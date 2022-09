Monte Nievas: obras y proyectos para festejar un nuevo aniversario

El intendente de Monte Nievas, Germán Wilberger referenció que “el cumpleaños Nº 116, que celebramos mañana, nos encuentra con varias obras y proyectos en marcha” muchas de ellas concretadas en el transcurso de la gestión iniciada en el año 2015.

En diálogo con la Agencia Provincial de Noticias destacó que “dimos por terminadas cuatro viviendas del Plan Mi Casa que están próximas a entregarse, y ya tenemos firmado el convenio para otra cantidad similar”. Agregó que “la semana pasada recibimos el 40 por ciento de los fondos y se están acondicionando los terrenos para comenzar la semana que viene”. Consideró que “el Plan Mi Casa implementado por el Gobierno provincial es muy bueno porque permite generar mano de obra local, comprar los materiales en el pueblo, gestionar directamente el municipio. Resultó un salvavidas espectacular porque previo a ese plan no había forma de poder hacer una vivienda. Cuando se arrancó en el 2017 no se llegaba a cubrir el cien por cien de los fondos y hoy prácticamente estamos cubriendo ese cien por cien del costo de las 4 viviendas con el nuevo sistema del Plan Mi Casa 2. Se construyó con materiales de primera calidad y se utilizó la mejor mano de obra como para que quede una casa linda y confortable”.

Nuevo edificio municipal

El jefe comunal comentó que “con el programa nacional Argentina Hace estamos construyendo el nuevo edificio municipal y cordón cuneta. La nueva Municipalidad era un anhelo que teníamos desde el primer día de gestión pero uno es consciente de que hay prioridades y en aquel momento la prioridad era el parque automotor para brindar un mejor servicio a la comunidad y la nueva planta de agua tratada”.

Explicó que “el año pasado salió el programa Argentina Hace que abarcó a los 80 municipios de la Provincia y estoy muy agradecido con e gobernador Sergio Ziliotto, por ese motivo hoy estamos finalizando el edificio municipal que está enmarcado en todo lo que es la plaza central. Abrimos una calle que se llamará 1º de Septiembre en homenaje a la fundación del pueblo, pensamos inaugurar para fin de año. Todo esto genera mucha mano de obra local en albañilería, electricidad, gas y trabajos de metalúrgica que siempre se están realizando”.

Proyectos

Aseguró que “uno siempre tiene anhelos, sueños, en mi caso particular no me gusta prometer sino hablar de lo que se está haciendo y de lo que hicimos. Desde que asumimos realizamos muchísimas cosas y tener el asfalto es el sueño de cualquier intendente, ojalá podamos asfaltar el cien por ciento del pueblo. Nosotros no pudimos hacer una cuadra de asfalto, pero está dentro de los proyectos que tengo hasta el final de gestión, que se hace difícil por el contexto nacional en el que vivimos y sabemos los altos costos para realizar una cuadra de asfalto. De todos modos teniendo ordenado institucional y económicamente el municipio, se pueden ir haciendo cosas, hasta ahora todo lo proyectado lo pudimos cumplir”.

Relación con el Gobierno provincial

Wilberger sostuvo que “siempre pudimos trabajar en forma mancomunada con el Gobierno provincial más allá de que somos de distinto signo político. La relación directa la tenemos con la Secretaría de Asuntos Municipales pero en todos los Ministerios y distintas áreas nos atendieron muy bien cada vez que requerimos algo y se nos brindó solución a los problemas”.

Mensaje aniversario

Como mensaje aniversario dijo que “en este 116º aniversario de Monte Nievas quiero desearles un feliz cumpleaños a los vecinos y decirles que vamos a trabajar hasta el último día de gestión por el bienestar de toda la comunidad”, finalizó.