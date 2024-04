Campaña en La Pampa para promover un entorno laboral seguro

En un esfuerzo por combatir la violencia laboral y promover un entorno de trabajo seguro en la provincia de La Pampa, se lanzó una campaña de spot publicitarios destinados a visibilizar la importante labor de la Oficina de Asesoramiento contra la Violencia Laboral.

Estos anuncios buscan concientizar a la población sobre la existencia de este recurso fundamental y alentar a quienes sufren situaciones de violencia en el ámbito laboral a buscar ayuda y apoyo.

La iniciativa representa un paso significativo en la lucha contra la violencia laboral en la Provincia, destacando la importancia de erradicar este tipo de comportamientos y promover relaciones laborales sanas y respetuosas.

La subsecretaria de Trabajo y Promoción del Empleo, Ana Rodríguez contó que “desde la oficina Unidad de Asesoramiento Contra la Violencia Laboral, en la cual venimos trabajando desde hace varios años abordando casos de violencia laboral y generando un sistema de prevención y publicidad en la temática, vamos a lanzar en esta oportunidad spot publicitarios, que trabajamos en conjunto con el gremio de Empleados de Comercio de General Pico, a modo de prevención para visibilizar la temática, difundirla”.



“En esta oportunidad el video que lanzamos hoy va a estar disponible en todas nuestras redes y en las de Empleados de Comercio. El primero que se lanza es sobre la definición de violencia laboral, tomada del Convenio 190 como para ponerlo genérico, y luego en el transcurso del mes vamos a ir largando más específicos, ya con ejemplificaciones de casos, como para que la gente conozca la temática y si se sienten identificados. En los videos estarán los contactos telefónicos en caso de necesitarlos y correos electrónicos”, agregó.

Además, se refirió a los objetivos de la campaña publicitaria y remarcó que desde la oficina “falta difundir y publicitar”. “Si bien este año, con toda la crisis económica, la cantidad de despedidos y los casos de violencia laboral han aumentado. Creemos que este tipo de videos, de visibilización, como así también las capacitaciones que realizamos, que ahora vamos armar un Programa de capacitaciones en distintos ámbitos laborales, creemos que previenen casos. En esta oportunidad no es contar o abordar el trabajo que hacemos de la atención, sino la prevención a través de esta sensibilización con los spot publicitarios”, afirmó.



Por último, destacó que la oficina recibe muchas consultas sobre el tema en los últimos años. “Se están generando unas cuantas actuaciones administrativas, donde generamos audiencias, abordamos los casos y tratamos de darles herramientas para que la persona que viene a denunciar, que todavía está trabajando, pueda mantener su fuente laboral y reincorporarse. Hay distintos casos, hay empleadas o empleados de comercios, servicio doméstico, estaciones de servicios”, contó.

Mientras que la coordinadora de la oficina de Unidad de Asesoramiento contra la Violencia Laboral, Claudia De Lorenzo, explicó que “la violencia laboral se da tanto en el ámbito privado como público, cuando hay violencia laboral creo que no identifica el sector, esa es la realidad, nos atraviesa a todos”.

“La idea con este Programa y esta oficina, desde que se creó y desde que se firmó el protocolo, es la primera provincia en tener un protocolo sobre violencia laboral, esto fue hace dos años, donde tenemos una red para trabajar en estos temas. La idea es poner el tema en la mesa, que la gente pueda identificar cuando es violencia laboral y cuando no, y trabajar con ambas partes, la empleadora y con los empleados. El tema es poner la problemática de la violencia laboral en la mesa, de que hablamos cuando hablamos de violencia laboral, esa es la idea”, apuntó.

En ese sentido, finalizó, “también nos pasa que hay personas que no conocen este servicio que nosotros damos. En esta red también trabajamos con Fiscalía de Estado, con Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad, y otros organismos, quienes abordan casos de trabajadores o trabajadoras del ámbito público”.