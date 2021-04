Zona Norte: Matienzo venció a Ferro de Alvear y Alvear Fútbol único líder

(Matienzo de Luiggi, como visitante, le ganó a Ferro de Alvear)

Se jugó esta tarde la cuarta fecha del torneo de trancisión de Liga Pampeana de Fútbol. En Intendente Alvear, Matienzo de Luiggi venció dos a uno a Ferro de Alvear; por su parte Alvear Fútbol, en condición de visitante, derrotó cuatro a dos a Ferro de Realicó. En el otro encuentro de la Zona Norte, Agrario de Parera le ganó dos a uno a Sportivo Realicó. Con estos resultados, Alvear Fútbol es el único puntero del grupo.

ZONA NORTE

Ferro de Alvear 1 – Matienzo de Luiggi 2

Goles: Tobías Barrios (FA), Kevin Leguizamón, Bautista Dovisso -penal- (M)

Arbitro: Mauricio Navarro

Sub 21: ganó Matienzo 3 a 1

Cancha: Ferro de Alvear

Ferro de Realicó 2 – Alvear Fútbol 4

Goles: Axel Barón, Lucas Parodi, Javier Vidales Sosa, Gastón Flores (A); Brian Roldán, Tobares (FR)

Expulsados: Julián Grossi (FR), Axel Barón A)

Arbitro: Jorge Mendoza

Sub 21: ganó Alvear Fútbol 3 a 0

Cancha: Ferro de Realicó

Agrario de Parera 2 – Sportivo Realicó 1

Goles: Alvaro Lucero, Máximo Peña (A), Ignacio Paulasa (SR)

Expulsados: Matías Correa (SR)

Arbitro: Iván Ramonda

Sub 21: ganó Sp. Realicó 3 a 1

Cancha: Agrario de Parera

Libre: Jorge Newbery.

POSICIONES

Primera división

Alvear Fútbol 10

Ferro de Alvear 7

Ferro de Realicó 6

Matienzo de Luiggi 4

Jorge Newbery 3

Agrario de Parera 3

Sportivo Realicó 1

Sub 21

Matienzo de Luiggi 7

Alvear FBC 7

Ferro de Realicó 6

Sportivo Realicó 5

Ferro de Alvear 3

Jorge Newbery 2

Agrario de Parera 1

PRÓXIMA FECHA (5°)

Alvear Fútbol – Jorge Newbery de Rancul

Matienzo de Luiggi – Agrario de Parera

Sportivo Realicó – Ferro de Realicó

Libre: Ferro de Alvear

ZONA CENTRO

All Boys de Trenel 3 – Rivadavia de Arata 1

Goles: Esteban Camerlinckx, Emanuel Hermida -penal-, José Spada (A); Nicolás Domínguez (R)

Expulsado: Elián Rodríguez

Arbitro: Jorge Santillán

Sub 21: ganó All Boys 8 a 0

Cancha: All Boys de Trenel

Estudiantil 6 – Pico Fútbol 0

Goles: Nicolás Ovando, Omar Mesa y Jordan Cornara -4-

Arbitro: Marcelo Pardo

Sub 21: ganó Pico Fútbol 5 a 3

Cancha: Estudiantil de Castex

Caleufú FBC 0 – Racing de Castex 6

Goles: Juan Leguizamón -2-, Lautaro Ortíz -2-, Gastón Palma -penal- y Bruno Ríos

Arbitro: Osvaldo Gubar

Sub 21: Caleufú no presenta equipo

Cancha: Caleufú FBC

Sp. Independiente 6 – Cultural Argentino 0

Goles: Mauro Rodríguez, José Ortellado, Edgardo Rinaudo, Santiago Martínez, Gonzalo Delaturi, César Peñaloza

Expulsados: Nicolás Cañete, Mateo Zúñiga, Yonatan Carante (CA)

Arbitro: Gerardo Inchaurrondo

Sub 21: ganó Sp. Independiente 5 a 2

Cancha: Sportivo Independiente

POSICIONES

Primera división

Estudiantil 12

Racing 12

All Boys 9

Sportivo Independiente 6

Pico Fútbol 6

Cultural Argentino 1

Rivadavia de Arata 1

Caleufú FBC 0

Sub 21

Sp. Independiente (x) 9

Racing de Castex (x) 6

Pico Fútbol 6

All Boys de Trenel (x) 3

Rivadavia de Arata 3

Estudiantil de Castex (x) 2

Cultural Argentino 1

(x tienen un partidos menos)

PRÓXIMA FECHA (5°)

Rivadavia – Sportivo Independiente

Cultural Argentino – Caleufú FBC

Racing de Castex – Estudiantil de Castex

Pico Fútbol – All Boys de Trenel

ZONA SUR

Cultura Integral 1 – Lonquimay Club 3

Goles: Eric Rosas -2-, Cristian Cisneros -penal- (LC); Ian Cervantes -penal-(CI)

Arbitro: Cristian Rubiano

Sub 21: ganó Cultura Integral 5 a 1

Cancha: Cultura Integral de Colonia Barón

Dep. Argentino 1 – Dep. Ranqueles 0

Goles: Paul Corvalán (DA)

Expulsados: Carlos Corral (dt) y Matías Vila (DR)

Arbitro: Marcos Díaz

Sub 21: ganó Dep. Argentino 1 a 0

Cancha: Deportivo Argentino de Quemú

Ferro de Pico 0 – Costa Brava 1

Goles: Lucas Hernández e/c

Arbitro: Martín Gubar

Sub 21: ganó Costa Brava 5 a 0

Cancha: Ferro de Pico

Deportivo Unión 1 – Juventud Regional 2

Goles: Augusto Bastida y Franco Vázquez (JR);

Arbitro: Jorge Fernández

Sub 21: ganó Dep. Unión 2 a 1

Cancha: Deportivo Ranqueles

POSICIONES

Primera división

Costa Brava 10

Juventud Regional 10

Cultura Integral (x) 6

Ferro de Pico 4

Lonquimay Club 4

Deportivo Argentino (x) 4

Deportivo Ranqueles 2

Deportivo Unión 1

(partido pendiente)

Sub 21

Costa Brava 10

Deportivo Unión 8

Dep. Argentino (+) 7

Ferro de Pico 7

Juventud Regional 3

Cultura Integral (+) 1

Deportivo Ranqueles 0

(+ partido pendiente)

PRÓXIMA FECHA (5°)

Lonquimay Club – Deportivo Unión

Juventud Regional – Ferro de Pico

Costa Brava – Deportivo Argentino

Deportivo Ranqueles – Cultura Integral.