Pensar regionalmente y pensar en los recursos ambientales es algo que debemos asumir, el cuidado de nuestra agua, de nuestro acuífero que nos ha dado nuestra razón de ser, de vida, en General Pico y el resto de las localidades, va a ser un desafío más asumir la administración y el acompañamiento de las políticas públicas que vaya delineando en Gobierno provincial en materia del cuidado de este recurso hídrico tan valorable”.



Unidad de Gestión del Acuífero

Seguidamente tuvo lugar la creación de la Unidad de Gestión del Acuífero Vértiz – Speluzzi – General Pico – Dorila – Metileo, a partir de la firma del Acta Acuerdo por parte de todos los jefes comunales, el secretario de Recursos Hídricos y refrendado por el gobernador Sergio Ziliotto.