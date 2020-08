En el Día de la Policía Ziliotto anunció una Ley de Seguridad Ciudadana

Durante la celebración del 134° Aniversario de la Policía de La Pampa, el gobernador Sergio Ziliotto anunció que el Gobierno provincial trabaja en la redacción de una ley única de Seguridad Ciudadana que reemplace las normas jurídicas de facto hoy vigentes. Destacó el prestigio de la institución, e indicó que se avanza en dar más profesionalidad a la fuerza. Ademàs advirtió que “no vamos a tolerar excesos policiales, pero vamos a defender a la familia policial ante la falta de respeto, el destrato, el agravio, el atropello de aquellos que piensan que están un escalón más arriba desde lo social, desde lo económico o desde lo político”. El acto se llevó a cabo en la Escuela de Policía y contó con la presencia del ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, el Jefe de Policía, Héctor Lara y el Subjefe, René Ángel Bossio, entre otros integrantes de la fuerza.

Ziliotto expresó su orgullo por poder compartir la celebración de “una institución de la democracia, insertada en la vida institucional de la provincia de La Pampa”, y valoró el rol de toda la fuerza policial “en el marco de una pandemia invisible, inesperada y agresiva”.

Reconoció a todos los policías pampeanos “que no distinguen si es de día, de noche; semana o mes” para cumplir su labor que los ha llevado a “dejar mucho tiempo la familia de lado, para asumir el control no sólo de la seguridad, sino para cuidar la salud de los pampeanos”.

Subrayó el “prestigio que la institución policial tiene entre los pampeanos y en muchos casos la envidia fuera de los límites provinciales. Históricamente ha sido reconocido el rol presente, eficiente y democrático de nuestra policía y por eso no debemos conformarnos, sino que es necesario dar mayores respuestas ante escenarios difíciles, no solo en coyuntura, sino también en el avance de las relaciones humanas, el avance del delito y de la tecnificación del delito”.

“No vamos a tolerar excesos, pero tampoco agravios”

El mandatario subrayó que “como lo hacemos desde el primer día de la gestión no vamos a tolerar ningún exceso policial. Lo hemos demostrado, ante cada denuncia, ante cada duda hemos dado intervención a los procedimientos internos que tiene la fuerza policial, poniendo en conocimiento de la justicia cuando hay que investigar la conducta de un policía”.

A párrafo seguido destacó que al Gobierno provincial “no le va a temblar la mano para defenderlos ante la falta de respeto, el destrato, el agravio, el atropello de aquellos integrantes de la sociedad que piensan que están un escalón más arriba desde lo social, desde lo económico o desde lo político”.

“Entre todos vamos a evitar que haya una mala policía dentro de esta institución histórica, pero también vamos a exigir que la relación ciudadano-policía sea en el marco del respeto, de la institucionalidad, del derecho y por supuesto el respeto a los derechos humanos”.

Ley de seguridad ciudadana

Indicó que para “estar a la altura de los avances de las relaciones humanas, la tecnología y los tiempos que vivimos, estamos modificando las dos normativas que hoy rigen la vida policial: la Ley Orgánica de la Policía y la Ley que legisla acerca del personal policial”.

En este sentido anunció que se está “trabajando en un texto único, una Ley de Seguridad Ciudadana en la que no solo hemos involucrado a los mejores cuerpos profesionales del Estado provincial, sino que también lo estamos trabajando con el Gobierno nacional y las organizaciones de la sociedad civil, a las que les hemos pedido su aporte”.

Nuevos móviles y capacitación

También anunció la licitación para la compra de 40 nuevos móviles para delegaciones de toda la Provincia, que permitirán “darles mayores herramientas para puedan llevar adelante su tarea”.

“Así como pregonamos un Estado presente y eficiente, también queremos una fuerza policial cada día más profesionalizada y eficiente”, destacó.

En cuanto a la formación de las fuerzas policiales informó que “se incorporará más capacitación y avanzamos en duplicar el tiempo de formación de los agentes de policía ingresantes, de los suboficiales, porque sabemos que ahí está la gran herramienta que les tenemos que dar para luchar contra el delito”.

Conceptos del Jefe de Policía

El titular de la fuerza policial provincial, Héctor Lara, destacó el permanente apoyo que tenido desde el inicio de la gestión y la colaboración irrestricta de los demás organismos que componen el Gobierno, “del cual nos sentimos parte activa, respetados y respaldados”.

Expresó que la seguridad “no es materia exclusiva de la Policía, sino que la hacemos entre todos” y recordó que desde los inicios de la institución “muchos hombres y mujeres han hecho de esta profesión su vida”.

Valoró el rol de la mujer policía que “no ha tenido reparos en sumarse a un trabajo complejo, haciéndolo con mucha vocación y un aporte significativo”.

Lara reconoció la capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos y las nuevas estrategias que impuso la pandemia, donde la Policía no sólo cumple tareas de seguridad, sino que vela por la salud de los pampeanos.

Finalmente destacó el esfuerzo y el compromiso de “los suboficiales y agentes que diariamente patrullan las calles, caminos o pasan horas en las rutas” y enfatizó que el mayor logro es “contribuir en el cuidado de nuestros prójimos”.