Alerta por un caso humano sospechoso de Psitacosis en General Pico

Desde la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud se notificó de un caso sospechoso de psitacosis en una persona con residencia en General Pico, la cual presentó sintomatología compatible con la enfermedad, y fue internada con evolución favorable. Mientras que el ave rescatada también presentaba sintomatología y se enviaron muestras al Instituto Luis Pasteur de la Ciudad Autónoma de Bs. As. para su análisis.

La intervención del caso fue realizada en conjunto por personal de la Subdirección de Fauna de la Dirección General de Recursos Naturales del Ministerio de la Producción y de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa.

Desde la Mesa de Zoonosis Provincial se recuerda:

La Psitacosis es una enfermedad zoonótica que puede transmitirse de algunas aves (loros, cotorras, papagayos, canarios, jilgueros y palomas, entre otros) enfermas a las personas y su sospecha en ambos casos es de notificación obligatoria.

Esta enfermedad es causada por un tipo de bacteria llamada Chlamydia psittaci. El hombre contrae la enfermedad principalmente a través del contacto con aves enfermas, que eliminan la Chlamydia al medio ambiente a través de secreciones oculares, excrementos secos, secreciones respiratorias y polvo de las plumas. Estas secreciones al secarse permanecen en el aire y son aspiradas por las personas, que de esta forma se infectan. El contagio entre personas es muy raro.



Signos clínicos

En las personas: la psitacosis puede causar enfermedades graves (neumonía) y la muerte en seres humanos si no reciben tratamiento.

En general los síntomas son: fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, síntomas respiratorios como tos seca y catarro, dificultad para respirar.

En animales: las aves infectadas pueden presentarse con plumas erizadas, decaídas, con pérdida del apetito y pérdida de peso, conjuntivitis, diarrea, dificultad respiratoria o muerte.



Medidas de prevención

Las personas que estuvieron en contacto con alguna de estas aves y presentan sintomatología consultar al Centro de Salud más cercano.

No capturar aves silvestres ni comprarlas en la calle a vendedores ambulantes o por redes sociales.

Alimentar las aves correctamente y mantener las jaulas limpias. Respetar el espacio vital de cada ave, no se las debe hacinar.

No introducir aves recientemente capturadas o compradas sin certificado sanitario en jaulas donde ya hay otras aves.

No liberar las aves enfermas.

Si aparecen aves muertas se recomienda no tirarlas y dar aviso a la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud, al área de Zoonosis de la Dirección de Ganadería o a la Dirección de Recursos Naturales del Ministerio de la Producción.

La venta de Animales Silvestres sin Certificado de Origen, o sea, que no pertenezcan a un criadero habilitado, está prohibida por la Ley Nº 1194 de “Conservación de la Fauna Silvestre”, las aves de la familia Psitacidae (Loros, cotorras) son las especies más comercializadas en el “Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre” .



Ante cualquier consulta comunicarse con:

Ministerio de Salud :Medio Ambiente y Zoonosis (02954-452621, medioambientelp@hotmail.com)

Ministerio de la Producción: Fauna (02954 – 292409, faunarecursosnaturales@gmail.com) Zoonosis: (02954 – 452634, zoonosisganaderia@lapampa.gob.ar )