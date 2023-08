Ziliotto y Fernández hicieron una fuerte defensa de la educación pública

El gobernador Sergio Ziliotto y el presidente Alberto Fernández encabezaron el acto de inauguración del edificio de aulas y auditorios del Centro Universitario de la Universidad Nacional de La Pampa en Santa Rosa. «Abrir las puertas de un nuevo edificio universitario, en tiempos de una desvalorización de la trascendencia estratégica de la universidad pública, es un enorme orgullo», aseguró el gobernador. Por su parte, el presidente Alberto Fernández, defendió el rol del Estado y su intervención en la educación pública.

Del acto también participaron los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Educación, Jaime Perczyk; el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa; y la vicerrectora de la UNLPam, María Ema Martín, entre otras autoridades.

En el inicio del discurso, el gobernador recordó que es la séptima vez que el presidente Fernández está en la provincia. Además, destacó el ingreso de Argentina al Brics. «Hoy es un día de mucha significación, es un momento trascendental en la Argentina. Quiero hacer un reconocimiento a la tarea del gobierno argentino porque el ingreso a los Brics es una realidad. No solo es un enorme paso a la integración mundial, sino que es un principio de un camino de una inserción en el mundo», explicó.

«Estamos entrando a un grupo económico que nos permite pertenecer con decisión a ese nuevo mapa económico y geopolítico de la economía mundial. Tenemos que valorar ese hecho, más aún en La Pampa porque nuestros principales socios comerciales, a los países que exportamos cada día más manufacturas y menos producción primaria, esos dos países (Brasil y China) integran el Brics. Miren sino vamos a estar agradecidos y respaldando la decisión que tomó el gobierno argentino y de un mundo que ve a la argentina como un actor importante de la economía mundial», aseguró.

«No es casualidad, lamentablemente, que por viejos cipayismos, haya dirigentes, gobernantes de esta Argentina que están en contra. No se puede estar en contra del desarrollo, de la integración», dijo.

Ziliotto habló de la «enorme significación» que tiene la inauguración de las obras en el Campus de la UNLPam. «Abrir las puertas de un nuevo edificio universitario, en tiempos de una desvalorización de la trascendencia estratégica de la universidad pública, es un enorme orgullo», aseguró.

200 mil millones en obras públicas con recursos nacionales

El gobernador difundió cifras de las obras públicas que la gesión de Alberto Fernández otorgó a la provincia. «Quiero compartir lo qué hicimos en La Pampa en casi 4 años de gestión acomapañados por un gobierno federal, que miró la obra pública en virtud de la necesidad del territorio más allá de la provincia cerca o lejos de Buenos Aries, o de si la provincia la gobernaba un dirigente del mismo signo político o de la oposición. Eso es el federalismo. Hoy el Gobierno Nacional, que asumió el 10 de dicimiebre de 2019, nos dio 129 obras terminadas, en ejecución, licitadas, que suman hoy una inversión en La Pampa al mes de julio pasado de 200 mil 363 millones de pesos. Una inversión inédita de un gobierno nacional en La Pampa», indicó.



Acueducto a General Pico

El gobernador Ziliotto hizo mención a la firma el contrato con la empresa que tiene a cargo la construcción de la segunda etapa del Acueducto del Río Colorado, desde Santa Rosa hacia General Pico. «Ya se firmó el contrato, ya está en ejecución la obra del Acueducto del Río Colorado en su etapa norte desde Santa Rosa a General Pico, pasando por Winifreda, Castex, Monte Nievas y Metileo. Una obra de 50 mil millones de pesos», afirmó. Agradeció la gestión del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis porque «nos nos hizo realidad en enorme sueño».

Mencionó que se trata de «una obra que debimos esperar mucho tiempo. Esa obra integró el presupuesto nacional de 2017, cuando era diputado nacional, 1.980 millones de pesos era el presupuesto; ¿qué pasó con la obra?, ¿está el acueducto funcionando?, No. Hubo un presidente de turno que vaya a saber a dónde mandó el presupuesto de la obra, ¿quizás al Paseo del Bajo?».

Agregó que «esta obra tiene una enorme significación. Tiene un valor estratégico de suma importancia porque lleva agua potable, lleva vida, que viene del Río Colorado, de nuestro patrimonio hídrico. Ahí es donde se justifica la lucha por nuestros recursos naturales, la lucha por nuestros ríos».

La defensa de los recursos hídricos

Ziliotto volvió a agradecer al Presidente por el laudo que frenó la represa Portezuelo del Viento, que Mendoza intentó hacer sin un estudio de impacto ambiental de toda la cuenca. «Muchas gracias Presidente por ayudarnos a defener el Río Colorado, con su laudo puso raciocinio, imparcialidad y, principalmente, justicia por un litigio con una provincia Argentina. Hoy podemos mostrar orgullósamente el polo productivo de Casa de Piedra. El uso eficiente que hacemos del agua. Es una muestra de lo que demanda el mundo. Hoy hay misiones de provincias que hace tiempo mal usan el recurso hídrico para ver cómo en otros países le enseñan cómo ser eficientes, que vengan a La Pampa si queiren saber del uso efiiente del agua potable», dijo.

«Está en juego el futuro de un país federal»

Ziliotto, en otro tramo de su discurso, reflexionó sobre el proceso electoral que se avecina en octubre y el futuro de La Pampa y el país. «Hoy la Argentina está en un punto de inflexión. De ese punto de inflexión dependerá el rumbo que tome la República Argentina. Depende de nosotros y aquí en La Pmapa tenemos realidades que mostrar, no mostramos ni miedo ni chicanas, mostramos la realidad. Tengo la enorme responsabilidad de gobernar La Pampa por 4 años más. El pueblo de La Pampa me dio la responsabilidad para de ratificar un modelo de provincia; y tengan en claro que ese modelo de provincia no va a ser realidad en su totalidad, sino es a través de un gobierno federal. Un gobierno que mira la integración como uno de los principales ejes; que haya igualdad de oportunidades en todo el rincón del territorio. Por eso solo inducimos a que piensen el voto, a que sepa cada pampeano y pampeana que no solo está en juego el futuro de La Pampa, está en juego el futuro de Argentina y principalmente el de un país federal», afirmó. «Por eso, tenemos en nuestras manos el futuro, sepamos elegir y, como siempre decimos, sepa el pueblo votar», concluyó.

“El futuro está atado al conocimiento, la ciencia y la tecnología”

En su discurso, el presidente Alberto Fernández defendió la educación pública y criticó a las ideas que pregonan los candidatos de derecha. «El futuro de Argentina está vinculado al desarrollo del conocimiento, de la ciencia, la tecnología. Cuando alguien les dice ´terminemos con el Conicet, lo que dice es que hay que terminar con el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país. Significa por ejemplo, que la Argentina deje de ser uno de los 10 países que pone satélites en órbita, significa dejar de lado la posibilidad de tener la vacuna contra el Covid», afirmó.

Sobre la obra que se inauguró dijo: «hacer este edificio para que 1080 alumnos vengan a estudiar para ser ingenieros agrónomos, para estudiar ciencias exactas, esto no es un negocio. Esto lo hace el Estado porque detecta que hay una posibilidad de educar a 1080 argentinos y argentinas y que el día de mañana van a servir a la Argentina con su esfuerzo profesional».

Educación y solidaridad

Dijo que «la educación pública la pagan los impuestos de todos los argentinos porque somos una comunidad y somos una patria donde la solidaridad es central y claramente tenemos que ocuparnos de ser solidarios para que los que no pueden acceder a la educación puedan hacerlo».

«Esa educación se paga con el IVA que pagan los sectores humildes. Es verdad, pero esa gente cuando se enferma es atendida por la salud pública que está llena de médicos, médicas, enfermeros y enfermeras que han salido de la educación pública», comentó.

«Detrás de todo ese mensaje de libertad hay una enorme trampa porque la única casta que se está defendiendo con ese discurso es la de los poderosos, los que tienen dinero y recursos, de los que pueden pagar sus estudio y su salud», dijo el mandatario.

“No retrocedamos”

Afirmó que «la casta de los poderosos es la que ha generado en la Argentina la injusticia social que se vive» y, en un mensaje de cara a las elecciones generales de octubre, pidió: «Por favor, no retrocedamos».

«A las mujeres les digo, que trabajaron mucho para conquistar sus derechos, que no puede ser que alguien venga a borrárselos de un plumazo. Quedan muchos más derechos para conquistar como la igualdad de la mujer con el hombre, una desigualdad insoportable. Los femicidios y la violencia de género existen; por favor, no retrocedamos», dijo.

En otro tramo de su alocución, Alberto Fernández criticó a dirigentes opositores: «Escucho decir que en la Argentina las universidades están vacías. ¿Yo no se en qué Argentina viven? Las universidades están repletas, miles de alumnos. Dicen están repletas de extranjeros, el 5% de los alumnos son extranjeros y muy bienvenidos son. Encuentran acá lo que no encuentran en sus países, educación de calidad y gratuita».

«Quiero llamar a la reflexión. Nos costó mucho esfuerzo a los argentinos concretar esto. A los que se llaman liberales, y promueven que la educación se privatice, que cada uno pague los estudios como pueda, hablan de dar un vaucher, después que ese sistema de vaucher es profundamente injusto, deparó crisis y crisis en Chile, que es donde se aplica», explicó.

Obra pública y acueducto a Pico

Destacó las obras públicas que realizó su gestión. «Nosotros llevamos alrededor de 6.800 obras iniciadas, de las cuales 3.700 están terminadas con esta. Así que creo que ese es el camino que hay que seguir, y hay que llamar la atención de todos los argentinos porque realmente esto está en riesgo», dijo.

Finalmente Fernández también hizo referencia a la obra del Acueducto del Río Colorado: «ese acueducto que va a llevar agua a pampeanos que la necesitan no lo hubiese hecho un inversor privado. Miren, si lo hubiera hecho se habría garantizado cobrar una tarifa en dólares. Nosotros con Sergio (Ziliotto) no queremos llevar ningún peso para La Pampa ni para la Argentina, queremos llevarle agua a los pampeanos. No es un negocio, es el agua que falta a pampeanos».

Detalles del edificio inaugurado

El nuevo edificio de la UNLPam, construido como respuesta al aumento de la matrícula de carreras de las facultades de Agronomía y Ciencias Exactas y Naturales. Requirió la inversión de 591 millones de pesos y beneficiará a más de mil estudiantes.

Está ubicado en el campus a la altura del kilómetro 334 de la Ruta Nacional 35, el nuevo edificio tiene 2 plantas y cuenta con una superficie de 2.058 metros cuadrados.

En la planta baja se ubican 2 aulas, 2 auditorios (con capacidad para 120 y 80 estudiantes), 2 salas de reuniones y 2 oficinas, mientras que en el primer piso funcionarán 6 aulas y 1 oficina.