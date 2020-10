“Argentina Hace” en Agustoni: “Iluminación y revalorización de la Plaza Central”

““Iluminación y revalorización de la Plaza Central”, así es el nombre del proyecto en el cual estamos trabajando dentro del programa “Argentina Hace”, un programa nacional, que ya hace un tiempo se terminó de presentar, tuvo sus distintas correcciones, se presenta en una plataforma que a medida que se van avanzando con las correcciones se va subiendo el resultado”, explicó Federico Bogarín, presidente de la Comisión de Fomento de Agustoni.

“Nosotros ahora estamos en el nivel 4 y con las últimas correcciones que se hicieron, pasamos al último nivel, que en principio lo que dijo la arquitecta, que tenemos trabajando, ya estaríamos terminando con toda la presentación y se habla de que en noviembre ya estarían haciendo el desembolso y poder empezar a iluminar toda la Plaza Central y hacer veredas en alguna de las partes, colocar dentro reflectores y tomacorriente para hacer ferias en el futuro”, añadió.

“De hecho, el pasado fin de semana hicimos la primera feria de emprendedores locales que estuvo muy linda porque se presentaron varios expositores, la verdad que uno se queda sorprendido hay muchos, la idea es hacer otra en noviembre para el Día de la Tradición, esta vez se hizo un fin de semana antes del Día de la Madre, con el motivo que la gente vaya y vea las cosas que hacen los expositores, poder encargar o comprar algún presente, se hizo siempre respetando el protocolo, con el distanciamiento, al aire libre”, contó Bogarín.

“Se hizo en la calle San Martín frente a la radio local y los chicos transmitieron en vivo por streaming y a su vez se podía escuchar con los parlantes hacia el exterior, luego estuvo Sebastián, el encargado del coro, quienes hicieron su primer presentación, la gente trajo su mate entre familia, todo con barbijo hasta los chicos, y algo que estábamos hablando que se rescataba fue que cuando se levantaron todos, no hubo que levantar ningún papel, todo muy limpito, la gente muy prolija, que bueno es algo que se ve siempre, cuando uno recorre el pueblo se ve la prolijidad que tiene que el mismo vecino, no andan ensuciando, y eso a mí me encanta, así que muy contento con el evento”, subrayó el jefe comunal en contacto con Agencia News.

“Era una prueba piloto es el primer evento desde marzo, nosotros en verano hacíamos Sábados Culturales que son peñas nocturnas y este año con el tema de la pandemia no hicimos ningún evento y este era el primer evento, se tomaron todos los recaudos para que no pase nada, que todos usen barbijo, que asistiera la gente pueblo, no gente de afuera porque acá dentro de todo estamos manteniendo el estatus sanitario y la idea era para los expositores de pueblo y los vecinos del pueblo, la verdad todos quedaron muy contentos con muy buenos comentarios y muy agradecidos por todo eso”, dijo Federico Bogarín .