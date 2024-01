Metileo: nueva gestión con enfoque hacia la juventud y el deporte

El intendente de Metileo, Carlos Marchisio, dio cuenta de algunos detalles que marcarán la agenda de su gestión municipal, donde la atención a la juventud y el deporte serán objetivos sin descuidar, dentro de lo que posibilite el contexto provincial y nacional.

El intendente, se refirió a los proyectos locales y afirmó “comenzamos nuestra gestión en un contexto nacional de incertidumbre por lo que las propuestas que elaboramos en febrero del año pasado fueron desde el punto de vista de otra situación.Con respecto a la obra pública vamos a comenzar las más chicas, aquellas que podamos garantizar de que se van a terminar”.

Agregó que “con respecto al deporte queremos hacer mucho hincapié en la juventud de Metileo, en febrero del año pasado el proyecto que teníamos de la pileta climatizada era viable y ahora todo es más complicado. Igualmente queremos trabajar para tenerla. No será en el primer año, pero esperamos concretarlo dentro de los años de gestión. Tambien tenemos que trabajar en Ambiente ya que la localidad tiene un basurero a cielo abierto y ojalá se pueda hacer una planta de transferencia y de reciclado”.



Comentó que “permanentemente viajamos a Santa Rosa, nos reunimos con los ministros y distintos funcionarios del Gobierno provincial con el lineamiento que dio el gobernador Sergio Ziliotto de que hagamos un banco de proyectos. Me he presentado, asumí el 10 de diciembre y ya hice conocer los proyectos que tenemos para nuestro pueblo”.



Recordó que dentro de las visitas “estuve con el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo, a quien le presenté proyectos, como por ejemplo el problema que tenemos de la poca autonomía en el agua domiciliaria, ya que si tenemos alguna falla en el acuífero, Metileo se queda sin agua en pocas horas. Hablamos de la extensión de la red de gas natural ya que en la actualidad solo el 60 por ciento de Metileo tiene el servicio. La extensión de la red de gas natural puede permitir la radicación de alguna empresa, teniendo en cuenta la cercanía con la ciudad de General Pico. Dotar de gas al parque industrial sería potenciar o mejorar lo que uno recibió”.

Recomponer relaciones

El intendente explicó que “recibimos una balanza pública que es propiedad del municipio a la que hay que hacerle algunos arreglos. Con este tipo de obras queremos recomponer la relación con el sector agropecuario, tal como lo propusimos durante la campaña”.

Explicó además que “queremos garantizar el buen mantenimiento de los caminos vecinales, la instalación de la balanza y potenciar el agroservice brindando un buen servicio sería un puntapié inicial que nos serviría para comenzar esta gestión de 4 años”.

Consideró que “son pequeñas obras que en este contexto difícil, con un buen manejo económico del municipio se pueden ir logrando. Los tiempos que vienen son muy complejos y no podemos darnos el lujo de estar divididos, por lo que un acercamiento por parte del municipio hacia el campo es positivo, de esta vamos a salir todos juntos”.



Apuntó que “muchas de estas obras que permiten ingresos a las arcas del municipio repercuten en la coparticipación del año siguiente, la venta de terrenos nos dio un número importante de coparticipación para Metileo”.

Recordó que “hoy en día ya no disponemos de terrenos entonces hay que ingeniársela para lograr ingresos brindando un buen servicio en el agroservice, en la panadería municipal, para que el impacto de caída en la coparticipación sea el menor posible”.

Destacó que “en la actualidad el municipio no trabaja en conjunto con el Club, la idea es comenzar a hacerlo y ya iniciamos charlas con el presidente de la institución, el objetivo es darles todas las actividades culturales, estamos viendo la manera de dar y acompañar distintas propuestas. Todas estas actividades culturales funcionarían dentro del Metileo Fútbol Club”.



Expresó que “queremos trabajar con todas las instituciones intermedias de la localidad, en estos días me he presentado con todos y les manifesté que desde el municipio estamos a disposición de cada una de las instituciones y la respuesta ha sido excelente. Todos me han recibido muy bien y están predispuestos a colaborar y trabajar juntos”.