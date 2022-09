Familias de Caleufú y Arata recibieron sus viviendas del Plan “Mi Casa”

Caleufú y Arata fueron escenarios en la mañana de hoy para la entrega de viviendas construidas a través del Plan “Mi Casa 1”. En la primera de ellas se trató de diez familias que recibieron las llaves de su casa, en tanto en Arata seis fueron las beneficiadas que acceden a concretar el sueño del techo propio.

Este Plan es financiado por el Gobierno provincial que aporta la totalidad de los fondos para la construcción y ejecutado por los municipios y Comisiones de Fomento quienes se encargan de la construcción y de la adjudicación de las unidades.

En ambas entregas estuvieron presentes autoridades provinciales encabezadas por los ministros de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger, y de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo; el presidente del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV), Jorge Lezcano: el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton; las gerentas del organismo, Erica Riboyra y Romina Montes de Oca; el diputado nacional Hernán Pérez Araujo y autoridades de cada una de las comunas en donde fueron entregadas las unidades habitacionales.

Lezcano

El titular del IPAV fue el encargado de hablar a los presentes en nombre del Gobierno provincial que, en primer lugar, acercó “el saludo afectuoso del gobernador Sergio Ziliotto”, para cada una de las comunidades y rescató una palabra de una de las adjudicatarias: “Bendición y efectivamente tener la vivienda propia, generar su espacio familiar e integrarse a la comunidad es más sencillo desde un lugar propio, sin tener que estar padeciendo dificultades”.

“Dignificar e imponer la justicia social, son objetivos en los que trabajar desde el Estado, pero también saber comunicar. Y como dice el Gobernador, cada vez que tenemos la oportunidad de dirigirnos a los pampeanos y pampeanas nos recomienda que rindamos cuenta. Y esto de entregar una llave de una vivienda es rendir cuentas con hechos reales”.

Enfatizó en que “no importa el nombre del Programa por el cual se acceda a la vivienda, pero sí recordar que cuando el peronismo dejó la política de Estado hace un mandato nacional atrás, la vivienda no fue la prioridad y desapareció de un presupuesto nacional y a esta Provincia no llegaron casas. En ese momento, hubo otro Gobernador pampeano, el ingeniero Carlos Verna, que apostó a un Plan provincial. Después recuperamos el Gobierno nacional y además Ziliotto en el medio de la pandemia aumentó el presupuesto para este Plan, mientras recuperábamos el cupo de nación”.

También, Lezcano habló de la “responsabilidad que forma parte de los adjudicatarios y adjudicatarias, no simpática pero que hay que cumplirla porque la vivienda social tiene que ver con la responsabilidad de todos. Hay que pagar la cuota, porque eso permite que se sigue armando el circuito solidario para que se hagan más casas. En La Pampa tenemos la seriedad de los adjudicatarios que nos permitió días atrás anunciar un plan nuevo de 495 viviendas. Esto es darle dignidad a las familias, por eso les deseamos que disfruten de sus viviendas y construyan en ese lugar el hogar que cada uno de ustedes merece”.



Caleufú

En Caleufú se entregaron diez viviendas y las palabras de la autoridad municipal estuvieron a cargo del viceintendente Roberto Alemany quien leyó un texto enviado por el intendente Oscar Baras quien no pudo estar en la jornada de este miércoles: “Compromisos asumidos con anterioridad no me permiten estar hoy presente, siento una gran tristeza por no poder darle un abrazo a estas 10 familias, que prácticamente he visto nacer. Pero quiero agradecer profundamente al gobernador de la provincia Sergio Ziliotto y a todo el Gobierno provincial por permitir un trabajo en conjunto y hacer realidad este tipo de obras. Quiero a la vez felicitarlo por ser parte de este Gobierno que construye sueños colectivos pero también los concreta. A los beneficiarios y beneficiarias un saludo muy especial, disfruten de la vivienda, que seguramente consolidará el grupo familiar y ayudará a hacer posible este sueño para otra familia de Caleufú. Un fuerte abrazo afectuoso”.

En nombre de las personas adjudicatarias, habló Dalma Rodríguez quien dijo “hoy es un día especial para nosotros, queremos agradecer a las autoridades el inmenso gesto de tenernos en cuenta para poder cumplir el sueño de la casa propia. ¿Qué decir ante esta bendición recibida? las palabras de agradecimiento no alcanzan, la alegría y emoción de nuestros hijos al recibir esta noticia es inexplicable. Los sentimientos son muchos, hasta hubo y hay lágrimas, lágrimas de satisfacción. Hoy llegó lo que tanto soñamos y veíamos tan lejano, en representación de las 10 familias adjudicatarias nos comprometemos a cumplir con las pautas establecidas para que el pueblo pueda seguir creciendo habitacionalmente. Vaya nuevamente nuestro agradecimiento al señor gobernador Sergio Ziliotto, al presidente del IPAV Jorge Lezcano y al señor intendente municipal Oscar Baras”.



Arata

En tanto, en Arata fueron entregadas seis viviendas en las que además se entregó un cuadro del artista local Jorge Carnelutti para cada una de ellas. El intendente local Henso Sosa agradeció al gobernador Sergio Ziliotto por el apoyo constante y expresó su satisfacción “por darle solución a seis familias tan jóvenes de nuestra localidad. Estas las sumamos a las otras seis entregadas anteriormente que nos permite ir dando solución a las familias para que tengan su propio techo. Ello permite que cada uno de ustedes echen raíces aquí y que Arata crezca para ser uno de los mejores pueblos de la Provincia. Cada uno de ustedes debe sentir un compromiso con su pueblo trabajando por la comunidad para ser una localidad pujante. Felicidades y una feliz vida para cada uno de ustedes”.

Noelia Rodríguez, adjudicataria, agradeció a “los gobiernos provincial y municipal que nos permiten cumplir este sueño. Es difícil poner en palabras nuestra emoción porque hoy concretamos el proyecto tan importante para una familia como acceder al techo. Hoy también empezamos a formar parte de un barrio para que nuestros hijos crezcan allí. Imaginar un hogar hoy deja de ser un sueño y se convierte en realidad. Nos queda cumplir con la cuota para que otras familias puedan sentir la misma alegría que hoy sentimos nosotros al realizar nuestra última mudanza”.