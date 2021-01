La pandemia no acalló voces ni detuvo acciones en Cultura

Este año complejo obligó a replantear las acciones propuestas. Se trabajó articuladamente con las áreas del Ministerio de Cultura de la Nación, los Institutos Nacionales (INAMU, INT, INCAA), el canal público provincial, las asociaciones y colectivos de artistas, los Ministerios integrantes del Consejo Provincial del Aborigen, las comunidades de pueblos originarios, los intendentes y las áreas de Cultura de las localidades de la Provincia.Antes del 20 de marzo y previo al Decreto de Aislamiento Social Preventivo ante la pandemia de COVID se alcanzaron a hacer algunas actividades presenciales de vital importancia porque marcan el rumbo de políticas públicas.

A principio de año el Centro Cultural Medasur se vistió de música en la Pre Feria de la Música (actividad que en su versión central iba a producirse en noviembre y fue suspendida). Con el apoyo del Instituto Nacional de la Música y la presencia de su presidente Diego Boris, más el acompañamiento de las asociaciones de músicos pampeanos, hubo talleres, charlas, presentaciones de luthiers, muestras de sellos discográficos, productoras, pantallas en los jardines con reproducción de videos de artistas pampeanos y un cierre musical a cargo de la agrupación de músicas MAPU.

En febrero y marzo se seleccionaron y pagaron los dieciséis proyectos provinciales ganadores de la Convocatoria Para Proyectos Artísticos Musicales – La Pampa 2020.

Durante enero y febrero el Centro de Artes fue sede de capacitaciones en música y en danza en conjunto con la Asociación Pampeana de Danza.

A principios de marzo se desarrolló en el Centro Cultural Medasur el 3° Encuentro Patagónico de Patrimonio Cultural Inmaterial y el 2° Encuentro Patagónico de tejedoras tradicionales “La trama común”, en ese marco se comunicó la declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de La Pampa sobre los conocimientos vinculados al tejido tradicional, fruto de una larga conversación/investigación con las tejedoras para determinar los puntos de la declaratoria. Esta acción es inédita en el país y se propuso avanzar en el trabajo para poder hacer una declaratoria regional.

También junto a la Secretaría de la Mujer se propuso “La Pampa con Nombre de Mujer 2020”, adhiriendo la gran mayoría de las localidades con diversas actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Charlas de concientización sobre violencia de género, talleres, clases de yoga y gimnasia aeróbica. Y un día para visibilizar a las mujeres como protagonistas en la construcción social, política e institucional de los pueblos, y también en la construcción de su devenir cotidiano, con el objetivo de reivindicar y visibilizar sus labores, ejercicio de sus profesiones, conquistas y tantas luchas que permitieron adquirir nuevos derechos.

“Si bien tuvimos que frenar las actividades de nuestros Museos, pudimos hacer el homenaje a Olga Orozco con un número reducido de participantes y una gran movida por streaming en redes sociales, con fuerte presencia de su figura en la 4ta. Edición virtual de la Feria Provincial del Libro”, expresó la secretaria de Cultura, Adriana Maggio. También hubo homenajes en diarios nacionales, se sumó el Museo Malba y hasta Google celebró el aniversario de su nacimiento con un doodle.

Atención a los sectores culturales

Una de las primeras preocupaciones fue la de contener la difícil situación de los artistas de las más diversas disciplinas y la necesidad de la presencia del Estado en este contexto. La Secretaría de Cultura del Gobierno de La Pampa consciente de la situación sanitaria de emergencia y sabedores de que el sector artístico y cultural en general (artistas, gestores culturales, talleristas de disciplinas artísticas, bibliotecarios, patrimonialistas, emprendedores de industrias creativas, técnicos, espacios culturales) eran los afectados directos, trabajó en el rediseño de políticas que contuvieran por un lado, la emergencia de aquellos trabajadores que hacen de la cultura su sustento, y por el otro, para que no se detenga la producción ni se cierren espacios valiosos para la circulación del arte y la cultura.

Para ello implementó varias líneas de acción: Gestión de Ayudas ante el Ministerio de Cultura de la Nación y sus institutos específicos: INAMU (música), INT (teatro), INCAA (cine), CONABIP (bibliotecas populares); y ante el Consejo Federal de Cultura. Propuestas alternativas de programas on line y funciones sin público. Apoyo a los talleres / talleristas de los municipios intensificando la relación con las municipalidades con asesoramiento, soportes educativos y asistencia financiera.



El Futuro es Hoy: jóvenes y adultos mayores

La idea fue hacer una movida que incorporara la mayor cantidad posible de niños, de jóvenes y de adultos mayores. “Nos inspiramos en los Juegos Culturales Evita y planteamos este programa para volver a encontrarnos, para seguir sosteniendo las disciplinas artísticas y el crecimiento de los juegos culturales, que año a año generan mayor participación y aprendizaje”.

El Futuro es Hoy contempló una variedad de disciplinas (danza, teatro, fotografía, video minuto, poesía, cuento, dibujo, pintura, collages, maquetas, canto solista y grupal), que durante el proceso de producción y creación fueron acompañadas con capacitaciones de talleristas, especialmente convocados por la Secretaría de Cultura. Participaron niños desde los 6 años, adolescentes y adultos mayores a partir de los 60 años



Ente Patagonia Cultura: La Pampa preside

Con el Ente Patagonia de Cultura se gestionaron becas y convenios por más de 2 millones de pesos para generar una web, una plataforma para linkear todas las tiendas de arte de la Patagonia, generando interacción entre artistas, entre otros. En marzo se espera realizar la segunda feria patagónica del libro.

El Ente Patagonia Cultura se conformó en la gestión anterior para tener una fuerza regional. No existían antecedentes de un Ente Cultural en la Patagonia. Se fue haciendo con las demás provincias. Hay un ámbito que es el Consejo Federal de Cultura en donde se gestionan fondos para proyectos provinciales y regionales.



4ta. Feria Provincial del Libro – virtual

La 4ta. Feria del libro fue un nuevo desafío. “Veníamos de una feria provincial de 15 mil personas presenciales, con mucha inserción a nivel nacional. Tuvimos que desarmar todo lo que se había generado en esa edición y asumimos la virtualidad con las herramientas que disponíamos. Fueron tres jornadas muy intensas en donde se superaron las 40 mil visitas. Además tratamos de mantener algunos símbolos presenciales. La puesta estética con códigos de poetas y bocinas móviles con autores leyendo sus poemas.

También los escritores y la literatura crecieron de la mano de estas ferias; los sellos editoriales como 7 Sellos o que Exploten Lunas del Barrio Escondido son ejemplo de ello.

En el marco de la pandemia se intensificó en trabajo articulado con el Ministerio de Cultura Nación, el Consejo Federal de Cultura, el Fondo Nacional de las Artes, el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Mercado de Artesanías Tradicionales e Innovadoras Argentinas (MATRIA), el Instituto Nacional de la Música (INAMU), el Instituto Nacional del Teatro (INT) y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), con participación y organización de reuniones de trabajo con las áreas de cultura de las demás provincias del país y patagónicas en relación a todas la convocatorias, el MICA, la planificación de tareas, las capacitaciones para el sector artístico cultural. Un gran número de artistas pampeanos, a través de diferentes canales contactados desde Cultura, pudieron recibir ayudas económicas para paliar en parte la pérdida de trabajo que acarreó la pérdida de las actividades presenciales.

En conjunto con la Televisión Pública Pampeana se realizaron los ciclos “Acercar la mirada”, ciclo de los realizadores audiovisuales pampeanos, “Acercarte” de recitales streaming de música. Ambos proyectos sirvieron para brindar ayuda económica a los artistas.

Se transmitió en vivo la participación de la BSLP en la “Performance de primavera” organizada por la Secretaría de Cultura y en este momento se hizo el lanzamiento del ciclo “La Pampa Sinfónica” de recitales de la Banda Sinfónica de la Provincia junto a músicos y compositores locales.

Para adaptar la Tienda Arte Propio de la Secretaría a los tiempos actuales y ofrecer un punto de venta beneficioso para los artistas pampeanos se trabajó arduamente en la tienda virtual de Arte Propio. Se capacitó a los artistas en fotografía de obra para lograr un sitio atractivo y competitivo que cumpla con el objetivo de la Ley 1604 de fomento de las producciones locales.

Se acompañó a las áreas de Cultura Municipales en la realización de sus actividades, talleres, implementación de protocolos y el reciente programa Serenatas de Verano 2020 – 2021 que contó con 26 propuestas en 8 localidades (General Acha, Eduardo Castex, Santa Rosa, General Pico, La Gloria, Lonquimay, Catriló y Santa Isabel)

Pensando en la participación de todas las familias se llevaron adelante varios programas: «Mi casa es un museo», que invitó a los pampeanos a pensar en el patrimonio y la memoria que guardan los objetos legados de generación en generación, Mi Casa es una Biblioteca, Hoy estamos de ritual y Foto-biografía de nuestras familias y de nuestros pueblos.

La capacitación tiene un lugar central en la gestión y este año no fue la excepción. En conjunto con el CFI se organizó: Proceso Creativo: Tres recorridos por tres disciplinas del arte; Taller de Redes Sociales para Artistas y Gestores Culturales, dirigida a referentes de cultura de Municipios y equipo de trabajo de la Secretaría de Cultura; Gestión cultural y creación de proyectos para el desarrollo territorial, dirigida a referentes de cultura de Municipios y equipo de trabajo de la Secretaría de Cultura; La identidad en proyectos/bienes culturales, recorridos posibles desde la producción, el diseño y la comunicación dirigida a referentes de asociaciones y colectivos de artistas y al equipo de trabajo de la Secretaría de Cultura; Conservación preventiva de Colecciones y/o Archivos, dirigido a referentes de cultura, responsables de archivos y colecciones y bibliotecarios/as.

Los músicos de la BSLP tuvieron tres instancias de capacitación: en MIFORTE – Enseñanza Musical desde la Emoción a cargo del Maestro Javier Martos Carretero; un Curso de reparación y calibración vientos maderas a cargo de JN Luthería con Juan Pablo Vázquez y Nicolás Dilascio y “La percusión en la Banda Sinfónica” espacio que llevó adelante el maestro Aníbal Borzon.

El Museo de Historia Natural, próximo a entrar en obra que permitirá la reparación y adecuación de espacios trabajó en conjunto con la Asociación Civil Amun KaMapu para la puesta en valor de la Colección Entomológica Orrego- Aravena.

En abril Organizó el City Nature Challenge 2020 y en septiembre organizó la Gran Biobúsqueda del Sur 2020 en La Pampa. Éste es un registro de Biodiversidad utilizando Tecnologías Informáticas y de la Comunicación (TIC´s), se destacó el trabajo de las localidades pampeanas a nivel país.

En julio, para las vacaciones de invierno, se generaron ilustraciones de fauna actual y extinta para descarga gratuita en las redes sociales del Museo y colorear #AnimalesParaPintar.

Se utilizaron las redes para brindar varias charlas virtuales: “Naturalistas del SXXI”, “Ciencia Ciudadana. La experiencia ArgentíNat en La Pampa”.

La Provincia fue invitada especialmente a participar de la 1ra Feria del Libro Virtual de San Luis, con dos actividades: la presentación de la experiencia de la feria del Libro en La Pampa a cargo de la secretaría de Cultura Adriana Maggio y la subsecretaria Dini Calderón y la Charla Virtual “Naturaleza Pampeana y Literatura”, a cargo del director del MHN Daniel Pincén y el antropólogo Ignacio Roca.

Los coros provinciales siguieron trabajando y produciendo de manera virtual desde sus hogares, organizaron y participaron en convocatorias de carácter provincial, nacional y latinoamericanas.

Consejo Provincial Aborigen

En este año la Secretaría de Cultura fue designada por el gobernador Sergio Ziliotto para presidir el Consejo Provincial de Aborigen, organismo integrado por representantes de los ministerios del ejecutivo provincial y representantes de las comunidades de pueblos originarios que trabaja en comisiones planteando un tratamiento integral de la situación jurídica, económica, social y cultural indígena, priorizando además la atención de la salud, educación y vivienda, tal lo estipulado por Ley provincial Nº 1.228. La Secretaría de Cultura inauguró la presidencia del CPA en un año particularmente complicado, la pandemia puso en evidencia las carencias estructurales ya existentes. La pérdida repentina de ingresos producto de la paralización de las actividades y la ausencia o disminución en la circulación de personas afectó severamente a los pueblos indígenas.

Aún así se trabajó desde la virtualidad en comisiones y reuniones para arrimar soluciones y hacer cumplir leyes y convenios.

En este marco se recibieron solicitudes para intermediar ante las comunidades con la Consulta Previa, Libre e Informada estipulada por el Convenio N° 169 de la O.I.T. acerca de la Consulta previa, libre e informada por parte de localidades de la Provincia y de la UNLPam.

Se gestionaron ante el INAI las solicitudes de trámites de personerías jurídicas de tres comunidades.

Se gestionaron ayudas en conjunto con Desarrollo Social para paliar variadas situaciones económicas. Se trabajó en conjunto con Salud para atender a miembros de las comunidades que lo requerían. Se resolvieron los traslados de las personas desde sus lugares de residencia hacia Santa Rosa para atender cuestiones de salud.

Este Consejo trabajó articuladamente con la Dirección General de Agricultura Familiar del Gobierno de La Pampa, en lo relativo a materias primas y asesorías técnicas en los proyectos productivos de diferentes comunidades, también con el Ministerio de la Producción y con INTA delegación La Pampa.

Se gestionó ante la Fundación del Banco de La Pampa, becas para descendientes de Comunidades Indígenas que se encuentran cursando estudios terciarios y universitarios.

Se realizó la exposición virtual de Cerámica “Tierra Ranquel” a cargo de la comunidad Baigorrita.

Se retomaron conversaciones con la Administración Nacional de Parques Nacionales a fin de evaluar la posibilidad de enterrar los restos mortales de Gerenal dentro del Parque Nacional Lihuel Calel, a pedido del Consejo de Lonkos y con el objetivo de otorgar seguridad al hito cultural y sagrado en cuestión.

Se trabaja junto a las comunidades en la presentación de una carpeta solicitando tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano, autosustentable y para ceremonias culturales.

En el mes de noviembre se comenzó a elaborar un proyecto amplio y sistematizado de relevamiento actualizado de comunidades indígenas de La Pampa. La definición y ejecución del mismo se realiza con el asesoramiento del antropólogo Prof. Ignacio Roca.

Más propuestas y reflexiones finales

El factor climático actual permite liberar actividades al aire libre, por ello se puso en marcha las “Serenatas de Verano” en toda la Provincia, con más de 25 propuestas y la participación de unos 50 artistas.

2021

El año entrante se presenta como una continuidad del desafío de concretar gestiones que contribuyan a mejorar las condiciones de trabajo de los artistas. “Para ello tenemos en carpeta un Fondo Provincial de las Artes que esperamos poder concretar y la continuidad del trabajo articulado con los organismos nacionales, más la puesta en funcionamiento a pleno de la tienda virtual Arte Propio y la posibilidad de extenderla a las localidades que así lo soliciten”.

La continuidad de las capacitaciones en las distintas áreas de injerencia de la Secretaría, arte, patrimonio, archivos, museos, promoción de la lectura y todo lo relacionado con la naturaleza, ecología, ciencia ciudadana, observación de aves, etc. Con espacial acento puesto en las necesidades concretas de los pueblos de la provincia para gestionar sus museos, archivos, centros culturales y bibliotecas.

Los talleres especialmente pensados para jóvenes y niños/as, las bibliotecas móviles con actividades para las localidades que no cuenten con biblioteca popular o municipal. Y más bibliotecas móviles para todas las localidades y más tarea vinculada al Patrimonio (Nuevas declaratorias y plan de manejo y refacción de nuevos sitios, entre otros)