La diputada provincial Agustina García propone declarar en emergencia el sistema educativo en La Pampa por el año 2020 y 2021. Además plantea enunciar de interés legislativo el proyecto que presentó el bloque de la Unión Cívica Radical (U.C.R.) en la Cámara de Diputados de la Nación que declara la emergencia del sistema educativo nacional en todos los niveles y modalidades para los ciclos del corriente año y el próximo.

Con 26 años, la alvearense Agustina García es la legisladora más joven de provincia y también, es estudiante universitaria por lo que remarcó que “la desigualdad educativa no es problema de algunos, es problema de todos y todas. Entender a la educación como esencial cambia el enfoque”. En su proyecto de resolución, la legisladora concibe que la fragmentación de la sociedad, el crecimiento de la pobreza, la marginalidad, la violencia y la imposibilidad de soñar con un futuro mejor se relacionan fuertemente con la educación.

La pandemia por el virus Covid-19, la suspensión de clases presenciales en muchos países y la digitalización del contenido escolar provocó que varios organismos colocaran la mirada en la organización de los sistemas educativos.

García parte del proyecto nacional de su partido político que propone declarar la emergencia del sistema educativo nacional en todos los niveles y modalidades para los ciclos de 2020 y 2021. Advierten que el problema no es nuevo pero a esta altura ya está por encima de la media anual histórica. El abandono a los sistemas educativos es una de las principales preocupaciones.

La diputada explicó que se trata de coordinar esfuerzos para que las escuelas atiendan, de modo prioritario, las necesidades de ese casi 60% de niños, niñas y adolescentes que antes de fin de año estarán viviendo en contextos de pobreza. “Muchos recursos ya están, pero dispersos o superpuestos. El mayor ejemplo de desjerarquización de la escuela fue la entrega -en algunos casos- de los cuadernillos de Nación a través de cadenas de supermercados. No podemos seguir a ciegas sin saber que pasa tras el telón” manifestó.

A su vez, García habló sobre la urgencia de la creación de un programa de becas de conectividad: “Lo venimos planteando hace tiempo, cada mes que pasa hay miles que se quedan afuera. 2 de cada 10 no tienen acceso a internet. 3 de cada 4 usan equipos compartidos, lo que supone menos tiempo de acceso”.

En este sentido, en mayo la diputada presentó un proyecto de resolución para que el ministro de Educación, Pablo Maccione, informe acerca de las medidas llevadas adelante a causa de la suspensión de clases en el sistema educativo provincial en el marco de la pandemia del coronavirus. “En nuestra provincia no tenemos datos objetivos ni oficiales de cuantas niñas, niños y adolescentes ‘concurren’ a las clases virtuales o qué medidas fueron tomadas para garantizar el derecho a la educación” completó.