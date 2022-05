Emotivo acto por el aniversario de Agustoni

Una ceremonia sencilla pero emotiva se desarrolló en la plaza central de la localidad para conmemorar los 103 años de su fundación, oportunidad en la que quedó inaugurada la iluminación de la plaza concretada a través del programa nacional «Argentina Hace».

En representación del Gobierno de La Pampa asistió el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton quien estuvo acompañado por el diputado nacional, Hernán Pérez Araujo e intendente de localidades vecinas, quienes fueron recibidos por el presidente de la Comisión de Fomento, Federico Bogarin.

Rogelio Schanton

El secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton afirmó el “gusto enorme por participar de este lindo acto por el aniversario de Agustoni, un pueblo muy ordenado, limpio y muy bonito”.

Añadió que “seguramente es la mano del comisionado que trabaja a diario pero también es el acompañamiento que tiene de su gente, de sus vecinos y vecinas. El esfuerzo a veces no es de una sola persona sino compartido con toda la comunidad y hoy lo vemos reflejado en Agustoni”.

Puntualizó que “Bogarin lo decía en su discurso, hay obras que se hacen en conjunto con el Gobierno nacional con un federalismo puro y en donde en cada pueblo de la Provincia se están haciendo obras con la Nación y con el Gobierno de la provincia de La Pampa”.

Consideró que “es muy bueno también que hoy podamos reunirnos, hacer este tipo de festejos y no es casualidad, sino el trabajo de todo el personal de Salud debido a la pandemia que aún transitamos, es el esfuerzo de nuestro gobernador, Sergio Ziliotto que puso todo para que cada pampeano y pampeana pudiera sentirse mejor el tiempo que pasamos dentro de nuestras casas. Esto no quiere decir que tenemos que bajar los brazos, hay que seguir cuidándose”, apuntó.

Resaltó que “traigo el saludo afectuoso del gobernador Sergio Ziliotto a quien le hubiera gustado estar entre nosotros pero que por diferentes razones no pudo hacerlo en el día de hoy. Les deseamos a todos un feliz aniversario, es un día de encuentros y de contar anécdotas que seguramente son muchas. Muy feliz aniversario Agustoni”, finalizó.

Federico Bogarin

El titular de la Comisión de Fomento local aseguró que “el placer de poder festejar este 103º aniversario y quiero saludar en especial a nuestro señor gobernador, Sergio Ziliotto porque hoy 19 de mayo se cumplen tres años de las elecciones provinciales y municipales, tanto Sergio como los intendentes e intendentas estamos cumpliendo tres años de esa hermosa elección”.

Informó que “el Gobernador no pudo venir por cuestiones de salud pero sabemos que siempre está presente mediante la Secretaría de Asuntos Municipales por eso quiero agradecerle ese acompañamiento”.

Reseñó que “cuando comenzamos nuestra gestión en el 2019 no pensamos que a tres meses de iniciada nos iba a golpear una pandemia tan dura y cruel como la que vivimos en el mundo, donde todos tuvimos que cuidarnos y quedarnos en nuestras casas sobre todo cuidando a nuestros niños y abuelos. En el 2019 pudimos festejar el centenario con la plaza y las calles colmadas de gente y luego por dos años no pudimos hacer festejos. Hoy debemos seguir cuidándonos pero al estar todos vacunados se puede festejar de esta manera tan linda con las autoridades provinciales, los alumnos, alumnas y docentes de la Escuela y nuestros vecinos y vecinas”.

Resaltó que “hoy estamos en esta plaza que quedó tan linda debido al programa nacional «Argentina Hace», que pregona lo que siempre dijo el presidente esto de ser un país más federal, que se pueda descentralizar y que las obras lleguen sobre todo a las localidades más chicas. Es una obra que está en la historia del pueblo cuyo convenio se hizo directamente entre el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la Comisión de Fomento de Agustoni y acá está a la vista lo que se puede hacer y lo que se puede seguir gestionando. Quiero agradecerle al Gobernador, al secretario de Asuntos Municipales, a las demás autoridades y decirle a los vecinos y vecinas que siempre vamos a estar trabajando para el bienestar de la localidad”, finalizó.