Freveal: “Alvear necesita una red de asistencia comunitaria eficiente e integral”

Los concejales del Bloque FREVEAL realizaron un análisis de la actual asistencia de alimentos en Alvear, y proponen un proyecto de Red asistencial complementaria.

COMUNICADO DE PRENSA

“La vorágine social y económica que ha generado este estado de emergencia social actual, producto de la pandemia del Covid-19, y de la cual nuestra localidad no es ajena, nos pone en un escenario nuevo para todos, donde tomar decisiones urgentes adquiere gran importancia, como así también el trabajo conjunto entre todas las partes involucradas en esa toma de decisiones.

Con respecto a los asuntos inherentes a nuestra función como concejales queremos expresar nuestro punto de vista respecto a diversos temas que se vienen tratando y desarrollando en este período de gestión.

En primer término, como oposición nos hemos puesto desde el primer día a disposición del Ejecutivo Municipal, acompañando dentro de lo que se nos permite, tanto sea con respecto a las ordenanzas, como al tratamiento de asuntos urgentes las veces que fuimos convocados, aportando nuestras propuestas.

En estos espacios de debate, también tenemos el deber y la obligación de transmitir las inquietudes y quejas de los vecinos e instituciones, que asiduamente nos consultan e informan.

Uno de los temas que hoy también nos preocupa, y ocupa, es la asistencia alimentaria a familias en situación de vulnerabilidad social, a las que hoy se le suman aquellas familias cuyo único ingreso proviene de la economía informal, producto de la paralización ciertas actividades por la cuarentena. En este sentido, reconocemos la rápida decisión tomada por el Ejecutivo Municipal de crear un Fondo Solidario que permita crear un respaldo económico para cubrir los costos de estas asistencias, y sobre todo va nuestro reconocimiento en el hecho de hacernos parte, y considerar nuestro pedido de que el fondo sea únicamente para nuestra localidad.

Con el correr de los días de confinamiento obligatorio, los pedidos de alimentos han ido en

considerable aumento, por lo que vimos la necesidad de crear rápidamente un mecanismo de control y gestión de los recursos disponibles, para que el problema no se agrave. En esto se debe mencionar y reconocer todas las donaciones que vecinos y comercios de Alvear realizaron al municipio.

Sin embargo, sigue siendo nuestra preocupación la forma de gestión y control de estos recursos para asistir a familias con necesidades de alimentos. Desde el día 1 propusimos como Bloque la creación de una RED comunitaria de asistencia que permita conocer y localizar realmente todas las necesidades, y así plantear un formato de gestión eficiente, donde no quede familia sin asistir, y algunas no reciban más que otras.

Si bien desde el municipio se generó un espacio de convocatoria a algunas instituciones y jóvenes voluntarios para intentar conocer el trabajo que venían realizando e intercambiar información, celebramos la iniciativa, pero no la consideramos suficiente.

Nuestra propuesta va un poco más allá: plantea crear un sistema que a largo plazo (o lo que dure la cuarentena) contribuya a obtener información total de las familias asistidas y de gestionar eficientemente los recursos disponibles, sean alimentos como aportes dinerarios. Hoy la problemática que nos reclama acción, es la asistencia de alimentos.

Esta propuesta apunta a la creación de un trabajo en RED, encabezado por la Dirección de Acción Social Municipal, que convoque a todas las instituciones y organizaciones, educativas, religiosas y sociales, que realizan ayudas asistenciales, más allá de su actividad principal. Sabemos que, históricamente, desde éstos sectores se ha venido colaborando con la ayuda social y son una fuente de información primaria muy importante, que realmente conocen la realidad de las familias alvearenses.

Realizar reuniones sin objetivos claros y sin un enfoque en el problema que hoy requiere nuestra atención, no permitirá que la Red funcione. Tampoco suma la capacitación sin planificación, ya que hoy la urgencia nos reclama acciones planificadas. Por lo tanto, una Red requiere de intercambio de información constante y actualizada entre todos los sectores involucrados, aportando y cruzando datos concretos. Así podremos alcanzar un sistema “aceitado”, con una visión integral de la situación, que nos permita mantener un seguimiento centralizado y a largo plazo.

Si este sistema red se planifica de manera consciente, y se implementa responsablemente, nos dará a futuro otras posibilidades de asistencia y contención social para gran parte de la población.

En resumen, nuestra postura apunta específicamente a no malgastar esfuerzos ni recursos. Por ello es que, volvemos a ofrecer una propuesta complementaria, y seguimos como bloque a disposición del Departamento Ejecutivo, para trabajar conjuntamente con la Dirección de Acción Social municipal en una efectiva Red Comunitaria”. (Bloque de Concejales del Freveal)