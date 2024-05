Agustoni festeja entre la austeridad y los deseos de una localidad mejor

Agustoni arribará a sus 105 años de vida el domingo 19 de mayo y prepara un festejo austero. En ese sentido, se vienen desarrollando diversas actividades culturales y deportivas.

Federico Bogarín, presidente de la Comisión de Fomento, en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, reconoció que la actual coyuntura no admite organizar y llevar adelante “grandes festejos”. Aún así, el nuevo aniversario no pasará desapercibido y adelantó una reseña de las actividades.

En ese marco se refirió a la firma de un convenio para construir dos viviendas, destacando el permanente apoyo del gobernador Sergio Ziliotto, quien visitó Agustoni los primeros días del presente año. “Fue una gran emoción para nosotros recibirlo”, señaló al respecto.

Mencionó que la realidad que soportan los municipios “es peor que la sufrida en pandemia” y añadió, “por supuesto nuestro pueblo no está ajeno a la realidad que está viviendo el país, la situación no está para hacer grandes festejos, pero organizamos distintos eventos durante todo el mes de mayo para recordar a quienes tuvieron el coraje de fundar Agustoni”. Contó que la serie de encuentros conmemorativos comenzó el 1 de mayo con un encuentro deportivo, también la pintura de un mural a cargo de los integrantes del Grupo de Cerámica Ranquel, Natalia y Juan, que vienen de Santa Rosa. Se trata de un mapa con relieve con todas las características de la zona confeccionado por los alumnos de la escuela primaria.

Más festejos

El día sábado 11 de mayo se presentó el libro “Vivencias”, autoría de Rosa Cristina Fernández de Vanini, quien fuera maestra y directora de la escuela de Agustoni. “Este libro estaba pensado para presentarlo durante el Centenario del pueblo, pero debido a la pandemia no se pudo llevar a cabo y finalmente el sábado pasado pudimos disfrutar de este momento”.

El domingo 12 se jugó una fecha de la Liga Municipal de Fútbol con el triunfo del equipo de Agustoni “y el 19 de mayo, día del 105 aniversario vamos a realizar el acto oficial. Si el clima nos deja será en la plaza central y sino en el salón de usos múltiples. En la jornada el Regimiento de Caballería 13 de General Pico servirá el tradicional chocolate y finalizaremos la jornada con una peña con grupos folclóricos de General Pico, el ballet municipal de Agustoni, entre otros y una feria de platos”, describió.

El 24 de mayo es el día de María Auxiliadora, patrona de la localidad y “contaremos con la visita del Obispo de La Pampa. Todos los festejos finalizan el 9 de junio con una jineteada amateur con una monta especial organizada por el Centro Gaucho”.

Viviendas

Bogarín destacó que “días atrás firmamos en Mauricio Mayer el convenio para la construcción de dos viviendas con la modalidad de créditos a devolver en 30 cuotas. Si bien no suple el déficit habitacional, ayuda, y como siempre la obra pública genera mano de obra directa a los vecinos, si bien hay trabajo porque estamos en época de cosecha, es importante que se generen más fuentes de trabajo. En enero se entregaron cuatro viviendas y una de servicio con la presencia del gobernador Sergio Ziliotto, algo que nos puso muy contentos a todos, fue muy gratificante”.

Añadió que “lo lindo de esto es que casi todas las familias que recibieron viviendas son jóvenes, algo que se da en La Pampa y es difícil de ver en otras provincias donde las familias jóvenes no tienen la oportunidad del sueño de la casa propia. Lo reitera siempre el Gobernador, acá no hay pueblos chicos ni grandes sino pampeanos y pampeanas con necesidades y ahí estamos para ayudarlos”.

Apoyo del Gobierno provincial

Aseguró que “tenemos una muy buena relación con el Gobierno provincial a través de las autoridades del Ministerio de Gobierno y Asuntos Municipales, por lo tanto nos sentimos apoyados y contenidos en estas épocas difíciles”.

Repasó que el año pasado se creó el Ciclo Básico, «muy importante para que los chicos no tengan que viajar todos los días a Dorila y funciona muy bien”.

Puntualizó que “siempre estamos colaborando con el Ministerio de Salud, conseguimos un chofer y dos enfermeras permanentes y un médico clínico que viene dos veces por semana. A todo esto, desde la comuna contratamos distintas especialidades como ginecólogo, endocrinóloga, psicóloga, nutricionista, médica pediátrica y odontólogo que atienden durante el mes en Agustoni”.

Parque automotor y servicios

El presidente de la Comisión de Fomento mencionó que “seguimos incorporando alguna maquinaria nueva, tenemos una motoniveladora, un parque automotor en buen estado, varios servicios como el cajero automático, la radio municipal, asfalto y cordón cuneta en un 90% de los frentistas, la totalidad de las luces del pueblo, de la plaza y del campo de doma son sistema Led y en la cancha de fútbol se compró un container y encima del mismo se construyó la cabina de transmisión”.