Ziliotto inauguró la repavimentación de 32 km de la Ruta 1 y entregó viviendas en Agustoni

Durante su visita a Agustoni, el gobernador Sergio Ziliotto inauguró formalmente la obra de repavimentación de 32 kilómetros de la Ruta Provincial N° 1, al tiempo que entregó las llaves de viviendas del Plan Mi Casa a cuatro familias y de servicios para el personal policial afectado a la localidad y la zona. «En Agustoni hay servicios públicos de calidad, hay inversión pública que solo la puede hacer el Estado, porque el mercado no vendría a construir viviendas ni a pavimentar 32 kilómetros de ruta», aseguró Ziliotto.

«En Agustoni, una localidad de unos 300 habitantes, hay servicios públicos de calidad, hay inversión pública que solo la puede hacer el Estado, porque el mercado no vendría a construir viviendas ni pavimentaría 32 kilómetros de ruta. Nuestro enfoque de gobierno está centrado en las personas, no en el capital», aseguró.

La inversión gubernamental a través del IPAV en Agustoni ascendió a $86.242.000, destinados a la construcción de cuatro viviendas sociales y una de servicio, consolidando así un impulso significativo para la comunidad.

Además de Ziliotto, en el acto estuvieron la vicegobernadora Alicia Mayoral; la presidenta del IPAV, Erica Roboira; el presidente de la Comisión de Fomento, Federico Bogarín; entre otros funcionarios provinciales y municipales.

Educación, salud y seguridad

Ziliotto resaltó las mejoras implementadas en la localidad, como la creación del Secundario para evitar desplazamientos a la localidad de Dorila y las mejoras en servicios de salud y seguridad, reafirmando el compromiso del gobierno con el bienestar integral de la comunidad. «Trajimos otra ambulancia para el servicio de salud, equipamos el servicio de Seguridad Pública y Ciudadana con un móvil y una casa para que la falta de viviendas no sea un impedimento para haya presencia policial permanente», dijo.

«Es un orgullo estar en Agustoni. Es un ejemplo que fundamenta el proyecto de provincia que tenemos en La Pampa. Una localidad de unos 300 habitantes, que como decimos siempre, ni el Excel de los economistas ultraliberales, ni el padrón electoral, mueve la aguja. Pero tiene un lugar muy importante en el proyecto de provincia que encara el justicialismo. Hay servicios públicos de calidad, hay inversión pública que solo la puede hacer el Estado, porque el mercado no vendría a hacer viviendas y no pavimentaría 32 kilómetros de ruta», comentó.

Agregó que «para nosotros esto es un etapa cumplida, pero no nos vamos a conformar. Es necesario ir por más, por nuestra idiosincrasia y nuestra historia y para hacer honor a esa responsabilidad que nos dieron en las urnas».

“No hay seguridades, ni certezas”

Advirtió por el contexto nacional cambió a partir del cambio de gobierno y recordó que «teníamos un gobierno que miraba a la Argentina con un crecimiento armónico, de igualdad de oportunidad e inclusión. Hoy no sabemos qué va a pasar con la obra pública, con los recursos que nos corresponden en el marco de un país federal. No tenemos la seguridad, la certeza de poder proyectar sabiendo que tenemos un gobierno nacional que nos apoye», afirmó.

A pesar eso, Ziliotto planteó: «quiero que tengan la plena seguridad que vamos a seguir insistiendo y haciendo los mayores esfuerzos para cumplir sus sueños, como la red de gas natural. La estamos planificando. No es un obra fácil, pero nunca vamos a perder el sueño de lograrlo».

Para finalizar, el gobernador le dejó un mensaje a las familias adjudicatarias: «el acceso a una vivienda propia es un punto de inflexión en la vida. Estuvieron demandando un derecho y a partir de hoy lo empiezan a ejercer. Mañana empieza la etapa de la responsabilidad, cumplir con la cuota para que las 12 familias que esperan pueden cumplir el sueño».

«Cumpliendo el sueño»

El jefe comunal, Federico Bogarín agradeció al Gobierno provincial por «estar cerca de la gente, atender las necesidades y buscar una solución». Al hablarle a las familias, dijo: «Bienvenidos al comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Estamos cumpliendo el sueño de 4 familias de tener su casa propia. Estas viviendas son el fiel ejemplo del principio que pregona nuestro gobernador, de que es una política de Estado estar cerca de la gente, atender las necesidades y buscar una solución».

Remarcó la edad de las familias adjudicatarias. «Estos jóvenes han apostado por el pueblo, han decidio quedarse y formar sus propias familias. No existe otro provincia como La Pampa donde sus jóvenes residentes puedan acceder a un techo digno y propio con tan temprana edad. Disfruten el momento que es de ustedes».

«Muchas gracias Sergio por venir a Agustoni, el jardín de la provincia, tierra de brazos abiertos, nuestro lugar en el mundo», cerró.

«Nuestro hogar»

Macarena Cerda, en representación de las familias beneficiadas, expresó su profunda gratitud al recibir las llaves de sus nuevas viviendas. «Estas casas significan la restauración de nuestra dignidad», afirmó. «Tener un hogar propio no solo brinda un refugio, sino también la certeza de que cada familia merece un espacio donde florecer. Este no es sólo nuestro hogar, sino el recordatorio de que la dignidad se construye con cada ladrillo», dijo.

En el cierre, Cerda extendió sus buenos deseos a las familias que aún esperan sus hogares, deseando que pronto vean realizado su anhelo. «Que estas viviendas sean el comienzo de un nuevo capítulo, lleno de esperanzas y oportunidades. Hoy nuestros sueños se hacen realidad, y a las familias que esperan sus casas, que pronto ese anhelo sea realidad», deseó.