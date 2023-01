El Provincial de Fútbol “Néstor Doroni/Mario Ayala” tiene su fixture

Organizada por la Subsecretaría de Deportes, Recreación y Turismo del Ministerio de Desarrollo Social, y con la participación de jugadores de todos los clubes participantes, se llevó a cabo esta tarde la presentación oficial del certamen que comenzará el último fin de semana de enero y definirá al campeón pampeano 2023.

El subsecretario Ceferino Almudévar definió al certamen como “uno de los eventos deportivos más importantes que tenemos en la provincial. Es un torneo que año a año ha venido creciendo y por eso genera una gran expectativa en toda la geografía provincial. Venimos de un años 2022 en el que trascendimos las barreras de la provincia con muchos logros a nivel deportivo, como los títulos de campeón de los Juegos ParaEPADE en Chubut y los EPADE en Santa Cruz y el podio en Araucanía».

“Estos logros –continuó- es fruto de lo que realizan los dirigentes, los entrenadores, y los deportistas, con un Gobierno que acompaña a estas manifestaciones. Las copas se cimentan y fomentan con toda la familia del deporte de La Pampa, y para eso tenemos que hacer un trabajo inmenso en el deporte social y el federado, mancomunado con el trabajo de los dirigentes y la capacitación de los entrenadores”.

Reveló que el Provincial es observado desde distintas provincias de la Patagonia por su nivel y participación y que en ese marco “el Gobierno Provincial apoya fuertemente porque es indispensable”.

Más adelante, hizo un reconocimiento –se entregaron plaquetas a los familiares- a la memoria de Mario Ayala y Néstor Doroni cuyos nombres llevará el torneo. «Fueron dos entrañables jugadores que hicieron mucho por este deporte en La Pampa y a los que de esta manera mantenemos presentes, porque también es algo que genera felicidad en el ambiente del fútbol”.

Finalmente, pidió “que los dirigentes sigan engrandeciendo a los clubes, a los jugadores que se diviertan aunque sé que es difícil con tanto en juego y al público que acompañe. Si se conjugan estos tres factores, más el trabajo del Ente, estoy seguro que vamos a vivir una fiesta grandísima este verano, porque el Provincial es nuestro Mundial”.

Grupos

Zona A: Costa Brava, Deportivo Mac Allister, Racing de Castex, e independiente de Doblas.

Zona B: Unión Deportiva Bernasconi, Ferro de Alvear, Unión de General Campos, y All Boys de Trenel.

Zona C: Alvear FBC, Deportivo Winifreda, Estudiantil de Castex, y Belgrano.

Zona D: All Boys, Juventud Regional, Pampero de Guatraché, y Cultura Integral.

La primera fecha

Zona A: Costa Brava – Deportivo Mac Allister; Racing – Indpendiente de Doblas

Zona B: UD Bernasconi – Ferro de Alvear; Unión de Campos – All Boys de Trenel.

Zona C: Alvear FBC – Deportivo Winifreda; Estudiantil – Belgrano.

Zona D: All Boys – Juventud Regional; Pampero – Cultura Integral.

Preliminar

También se oficializaron los duelos del Provincial de la categoría Preliminar que se jugará los días sábado. Los choques serán Juventud Regional – Mac Allister; Racing de Castex – Santa Rosa; Sportivo Realicó – All Boys; Estudiantil de Castex – Unión de Campos; La Barranca – Sportivo Independiente; Deportivo Alpachiri – Ferro de Pico; Winifreda – Alvear FBC y Guardia del Monte – Costa Brava.