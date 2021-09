El Ministerio de Desarrollo Social junto Ministerio de Salud de la Provincia organizaron en la ciudad de General Pico la primera “Jornada de Alimentación Saludable” destinada a equipos municipales de toda La Pampa.

Destinada a áreas sociales, de salud, de deportes, equipos Pro Vida, delegados y delegadas, fue armada desde la Subsecretaría de Política Social, Subsecretaría de Economía Social, Subsecretaría de Deportes, Dirección de Atención Primaria de la Salud y Gestión Sanitaria.

Participaron de la presentación, realizada en el predio del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), el ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, el ministro de Salud, Mario Kohan, la intendenta local, Fernanda Alonso, jefes y jefas comunales de la Microrregión II y demás funcionarios provinciales y municipales.



El encuentro convocó a las localidades de Agustoni, Alta Italia, Bernardo Larroudé, Ceballos, Colonia Barón, Dorila, General Pico, Hilario Lagos, Intendente Alvear, Metileo, Miguel Cané, Monte Nievas, Quemú Quemú, Sarah, Speluzzi, Trenel, Vértiz y Villa Mirasol.

El objetivo fue fortalecer los equipos municipales brindando herramientas teóricas y prácticas, teniendo como eje principal las Guías Alimentarias para la población argentina (GAPA) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), identificando en la localidad actividades económicas, recursos y estrategias que contribuyan a una utilización óptima de Tarjeta Social y Tarjeta Alimentar.



En nombre del Gobierno provincial, el ministro de Desarrollo Social agradeció el recibimiento y la buena participación, “es un placer reflejar una política pública que tiene el Gobierno provincial en el sentido más amplio, en un trabajo articulado con el Ministerio de Salud, con el municipio de General Pico con quien hicimos la organización, y en este caso es tratar de hacer un efecto multiplicador de toda la capacitación a las distintas localidades, a los referentes de cada una de ellas, para poder replicar esta cuestión de generar hábitos saludables en la alimentación de las familias pampeanas”.

Diego Álvarez explicó que se organizó con el cumplimiento y respeto hacia todos los protocolos sanitarios, “tenemos una determinada cantidad de localidades, el día 23 va a ser en Macachín la otra parte y el resto de la Provincia se hará desde la virtualidad. La idea es llegar como siempre a cada una de las localidades para poder brindar las mismas herramientas y generar un marco de igualdad entre todos los pampeanos y pampeanas”.



El ministro agradeció a todo el equipo de trabajo del Ministerio de Desarrollo Social, “que, pandemia mediante, fue a trabajar, acompañó, entendió el momento histórico que estábamos atravesando y que había familias que requerían que estuviéramos al pie del cañón todos los días, el trabajo incesante, que creo es lo que nos genera una distinción con el resto, que es el tema de esta articulación entre municipios y Provincia donde podemos llegar hasta el último punto de cada una de las localidades, y entender que donde hay una necesidad hay un derecho y hay una respuesta por parte del Estado”.

A modo de cierre, el funcionario recordó que el programa provincial de alimentación saludable viene desde el año 2005, cuando se implementó la Tarjeta Social Pampeana, “que tenía que ver no solamente con brindarle una respuesta alimentaria a la familia si no de ir haciendo un trabajo incesante en mejorar esa calidad nutricional. Lamentablemente este Gobierno nacional, antes de asumir, previó que había una situación alimentaria muy compleja, determina que hay una emergencia alimentaria y lanza la Tarjeta Alimentar, a La Pampa llegaba a unas 11.000 familias, esto se agravó con la pandemia, se amplió el margen de cobertura, que era de 6 a 14 años, llegando en la actualidad a más de 15.000 familias pampeanas. La idea es, junto al Ministerio de Salud y a todos los organismos, tratar de ver de qué manera, a esa gente a la que estamos llegando y dando una respuesta, mejorarle todos los hábitos nutricionales para tener una alimentación más calórica y adecuada, que tiene que ver con acercar al productor década una de las localidades para potenciar las economías sociales y, sobre todo, tratar de bregar y luchar para que haya precios más accesibles para las canastas familiares”.



Salud

Por su parte, el ministro de Salud consideró que estos temas son fundamentales de entender, “alimentación, actividad física y salud van de la mano y tenemos evidencias todos los días, lo terrible es que no podemos torcer la curva”.

Kohan brindó estadísticas, poniendo como ejemplo la valoración la mortalidad por enfermedad cardiovascular da 17.7 millones de fallecidos por año, al hablar de mortalidad por cáncer, son unos 10 millones de muertes por año, en relación a mortalidad por diabetes son 260.000 fallecidos por año y cuando se habla de enfermedades crónicas respiratorias son 240.000 al año, “cardiovascular, cáncer y diabetes (principales causas de muerte en la humanidad) son tres enfermedades que están vinculadas, entre otras cosas, con la alimentación”.

“Poner en agenda este tema no es solamente que nosotros nos podamos reunir, que nuestros equipos trabajen en conjunto con los municipios, sino que lo que tenemos que buscar todos es la forma para que la comunidad asuma la parte que le toca. Esto es algo que hasta ahora no supe transmitir, porque me parece que si no entendemos que salud es organización social no entendemos nada”, continuó el ministro, explicando que un médico es una herramienta más de toda la sociedad, que tiene que hacerse cargo del cuidado.



Intendenta

Alonso saludó a los presentes y celebró este encuentro presencial, “empezar nuevamente a retomar el trabajo que se vio restringido y condicionado por esta pandemia que nos atraviesa”.

“Comenzar con una jornada de alimentación saludable tiene que ver con la elección de qué poner en la agenda, y me parece sumamente importante que sea esto lo que nos convoque hoy, así que agradezco esta oportunidad, realmente pretendo que la puedan pasar bien, que disfruten esta salida, hemos elegido este día para eso, y este lugar que hace a que podamos retirarnos un poco de la cotidiana, de los problemas que tenemos que atender todos los días, todo el día, y dedicarnos un poco a profundizar y a llevarnos herramientas para seguir transmitiendo en cada una de las localidades y en cada una de las tareas que realizan los equipos que trabajan codo a codo con nosotros, las y los intendentes, que nos hacen mucho más fácil la tarea”, concluyó.