Metileo cumple 113 años con actividad plena

El intendente de Metileo, Juan Carlos Pavoni, en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias afirmó que este nuevo aniversario “nos encuentra trabajando con obras que benefician a la población”. Además enumeró distintos programas de viviendas, panadería social, parque fotovoltaico y mejoramiento de los parques, entre otras. “Estamos en plena actividad”, afirmó el jefe comunal.

Juan Carlos Pavoni comentó que “este 24 de marzo llegamos a nuestro 113° Aniversario, pero como es una fecha muy especial y conmemorativa no haremos ningún festejo, pero nos encuentra trabajando en varios frentes como es nuestro estilo tratando de mejorar y agregar infraestructura a nuestro pueblo, seguimos las tareas en el paseo del ferrocarril donde los fines de semana es un punto de encuentro de mucha gente y era una necesidad dotarlo de sanitarios ya que se habían colocado baños químicos y este año para que la temporada de verano nos encuentre de la mejor manera, hicimos dos baños nuevos”.

Agregó que “también tomamos la decisión de reacondicionar los juegos de un parque infantil que hicieron los pobladores en el año 1965, había que modernizar los juegos y nos pusimos mano a la obra para dejarlo en condiciones, le pusimos una estación sustentable y algunas otras cosas al predio, tiene un gimnasio que se construyó hace un tiempo atrás y ahora agregamos una parrilla. La idea es ir manteniendo siempre los espacios públicos existentes en Metileo”.

Panadería social

Contó que “el Municipio tiene una panadería social que funciona en un edificio alquilado, dentro de poco tiempo más, esa panadería va a tener su espacio propio que ya está casi terminado y creo que en treinta días se podrá utilizar para la producción municipal de pan. El edificio nuevo se hizo en un predio municipal”.

Parque fotovoltaico

Apuntó que “estamos próximos a inaugurar un parque fotovoltaico que ya está listo, pero esperamos ahora el certificado como usuario generador de electricidad que expide la Secretaría de Energía de la Nación, resta eso y conectarlo al transformador para inyectar a la red y producir energía para Metileo”.

Parque automotor

Recordó que “cuando asumimos el parque automotor de la Municipalidad para mantenimiento de los servicios en el pueblo y en los caminos vecinales no existía prácticamente, lo que había estaba con problemas mecánicos con muchos costos para arreglarlos. Nosotros hicimos una fuerte inversión con el apoyo del Gobierno provincial, hoy tenemos dos motoniveladoras para trabajar que si bien no son de última generación son las que me gustan a mí, esas que no se rompen, había un equipo de doble acción para red terciaria y compramos otro más moderno. Tenemos también una retroexcavadora no solo para la red terciaria sino para el mantenimiento del pueblo, es muy claro que usamos las herramientas de la Provincia mediante los subsidios de la APA, de la APE, de la Secretaría de Energía, por ejemplo APA nos entrega caños y las obras las hacemos con nuestra retroexcavadora, lo que nos permite menores costos y acortar los plazos de realización”.

Viviendas

Informó que “la semana pasada entregamos 6 viviendas del Plan Mi Casa y hemos presentado ante el presidente del IPAV Jorge Lezcano la documentación correspondiente para firmar el convenio y comenzar a construir 10 viviendas más. Por otro lado, el municipio ha realizado un enorme esfuerzo y en terrenos recuperados u ociosos y hemos podido convertir esa tierra en techos con dos planes municipales distintos, uno que denominamos “Madres” y otro “Adultos Mayores”, con 14 viviendas en total que tiene un grado de avance importantísimo.

Cuando uno hace un proyecto de viviendas tiene que tener en cuenta la infraestructura que acompaña a esas casas, es ahí donde desde el municipio aprovechamos todas las herramientas que nos ofrece el Gobierno provincial, ya que no se puede entregar una vivienda sin agua y electricidad. La Provincia nos entrega los materiales y elementos y nosotros hacemos esa obra ahorrando costos y con mano de obra local. Pasa lo mismo con el Plan Mi Casa donde la municipalidad maneja los fondos generando mano de obra local, a veces se nos complica porque al no haber tantos constructores tenemos que traer gente de afuera, pero lo bueno es que todos los constructores del pueblo o quienes tienen alguna actividad similar están todos ocupados”.

Aseguró que “Metileo es un pueblo muy tranquilo lo que hace que mucha gente de localidades vecinas o de la ciudad de General Pico vengan a disfrutar de los días en nuestra localidad, a diario recibo fotos en las redes sociales de personas, amigos que han venido a pasar el día y se sacan con los personajes que hicimos en el paseo del ferrocarril, esto quiere decir que estuvimos acertados en utilizar ese espacio tan desmejorado, sobre las vías y que pudimos recuperar como espacio verde y de esparcimiento. La semana pasada nos visitó personal de la Secretaría de Ambiente, estuvo Fabián Tittarelli ya que la idea es armar una reserva forestal y educativa de caldenes que es lindera al paseo del ferrocarril, para aprovechar las instalaciones sanitarias recientemente construidas y de esta forma tener un paseo turístico y de interés para la gente y se pueda visitar”.

Relación con el Gobierno provincial

Afirmó que “siempre menciono que todo este tipo de obras de infraestructura y de crecimiento que tiene Metileo se debe a la excelente relación que se ha tenido y tenemos actualmente con el Gobierno provincial, que siempre está cubriendo las necesidades de nuestro pueblo. Somos escuchados en todo momento y si por ahí no hay cien por cien de respuesta positiva es debido a que a veces no se puede y eso es entendible. Todos los ministerios y secretarías están permanentemente a la altura de los requerimientos que tenemos para Metileo”.

Mensaje aniversario

«Mi mensaje para los vecinos y vecinas es que sigamos trabajando juntos sin generar grietas ya que este trabajo, esta impronta que le hemos dado a Metileo nos va a permitir seguir avanzando, hoy tenemos un Metileo posicionado, con bases sólidas para seguir con el crecimiento. Entre todos tenemos que pensar en el futuro del pueblo, de nuestros hijos y de quienes van a seguir habitando Metileo y que sigan permitiéndome poder desarrollar los ejes que tenemos en la gestión que son el hábitat, ambiente, salud, educación y cuando tomamos una decisión y ejecutamos alguna obra es por el bien común de todos los habitantes. Nunca trabajamos para algún sector político ni de amiguismo del municipio. Nuestro trabajo siempre está enfocado a que el cien por ciento de los habitantes puedan tenerlo, usarlo y disfrutarlo, eso está claro cuando decimos terminal de ómnibus, el banco, salud pública, educación, ambiente, etc. El objetivo es lograr bienestar y calidad de vida en la gente que vive y de aquellos que están llegando a vivir a Metileo”.