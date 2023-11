Ziliotto y Massa firmaron el convenio que devuelve $21.585 millones a La Pampa

Los fondos pertenecen a un juicio que ganó La Pampa a Nación. Se destinarán a la construcción de viviendas y una parte ($2.531 millones) irá en efectivo a cada una de las localidades porque son de asignación directa a municipios y comisiones de fomento por la ley de coparticipación.



El gobernador Sergio Ziliotto y el ministro de Economía, Sergio Massa firmaron este miércoles en Santa Rosa el convenio que establece la forma de pago de 21.585 millones de pesos del juicio por coparticipación que La Pampa le ganó a la Nación. Los fondos que devuelve Nación en bonos se destinarán a la construcción de viviendas sociales y, una parte, 2.531 millones de pesos, se distribuirán en efectivo como masa coparticipable a cada una de las 79 localidades.

«Vamos a poder fortalecer la política de vivienda en cada una de las 79 localidades, sin ningún tipo de discriminación gobierne quien gobierne, lejos o cerca de Santa Rosa, o pocos o muchos a la hora de votar», aseguró Ziliotto.

El ministro Massa destacó el acto porque es «el símbolo de unidad en defensa de La Pampa, con intendentes de distinto signo político detrás de un logro que beneficia a la provincia».

La actividad se desarrolló en el Hotel La Campiña de Santa Rosa y participaron la mayoría de los intendentes e intendentas de la provincia, incluso los y las que fueron electas y asumirán el próximo 10 de diciembre.

En la cabecera, además de Ziliotto y Massa, estuvieron la fiscala de Estado, Romina Schmidt; el ministro de Hacienda, Guido Bisterfeld; y el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad y diputado nacional electo, Ariel Rauschenberger.

Este año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó la liquidación final del monto que cobra La Pampa por el juicio que le ganó a Nación por el descuento de fondos coparticipables para financiar la Anses, que se aplicaron entre abril de 2002 y noviembre de 2018.

«Son recursos coparticipables»

Luego de la firma del convenio, el gobernador Sergio Ziliotto les habló a los presentes y destacó la mirada federal que tiene el actual ministro Sergio Massa en contraposición con otros gobiernos nacionales. «A fines de agosto, la Corte avaló la propuesta de definir el monto y han pasado menos de dos meses y estamos con el ministro diciendo ´esto es lo que les corresponde, esto es de ustedes», afirmó.

Remarcó que la devolución de esos fondos es «un hecho de enorme trascendencia para la vida institucional de la provincia. Esos dineros son para invertir en la provincia. La provincia tiene una histórica fortaleza financiera, y esto nos permite destinar los fondos a la inversión pública, tan necesaria en provincias como la nuestra, donde el sector privado funciona a partir esa sinergia pública privada, la cual estamos profundizando y pretendemos seguir en ese camino».

Ziliotto remarcó, durante su discurso, el federalismo de las decisiones que toma el Gobierno Nacional y que se replican en La Pampa: «la palabra federalismo es la génesis de un país con un crecimiento armónico, con igualdad e inclusión. Aquí en La Pampa no sólo reclamamos el federalismo, sino que lo ejercemos hacia adentro». A propósito de esto, mencionó el destino de los fondos. «Son recursos coparticipables que se enmarcan en la ley de coparticipación provincial. Estos recursos también son de los municipios, por eso queríamos que estén, porque es un día que trasciende a cualquier coyuntura», le dijo a los intendentes e intendentas presentes.

Ziliotto hizo un poco de historia sobre el juico a la Corte. «Esta demanda se remite al 2007cuando Carlos Verna y el exministro Ernesto Franco (presente en el acto), que tiene que ver mucho con esto. La Corte falló en el 2018 y le dijo a las dos partes, Nación y Provincia, que se pongan de acuerdo en el monto. No nos pusimos de acuerdo en nada con el gobierno de Macri, menos si hablamos de federalismo», aseguró. «A fines de agosto, la Corte avaló la propuesta de definir el monto y han pasado menos de dos meses y estamos con el ministro diciendo esto es lo que nos corresponde, esto es de ustedes», remarcó.

Municipios y viviendas

Ziliotto anunció que enviará a la Legislatura el proyecto de ley para ratificar el convenio firmado con Nación que incluirá «la autorización para que el gobierno Provincial les transfiera a los municipios la parte que les corresponde y en efectivo». Además, dijo que La Pampa destinará el resto del dinero para la construcción de viviendas, a través del fideicomiso de administración que se creó por ley en su momento. «Vamos a poder fortalecer la política de vivienda en cada una de las 79 localidades, sin ningún tipo de discriminación gobierne quien gobierne, lejos o cerca de Santa Rosa, o pocos o muchos a la hora de votar», afirmó.

Para finalizar, el gobernador planteó: «esto es lo que nos diferencia como pampeanos, unidad para defender La Pampa, unidad para defender el desarrollo armónico de La Pampa, entender que el desarrollo pasa por la inversión pública, y la calidad de vida pasa por el rol activo del Estado, no hay fórmulas mágicas. Los convoco a seguir trabajando de la misma manera entre todos. Sabemos muy bien lo que tenemos que hacer para fortalecer el desarrollo de la provincia de La Pampa».

«Consolidar el federalismo»

A su turno, el ministro Sergio Massa saludó «este gesto de unidad en defensa de La Pampa, me permite ver a intendentes de distinto color político, atrás de una conquista de La Pampa».

Insistió: «Quiero felicitarlos a todos. A vos, Sergio, pero en tu nombre a cada pampeano y pampeana. En el principio de defender La Pampa lograron que el Estado nacional tuviera que reconocer que estos recursos eran de ustedes».

Dijo que «es un reclamo justo y es un gusto darle cumplimiento a esa palabra que se repite como consigna, pero no tanto en los hechos, que es el federalismo. Argentina necesita consolidar su proyecto federal para resolver asimetrías y consolidar arraigo y desarrollo en cada distrito, ciudad y pueblo del interior. El único secreto es la inversión pública donde no lo pueden enfrentar recursos provinciales o locales».

Massa afirmó que «si Dios y los argentinos deciden que desde el 10 de diciembre que tenga la función de gobernar, tengan la tranquilidad de saber que va a haber un presidente que entiende que el desarrollo depende del federalismo, de achicar asimetrías y generar igualdad de oportunidades para la educación y el desarrollo».

“Que cada pampeano y cada pampeana sepa que va a tener un presidente no sólo amigo de los dirigentes y gobernantes de La Pampa, sino amigo del principio del desarrollo federal como forma de crecer y como forma de consolidar definitivamente a la Argentina como un país no solamente extenso en territorio, sino sobre todas las cosas, extenso en crecimiento, generación de empleo, producción y sistemas educativos presentes a lo largo y a lo ancho del país”, agregó el ministro.

Sobre la devolución de los fondos, aseveró que “ese es un mérito de un gobernador hoy al que le toca ejecutar, pero de toda una comunidad que supo hacer valer el principio del federalismo como bandera y como defensa del derecho al desarrollo que tienen las provincias argentinas”.

El ministro, finalmente, elogió a Ziliotto: “con Sergio tenemos una gran relación, una amistad, pero a la hora de defender los intereses y la plata de La Pampa es insoportable, porque cuidar la plata y los intereses de cada uno de ustedes es lo más importante”.