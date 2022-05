Ziliotto presidió el acto central del 212 aniversario de la Revolución de Mayo

“El pueblo quería saber de qué se trataba, recordando cada paso dado para ser partícipe del estado de derecho a la información, a ser escuchado, a la participación en la construcción de su propio destino y en suma a la libertad”, fueron las palabras de bienvenida al acto conmemorativo del 212 aniversario de la Revolución de Mayo.

El acto del nuevo aniversario patrio estuvo encabezado por el gobernador, Sergio Ziliotto, quien estuvo acompañado por; el vicegobernador, Mariano Fernández, el intendente de Lonquimay, Manuel Feito, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Hugo Díaz, el comandante de la Décima Brigada Mecanizada, Roberto Horacio Etcheves, la secretaria Administrativa del Senado de la Nación, María Luz Alonso, el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger, el ministro de Educación, Pablo Maccione, el ministro de Salud, Mario Kohan, el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello, el secretario de Trabajo, Marcelo Pedehontáa, la secretaria de Cultura, Adriana Maggio, el secretario de asuntos Municipales, Rogelio Schanton, la secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad, Liliana Robledo, la secretaria de Turismo, Adriana Romero. El senador Nacional, Daniel Pablo Bensusán, los legisladores provinciales, Ariel Rojas, Valeria Lujan, Martín Ardohaín, Oscar Beilman, Silvina Larreta, Lorena Clara, Marcos Cuelle, Mauricio Agón, Cesar Montes de Oca. Además estuvo presente el ministro del Superior Tribunal de Justicia, José Sapa, el presidente del IPAV, Jorge Lezcano, el jefe de Policía, Daniel Guinchinau, la vicerctora de la UNLPam, María Ema Martín y demás autoridades municipales, provinciales, veteranos de guerra e instituciones intermedias.



Participaron las Banderas de Ceremonias de los establecimientos educativos: Escuela Primaria N°35, Instituto Julio Neri Rubio, Escuela, N°39 de Anguil, Escuela N°34 de Uriburu, Escuela N°10 de Catriló, Escuela N°261 de Ataliva Roca, y la bandera portada por el Centro de Veteranos de Malvinas como así también diversas Banderas de Ceremonia de cuerpos pertenecientes al Ejercito Nacional Argentino.



Una vez entonado el Himno Nacional Argentino, el mismo que fuera acompañado en lenguaje de señas por los cadetes del Instituto Superior Policial, el encargado de dirigirse a los numerosos pampeanos presentes, en representación del Gobierno provincial fue el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenverger. “Cada 25 de Mayo representa para las y los argentinos algo muy especial, fue un día como hoy pero en 1810 en que se dio el primer paso hacia lo que fue ese proceso revolucionario que terminó con el surgimiento del Estado argentino. Por eso el 25 de Mayo significa el nacimiento de la patria, esa fecha fundacional que termina el 9 de Julio de 1816 con la declaración de nuestra independencia. Por supuesto que no fue fácil porque había poderosos intereses que se oponían a una nueva forma de organización”, continuó.

“Y si no fue fácil constituir el primero Gobierno patrio, más difícil fue aún llevar y sostener esa lucha hacia el interior del virreinato pero allí hubo hombres y mujeres mestizos y de pueblos originarios, criollos, que tomaron las armas para defender la soberanía popular, para defender esa patria que consideraban su casa y de la cuál querían ser parte. Valientemente y sin tener los conocimientos militares suficientes, tomaron las armas y lucharon por su patria. Existieron momentos difíciles, no todos fueron triunfos, hubo momentos de dolor que perdían a los seres queridos, momentos de desilusión ante las traiciones, momentos de desazón antes aquellos que no entendían lo importante que se estaba jugando en aquel momento pero había convicción popular y cuando lo hay los obstáculos se sortean y los logros colectivos se concretan. Y esa es nuestra historia, estas fechas sirven si las tomamos para reflexionar y las sentimos, son parte de nuestra biografía”, continuó.

“Estamos viviendo momentos difíciles en todo el mundo, venimos de una crisis sanitaria que nos puso a prueba y vivimos todos. Pero esa crisis también es la que nos tiene que invitar a reflexionar en forma responsable y profunda sobre como recomponemos a la humanidad y como lo hacemos como sociedades políticas. Tenemos que hacerlo como se hizo allá en 1810 recuperando la soberanía política y la independencia económica, esa que en Mayo estaba sometida por el dominio español y la misma que hoy se encuentra sometida por esa abultada deuda externa que nos condiciona y es un obstáculo para el desarrollo económico y social”, sostuvo.



“Tenemos intereses y pensamientos distintos, pero el objetivo que nos debe mancomunar es el bien común y estamos todos cobijados bajo la misma bandera, todos somos representantes de una misma nación y en eso también tenemos que defender el federalismo. Debemos ser las provincias protagonistas en las decisiones nacionales para que esos recursos y obras que llegan lo sigan haciendo para dar respuesta a las necesidades de nuestro pueblo y esas decisiones que tenemos que tomar, tienen que ser decisiones propias que atiendan a las necesidades argentinas, no impuestas desde afuera. Por eso tenemos bien en claro que ningún interés económico puede estar por encima del interés de la sociedad. Nadie se salva solo y solamente con un compromiso colectivo y con el acompañamiento de un Estado presente podemos construir esas políticas públicas que perduran a través de los gobiernos en beneficio de la comunidad”, continuó.



“Poner el interés en común por sobre el personal, es el desafío actual y también sabemos cuál es el camino para afrontar ese desafío. Es el que nos marcaron aquellos próceres de Mayo, los reconocidos por la historia y los anónimos que también dieron su vida por esta patria que tanto amamos. En homenaje a ellas y ellos y por esta historia de haber superado momentos de profundo dolor, no podemos abandonar los sueños por eso debemos seguir esforzándonos día a día para construir esa patria grande, lograr ese pueblo feliz que soñaron los patriotas de mayo. Feliz Día de la Patria”, concluyó.

Finalizados los discursos, se dio lugar a la Banda del Regimiento “General Tocagni” quien acompañó durante todo el desarrollo de los desfiles de las diversos instituciones educativas, de salud, bomberos, policiales, militares, eclesiásticas y tradicionalistas. Durante la jornada se dio un espectáculo aéreo del piloto acrobático Jorge Malatini quién deleitó a los presentes con números acrobacias aéreas por sobre el palco y avenida donde se desarrollaba el mencionado acto. La celebración culminó con un colorido despliegue de papeles azules y blancos y el canto de feliz cumpleaños de los allí presentes.