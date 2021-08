Gobierno y empresa prestadora trabajan para mejorar la conectividad en Ceballos

Fernando Bono, intendente de Ceballos, destacó la importancia del trabajo conjunto con el Ministerio de Conectividad y Modernización, la empresa EMPATEL y demás áreas del Gobierno de La Pampa, que permiten llegar con soluciones a la comunidad.

Lo hizo en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, hablando sobre la reciente visita de autoridades provinciales y de la prestadora Claro que permitirá llegar a una solución en el futuro para los problemas de comunicación telefónica que tiene la localidad.

Por la empresa EMPATEL asistió su titular, Andrés Zulueta, acompañado de funcionarios y técnicos de la empresa Aguas del Colorado y del Ministerio de Conectividad y Modernización.

El jefe comunal sostuvo que “la reunión conjunta era parte de un trabajo mancomunado con el ministro (de Conectividad y Modernización) Antonio Curciarello” y, al respecto, agradeció la presencia de los visitantes, “porque que vengan del área comercial y técnica de la empresa de telefonía celular a un pueblo tan chico como Ceballos para ver la problemática que tenemos con respecto al servicio desde hace años, es un paso muy importante hacia una futura solución. Uno está predispuesto a trabajar con ellos, se fueron con una imagen muy buena y dejándonos ideas de qué se puede hacer”.

Admitió que “es un problema que no se va a solucionar de manera inmediata pero el que vinieran a ver de qué se trata es el primer paso y muy importante”, reiteró y añadió que “desde el municipio pusimos nuestra mayor predisposición. A veces el vecino viene a reclamarnos la conectividad y uno no sabe a quién reclamar. Como intendente quiero que la zona urbana y rural tenga un mejor servicio. El lograr que una empresa ponga una antena sería algo histórico para nuestro pueblo”, puntualizó.



Obras públicas

Por otra parte Bono dio cuenta de varios proyectos postergados por la situación pandémica,»que nos afectó a todos ya que no queríamos ingresar gente o empresas de afuera hasta no saber bien como seguía esta historia de la COVID, pero de a poco vamos retomando la actividad”.

Indicó que “estamos acopiando tosca para hacer unas 25 cuadras de asfalto lo que significaría asfaltar todo el pueblo. En los próximos días presentaremos ante el Concejo Deliberante el proyecto para la construcción de lo que falta de cordón cuneta y vamos a construir la bicisenda de hormigón contra el asfalto del acceso”.



Promesa cumplida

Comentó que “cuando vino el gobernador, Sergio Ziliotto, prometió el nuevo asfalto para el acceso, la promesa se cumplió y hoy es una realidad, a quien le agradezco en nombre de toda la comunidad”, afirmó.

También se cambió toda la luminaria antigua por el sistema led tanto en la ruta provincial, en el acceso y ahora se está haciendo dentro del pueblo. Otra de las obras realizadas fue agrandar en unos 800 metros el preensamblado con columnas nuevas.

El jefe comunal informó que “se presentó el proyecto en el IPAV para hacer 4 (cuatro) viviendas” y destacó que “en los próximos días vamos a recibir una nueva ambulancia 0 KM comprada por el municipio”. También aseguró que se va a hacer el nuevo destacamento policial aprovechando el edificio actual y se construirá la casa de servicio, “en un trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad y Jefatura de Policía, por administración”.

Aseguró que “siempre que hemos necesitado el Gobierno provincial a través de la Secretaría de Asuntos Municipales estuvieron presentes, y hay varios temas conversados con Rogelio “Kelo” Schanton con quien estamos siempre en contacto”, concluyó.