Hilario Lagos festejó el 112 aniversario con actividades culturales y musicales

El festejo de los 112 años de vida fue el motivo para que la comunidad de Hilario Lagos tuviera dos días de actividades culturales y musicales con una importante asistencia de público que se deleitó con los espectáculos hasta altas horas del sábado a la noche y que continuaron el domingo en la plaza principal.

El Gobierno provincial estuvo presente a través de distintas autoridades, legisladores y legisladoras, para acompañar en el acto al intendente municipal, Marcelo Achaval. El día sábado el inicio fue un desfile frente al municipio en las últimas horas del día donde se pudo observar la combi cero kilómetro recientemente adquirida como así también el móvil policial también cero kilómetro y para el cierre del desfile lo hicieron agrupaciones tradicionalistas locales, zonales y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Con posterioridad todo se trasladó al predio del Club Social Aguas Buenas donde con una muy importante presencia de público se desarrolló el espectáculo musical y humorístico.



El domingo por la mañana, ya cercano el medio día se procedió a la realización del acto oficial oportunidad en la que se trasladó una gran bandera Argentina desde la Municipalidad hasta el mástil ubicado en la plaza para luego escuchar las palabras del intendente municipal Marcelo Achaval y el ministro de Seguridad Horacio di Nápoli con un cierre a toda música por parte de la Banda Capitán Tocagni, del Regimiento 6 de la localidad de Toay.

Conceptos del ministro de Seguridad

Mencionó que “en este acto veo muchas generaciones presentes, nuestras personas mayores que para mí siguen siendo nuestros abuelos y abuelas, mamá, papá, adolescentes y niños que forman parte de esta localidad y a mi me honra mucho estar acá como lo hice el año pasado”.

Explicó que “a veces uno no cuenta con el tiempo suficiente para venir más seguido y disfrutar de la tranquilidad con que se vive en pueblos como Hilario Lagos, porque quienes venimos de localidades grandes donde es difícil llevar la seguridad adelante llegar a un lugar como este es satisfactorio”.

Felicitó a la gente “al ver la tranquilidad que tienen en su pueblo tiene un valor que, como dicen por ahí, cotiza en bolsa sepan que lo tienen que mantener, que tienen que seguir adelante y nosotros tenemos que seguir apostando a estos adolescentes que con gran orgullo llevaban nuestro pabellón nacional y debemos estar orgullosos de ellos porque son el futuro que van a seguir forjando todas estas localidades de la provincia de La Pampa”.

Dirigiendose al intendente municipal dijo “quiero felicitarte porque se lo que te preocupas y ocupas de tu pueblo, sepan ustedes que el intendente va muy seguido a Santa Rosa a gestionar y vuelvo a decirlo por esto de que nosotros a veces no contamos con el tiempo suficiente para venir a los pueblos”.



Añadió que Marcelo Achaval “es una persona de mucha educación que siempre está forjando y peleando por esta localidad, por Hilario Lagos. Te felicito por tu honradez, por la dignidad con la que llevás adelante esta localidad y deseo que sigas así” y aseguró que “nosotros mientras estemos vamos a seguir acompañándote, que no te quepa ninguna duda y a ustedes vecinos y vecinas les digo que siempre vamos a estar, no nos interesa sin son localidades chicas o grandes, a mí me honra muchísimo ver a las familias que siguen apostando por su pueblo, al ministro de Seguridad lo van a encontrar siempre trabajando en cualquier lado de la Provincia”.



Rogelio Schanton, secretario de Asuntos Municipales, aseguró que “es un gusto venir a una localidad como Aguas Buenas-Hilario Lagos, nos pone contento y nos enorgullece verla crecer como lo está haciendo. Estos pueblos que se crearon alrededor del tren y en el día de hoy seguramente quienes peinamos canas tendremos tantos recuerdos y tantas historias y tantos personajes”. Recordó que “ese tren que pasaba desde Buenos Aires a Mendoza ha dejado en cada casa, en cada habitante una historia que seguramente hoy sale a la luz”.

Puntualizó que “el gobernador Sergio Ziliotto siempre nos encomienda a quienes trabajamos en el gobierno estar en conjunto con los intendentes e intendentas para lograr los anhelos de cada pueblo. Para el señor gobernador Sergio Ziliotto no hay pueblos grandes ni chicos, es que cada habitante se sienta orgullosos de vivir en esta tierra. Es por ello que acompañamos y trabajamos en conjunto”.

Recordó a un amigo y reconocido habitante mencionando que “permítame Hilario Lagos decir algo para alguien que seguramente desde algún lado nos está mirando, es una pena que Carlitos Pessio hoy no esté entre nosotros, lo siento en el alma y sé que ustedes también” y finalizó pidiendo que “disfruten esta fiesta que no es casualidad, es fruto del trabajo de todos y todas, hace un año y medio estábamos sin poder reunirnos y hoy es una alegría enorme poder disfrutar de esta fiesta con ustedes”, concluyó.

Palabras del intendente

Marcelo Daniel Achaval consideró que “fue un festejo por este 112º aniversario como lo esperábamos que colmó nuestras expectativas. Si bien las actividades comenzaron en el día sábado nosotros veníamos trabajando muchísimo tiempo antes en la organización, en juntar la cantidad y calidad de artistas que se pudo disfrutar sobre el escenario y en el acto oficial la participación de la banda militar del Regimiento de Toay, el izamiento del pabellón nacional que siempre nos emociona cundo la vemos flamear en el mástil central de nuestro pueblo”.

Resaltó que “el acompañamiento del gobierno de la provincia es constante, cada vez que nos ven allá y por cierto nos ven seguido, estamos permanentemente en contacto solicitando cosas para nuestro querido pueblo Hilario Lagos y que mejore día a día y que podamos vivir todos en una comunidad que nos de orgullo pertenecer”.

Consideró que “para que se cumpla todo lo que soñamos hay que andar mucho, trabajar fuerte y gestionar pero con un Gobierno provincial que te apoya, con una policía que realmente cumple y trabaja codo a codo con el municipio se hace todo mucho más fácil”.

Reiteró que “hay que gestionar para lograr tener por ejemplo una nueva combi cero kilómetro, el destacamento policial una camioneta patrulla cero kilómetro y eso se hace fácil cuando el Gobierno y el personal municipal acompaña, hay una colaboración permanente para todo lo que se necesite. Es un orgullo poder trabajar así”, concluyó.