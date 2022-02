Familias de La Maruja recibieron sus viviendas del Plan “Mi Casa”

La localidad de La Maruja fue el escenario en donde cinco familias recibieron las llaves de sus flamantes viviendas construidas a través del Plan Provincial “Mi Casa 1”.

Este Plan es financiado por el Gobierno provincial que aporta la totalidad de los fondos para la construcción y ejecutado por los municipios y Comisiones De Fomento quienes se encargan de la construcción y de la adjudicación de las unidades.

Llegaron hasta la citada localidad para cumplir con la entrega, el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPAV), Jorge Lezcano; el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, el diputado nacional Hernán Pérez Araujo y la gerenta de Planificación y Adjudicación del IPAV, Erica Riboyra, quienes acompañaron al intendente local, Gustavo Cein.



Lezcano

En primer lugar, Lezcano acercó “el saludo del señor gobernador que como ustedes verán en las noticias siempre está muy ocupado en los intereses de la provincia de La Pampa y cómo llegan soluciones a todos los pampeanos y pampeanas”.

Recordó que “el Plan “Mi Casa” vino a solucionar solo un grave problema que teníamos los pampeanos cuando un gobierno nacional nos condenó a que no hubiese equidad como es construir una familia bajo un techo digno, en una comunidad organizada. Entonces el exgobernador Carlos Verna, ideó este programa que luego continuó ZIliotto con la decisión superadora de aportar la totalidad de los fondos para que los intendentes sigan construyendo viviendas”.

Lezcano remarcó que este Plan “además genera trabajo genuino y movimiento económico local. Seguro que en estas casas trabajaron quince personas y hubo compras a proveedores en el pueblo. Entonces, no es solamente el techo, es también trabajo y la recuperación económica”.

El titular del IPAV dijo que “Ziliotto se comprometió en campaña a que la vivienda fuera uno de los ejes prioritario y estamos cumpliendo esa palabra. Estamos trabajando además con Nación que nos ha otorgado un cupo muy importante que nos permite decir: en cada localidad, casa que se termina, otra casa que se construye”.

Adelantó que “en La Maruja se va a comenzar con la construcción de otras ocho viviendas en cuanto esté lista la documentación” y luego de volver a felicitar a las personas adjudicatarias les pidió “el compromiso de la cuota y que quien recibe la vivienda social sepa que el pago es una cuestión solidaria y no económica, para darle la nueva posibilidad de acceder a su casa al que está esperando. Y con eso no sólo construimos un techo, como dije, una familia, una comunidad, también damos trabajo”, culminó.



Intendente

El intendente de La Maruja, Gustavo Cein, mostró la “profunda emoción que nos invade por estar hoy en este acto de entrega, por el tiempo que llevamos sin tener un momento así en la localidad”.

Expresó que “son cinco soluciones habitacionales a familias que han esperado mucho tiempo y que hoy van a tener su techo propio. Como estuvo la responsabilidad de todo el Gobierno provincial para construirla, les pido a ustedes la de cuidarla y la del pago de las cuotas que es importante para que este programa persista y más vecinos, no solo de La Maruja sino de toda La Pampa puedan seguir llegando a estas soluciones habitacionales”.

“Disfruten y seguramente vamos a seguir construyendo y vamos a seguir entregando viviendas. Les agradezco en nombre del todo pueblo La Maruja y que ese agradecimiento le llegue al gobernador Sergio Ziliotto por este acompañamiento que venimos sintiéndolo todos los días de esta gestión. Muchísimas gracias a todos ustedes”, cerró el intendente.