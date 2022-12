Entregaron 18 viviendas a familias de Miguel Riglos

En la mañana de hoy fueron entregadas 18 viviendas a familias de Miguel Riglos de las cuales 15 correspondieron al Plan “Mi Casa 1” y las restantes a administración municipal.

Encabezaron el acto el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Jorge Lezcano, junto al intendente local, Federico Ortiz. Además, estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger; el diputado nacional Hernán Pérez Araujo; la diputada provincial, Valiera Luján, y las gerentas del IPAV, Romina Montes de Oca y Erica Riboyra. También fueron parte del acto los intendentes de Lonquimay y T.M.Anchorena, Manuel Feito y Gustavo Adrián Pérez.

Lezcano

En primer lugar, el titular del IPAV acercó los saludos del gobernador Sergio Ziliotto “que siempre quiere estar junto a ustedes y por eso les traslado su saludo fraternal. Como no podía ser de otro modo tenemos que recordar la felicidad que vivimos en el día de ayer. Todos y todas las argentinas porque formamos ese gran equipo, porque cada una de las familias hemos hecho el esfuerzo para poner a la Argentina en el lugar que corresponde porque lo que nos demostró este seleccionado es el camino del esfuerzo y de la unidad”.

Felicitó al intendente Ortiz y a todas las familias que “hoy acceden a la llave de estas viviendas. Claramente el Gobierno provincial puso como eje a la política habitacional. Hubo tiempos en que la vivienda no era política de estado de la gestión de Macri, el exgobernador Verna puso en marcha el “Mi Casa” y luego Zliotto lo potenció”.

“Hoy estamos los gobiernos nacional, provincial y los comunales en una misma línea sabiendo lo que significa la política habitacional. El techo es el fin, pero la economía local se moviliza y se genera mano de obra con el circulante de los recursos económicos que generan nuestros presupuestos lo cuales hacen que en todas las localidades de la Provincia se liciten, se construyan y se entreguen viviendas”.

Remarcó que “estos recursos que dispone la Provincia necesitan del compromiso de cada una de ustedes, las familias, cumplan con su responsabilidad de pagar la cuota y permitir cerrar el círculo y contribuir a que otras familias accedan a su casa”.

“En el medio de todas las alegrías hay que recordar que el próximo año hay elecciones, no solo debemos disfrutar, con la libertad que nos da la democracia de que el peronismo siempre va de la mano de la justicia social y no se olvida de los que más lo necesitan y aquí están los hechos. Por eso no debemos olvidar defender aquello que después nos cuesta recuperar si llegamos a perderlo”.

“Solo me resta desearles felicidades y unas muy felices fiestas. Continuemos con este rumbo de reconstrucción y avancemos con este pueblo pujante que cada día nos muestra este intendente. Muchas gracias”, concluyó el titular del IPAV.

Ortiz

El intendente de Miguel Riglos, Federico Ortiz, agradeció al “Gobierno provincial y a la gente del pueblo por el acompañamiento” “Estoy muy emocionado porque hoy pensaba en cuantas veces nos hemos encontrado inaugurando viviendas. Esta es mi historia también de muchos años, donde tenemos algo en común: con aciertos y errores siempre hemos estado peleando por y junto al pueblo”.

“Siempre digo que aquellos que pensamos que somos dirigentes o algo así tenemos dos tipos de actitudes: cuando las cosas no están tan bien algunos se dedican a describir esa realidad. Nosotros somos de los que ante los problemas laburamos para que la gente pueda resolverlos”.

Destacó que “el tema de vivienda, es una política pública central y por eso tenemos un programa propio. En ese fondo siempre lo vamos destinando a cuestiones de vivienda según la coyuntura y así lo vamos adaptando. Todo se puede intentar, pero si no tenemos el acompañamiento de los distintos gobiernos provinciales según se han sucedido y eso hay que agradecer.

Nuestro pueblo en muchos aspectos está pasando los mejores años de su historia y en algunos como la vivienda, es así. Llevamos entregadas 28 viviendas, tenemos otras diez para personas mayores otras diez. Ya firmamos con el IPAV un convenio para construir otras 35 viviendas. Otra para la Policía y cinco que vamos a agregar desde el municipio por lo que hablamos de 79 viviendas que para una localidad como la nuestra es muy importante».

“Todo esto se puede hacer si se administra bien, como este Plan Mi Casa del que estamos enamorados porque genera mucho en la localidad. Y eso se puede hacer cuando tenemos la capacidad de hacer adelantos financieros para que todo funcione virtuosamente”.

“Tenemos muchas ganas de seguir avanzando y trabajando para que nuestro presente sea cada vez mejor. Felicidades y a disfrutar de sus viviendas”, finalizó.



Adjudicataria

Ariadna Ramholz en nombre de los adjudicatarios agradeció a los gobiernos provincial y municipal, “hoy un sueño se cumple: el de la casa propia. Allí construiremos historias y miles de nuevos sueños van a surgir en donde nuestra vida se va a desarrollar y nuestros hijos van a crecer. Hoy tenemos una emoción que es difícil describir en palabras. Agradecemos al intendente porque ha hecho crecer a todos los riglenses y por hacer de Riglos un pueblo modelo que nos hace sentir orgullosos. Gracias es la primera palabra que nos surge de nuestros corazones”.